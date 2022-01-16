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17 ситуаций, которые заставляют нас воскликнуть: "Только не это!"

17 ситуаций, которые заставляют нас воскликнуть: "Только не это!" (17 фото)

Автор:
16 января 2022 10:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: День   Небольшие   Неловкие   настроение   портят   проблемы   ситуации   
1750
17
Все мы иногда попадаем в неловкие ситуации и различные неприятности, которые портят нам настроение и день. У героев этого поста произошли небольшие проблемы, но они точно знают, что впереди ещё много счастливых моментов.
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Метки: День   Небольшие   Неловкие   настроение   портят   проблемы   ситуации   
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Viktor Час назад
Только обязательно с этими носками!

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1k
metrolog 37 минут назад
Комментарий к фото
Событие мирового масштаба
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12k
Alex Час назад
Где собака с подушкой, он не играл, он спас хозяев от взрыва подушки. Подушки иногда взрываются, а собаки это чувствуют и обезвреживают их.
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