15 человек, у которых день - хуже некуда

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Если кто-то из вас утром проснулся в плохом настроении, считая, что наступивший понедельник начался неудачно, то фотографии в этом посте наверняка послужат небольшим утешением. Ведь есть люди, у которых дела обстоят гораздо хуже, и всё идёт наперекосяк.
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