Жующая камни Тереза

В общем и целом Тереза – обычная женщина. Она замужем, обожает своих двоих детей, работает воспитателем. И любит есть камни и щебень. Сложно сказать, сколько такой сомнительной пищи она употребила за свою жизнь (а уроженка Вирджинии на специфической диете уже около 30 лет), но чувствует она себя прекрасно. Как и выглядит.

Нестандартное гастрономическое пристрастие Тереза объясняет дефицитом железа, с которым ей помогают справляться булыжники и галька. Когда она вышла замуж, то муж Джим окружил её такой заботой и любовью, что она почти забыла о странном увлечении.