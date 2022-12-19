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15 человек, у которых день - хуже некуда

15 человек, у которых день - хуже некуда

Автор:
19 декабря 2022 21:20
Сообщество : Жизнь
Метки: День   Плохой   идеальное   настроение   неудачи   повезло   причина   
949
18
Если кто-то из вас утром проснулся в плохом настроении, считая, что наступивший понедельник начался неудачно, то фотографии в этом посте наверняка послужат небольшим утешением. Ведь есть люди, у которых дела обстоят гораздо хуже, и всё идёт наперекосяк.
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Метки: День   Плохой   идеальное   настроение   неудачи   повезло   причина   
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2  комментария
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Трям 24 минуты назад
Надписи как всегда в клубе далбайобов придумывали.
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DarSie

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