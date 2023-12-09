Жующая камни Тереза

Вкусовые предпочтения – штука сугубо индивидуальная. Кто-то любит мясные блюда, другие не представляют себе жизни без сладостей. А третьи не могут обходиться без фастфуда и газировки. Но есть и гораздо более странные гастрономические пристрастия, способные поставить в тупик любого.
Расстройство пищевого поведения (РПП) – явление не такое уж редкое. Но, в общем и целом не причиняющее особого вреда здоровью. А вот его отдельные направления – это уже более интересно. Как, к примеру, литофагия, которой страдает (или наслаждается, это уж как посмотреть) жительница США Тереза Вайднер.
В общем и целом Тереза – обычная женщина. Она замужем, обожает своих двоих детей, работает воспитателем. И любит есть камни и щебень. Сложно сказать, сколько такой сомнительной пищи она употребила за свою жизнь (а уроженка Вирджинии на специфической диете уже около 30 лет), но чувствует она себя прекрасно. Как и выглядит.
Нестандартное гастрономическое пристрастие Тереза объясняет дефицитом железа, с которым ей помогают справляться булыжники и галька. Когда она вышла замуж, то муж Джим окружил её такой заботой и любовью, что она почти забыла о странном увлечении.
Но плохие дни бывают у всех. И в сложные жизненные моменты воспитатель достаёт из шкафчика запасы, вооружается молотком, чтобы раздробить пищу на более мелкие фрагменты, и приступает к релаксу.
Что примечательно, Тереза предпочитает камешки, что называется, au naturelle – не чистит и не моет их. Так, по утверждению поедательницы камней, они приятно похрустывают и дают непередаваемо чудесный землистый привкус.
Женщину даже приглашали для участия в ток-шоу. В студии она порадовала зрителей, употребив несколько мелких камешков и изящно раздробив для поедания более крупный.
Конечно, объяснение Терезы выглядит довольно романтичным. Но на деле даже внешне пышнотелая дама не выглядит анемичной. К тому же есть гораздо более простые и безопасные способы восполнения необходимых веществ в организме, чем поглощение камней, которые спокойно могут вызвать желудочное кровотечение. Или заражение какой-нибудь гадостью, если учесть употребление без предварительного мытья.
Случай с Терезой – это пика (лат. pica – «сорока») – поедание или страстное желание чего-либо, что не является пищей. Классифицируется как расстройство пищевого поведения, но также может быть результатом существующего психического расстройства.
Доктор Джордана Мансбахер прокомментировала случай Терезы следующим образом:
Люди готовы есть всё, что угодно, когда речь заходит о пика. Они будут есть туалетную бумагу, ткань, ковёр, дерево, одежду, кожу, металл. Это явление довольно распространено среди женщин, особенно беременных. И часто у них развивается тяга ко льду, который богат цинком, а также к почве и глине, которые богаты железом.
Но Вайднер не беременна. И для неё камни – это больше про эмоциональную безопасность, а не про еду. Случай Вайднер должны разбирать психиатры, но женщина не видит ничего странного в своём увлечении и не планирует обращаться за помощью.
Источник:
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это.
И ни одного видео для доказательства.
Интересные открытия в химии..
Вот ремень сожрать, сапоги или куртку кожаную - экстрим!
А приготовить, например, вот это...
Деликатес! Типа хитинового покроя сверчков...
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