15 человек, у которых день - хуже некуда

Если кто-то из вас утром проснулся в плохом настроении, считая, что наступивший понедельник начался неудачно, то фотографии в этом посте наверняка послужат небольшим утешением. Ведь есть люди, у которых дела обстоят гораздо хуже, и всё идёт наперекосяк.

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Этого котика так просто не прогнать 0 Источник:

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Я попросил своих племянников вести себя хорошо 0 Источник:

Судя по парню на матрасе, наш рейс задержали надолго 0 Источник:

Мне удалили аппендицит. Жена решила сделать шуточную фотографию. Мне не смешно 0 Источник:

Невероятно, но факт 0 Источник:

Наш пёс обожает воду 0 Источник:

Руки прочь от Валеры 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Сила есть 0 Источник:

Эпичное падение 0 Источник:

Новые туфли и грязь вокруг 0 Источник:

Я не хочу больше кататься на лыжах 0 Источник:

Тоска вселенского масштаба 0 Источник:

Google, как открыть бронированную машину, если ключи внутри 0 Источник:

Карма 0 Источник:

Жена всегда говорит, что у неё пустой шкаф. Сегодня дверцы не выдержали 0 Источник: