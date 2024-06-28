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13 приятных изображений, которые доставят визуальное удовольствие

13 приятных изображений, которые доставят визуальное удовольствие

Автор:
28 июня 2024 22:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Визуальное   Изображения   Нервная   Система   приятные   удовольствие   
1505
14

Среди общего хаоса, иногда очень приятно увидеть совершенный порядок, и немного успокоить свою нервную систему. В этом посте вы встретите естественную и искусственную гармонию, которая доставит вам визуальное удовольствие.

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Метки: Визуальное   Изображения   Нервная   Система   приятные   удовольствие   
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6  комментариев
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Чтоб глаза отдохнули от красоты неестественной

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13k
Дмитрий 41 минуту назад
Не перфекционист, но порядок люблю. Тем более люди стараются. А за старание всегда плюс.
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885
Пушкин 2 часа назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1916 постов (1860 в горячем)

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