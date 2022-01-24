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15 искренних изображений, которые как раз то, что нужно в холодный день

15 искренних изображений, которые как раз то, что нужно в холодный день (12 фото + 4 видео)

Автор:
24 января 2022 23:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   Искренние   Холодный   история   настроение   фотографии   хорошая   
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Когда кажется, что все идет не по плану и настроение на нуле, нам может помочь хорошая история. Фотографии в этом посте оставят у вас в душе ощущение тепла, и обязательно сделают ваш день лучше.

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Еще крутые истории!
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Метки: День   Искренние   Холодный   история   настроение   фотографии   хорошая   
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5k
au3 49 минут назад
"У моей бабушки День рождения, и она счастлива, что мы выбрались в кафе"

Офигеть .... На день рождения кафе с одноразовой посудой и копеечной едой....
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19k
Luc72 Полчаса назад
Да, да. Во всей омерике на усыновление остались только чОрные дети? Или это вопреки... (здравому смыслу, чисто белая пара и ч-О-оный ребенок
), или ради демонстративного торжества толерантности?
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