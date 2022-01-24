15 искренних изображений, которые как раз то, что нужно в холодный день

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Когда кажется, что все идет не по плану и настроение на нуле, нам может помочь хорошая история. Фотографии в этом посте оставят у вас в душе ощущение тепла, и обязательно сделают ваш день лучше.
Таким образом он требует, чтобы я с ним поиграл
На нашего пса можно положиться
Эти малыши обожают обниматься
У нас теперь живут весёлые маленькие вомбаты
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