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Жующая камни Тереза

Жующая камни Тереза

Автор:
09 декабря 2023 18:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Еда   Тереза Вайднер   галька   дефицит   камень   литофагия   медицина   пика   пища   расстройство   
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Вкусовые предпочтения – штука сугубо индивидуальная. Кто-то любит мясные блюда, другие не представляют себе жизни без сладостей. А третьи не могут обходиться без фастфуда и газировки. Но есть и гораздо более странные гастрономические пристрастия, способные поставить в тупик любого.

Расстройство пищевого поведения (РПП) – явление не такое уж редкое. Но, в общем и целом не причиняющее особого вреда здоровью. А вот его отдельные направления – это уже более интересно. Как, к примеру, литофагия, которой страдает (или наслаждается, это уж как посмотреть) жительница США Тереза Вайднер.

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В общем и целом Тереза – обычная женщина. Она замужем, обожает своих двоих детей, работает воспитателем. И любит есть камни и щебень. Сложно сказать, сколько такой сомнительной пищи она употребила за свою жизнь (а уроженка Вирджинии на специфической диете уже около 30 лет), но чувствует она себя прекрасно. Как и выглядит.

Нестандартное гастрономическое пристрастие Тереза объясняет дефицитом железа, с которым ей помогают справляться булыжники и галька. Когда она вышла замуж, то муж Джим окружил её такой заботой и любовью, что она почти забыла о странном увлечении.

Но плохие дни бывают у всех. И в сложные жизненные моменты воспитатель достаёт из шкафчика запасы, вооружается молотком, чтобы раздробить пищу на более мелкие фрагменты, и приступает к релаксу.

Что примечательно, Тереза предпочитает камешки, что называется, au naturelle – не чистит и не моет их. Так, по утверждению поедательницы камней, они приятно похрустывают и дают непередаваемо чудесный землистый привкус.

Женщину даже приглашали для участия в ток-шоу. В студии  она порадовала зрителей, употребив несколько мелких камешков и изящно раздробив для  поедания более крупный.

Конечно, объяснение Терезы выглядит довольно романтичным. Но на деле даже внешне пышнотелая дама не выглядит анемичной. К тому же есть гораздо более простые и безопасные способы восполнения необходимых веществ в организме, чем поглощение камней, которые спокойно могут вызвать желудочное кровотечение. Или заражение какой-нибудь гадостью, если учесть употребление без предварительного мытья.

Случай с Терезой – это пика (лат. pica – «сорока») – поедание или страстное желание чего-либо, что не является пищей. Классифицируется как расстройство пищевого поведения, но также может быть результатом существующего психического расстройства.

Доктор Джордана Мансбахер прокомментировала случай Терезы следующим образом:

Люди готовы есть всё, что угодно, когда речь заходит о пика. Они будут есть туалетную бумагу, ткань, ковёр, дерево, одежду, кожу, металл. Это явление довольно распространено среди женщин, особенно беременных. И часто у них развивается тяга ко льду, который богат цинком, а также к почве и глине, которые богаты железом.

Но Вайднер не беременна. И для неё камни – это больше про эмоциональную безопасность, а не про еду. Случай Вайднер должны разбирать психиатры, но женщина не видит ничего странного в своём увлечении и не планирует обращаться за помощью.

Источник:

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Метки: Еда   Тереза Вайднер   галька   дефицит   камень   литофагия   медицина   пика   пища   расстройство   
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5  комментариев
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1k
liveevil 38 минут назад
У неё, что зубы из адамантия? Как она их ест? Или она их перемалывает в песок? Бред всё
это.
И ни одного видео для доказательства.
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366
iskra 58 секунд назад
"часто у них развивается тяга ко льду, который богат цинком,"
Интересные открытия в химии..
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67k
doker 45 минут назад
Да нормально всё это!
Вот ремень сожрать, сапоги или куртку кожаную - экстрим!
А приготовить, например, вот это...
Деликатес! Типа хитинового покроя сверчков...
Это болезнь не бабы, а человечества.
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52k
Андрей 58 минут назад
Давно бы уже себе каменный дом могла 3Д распечатать.
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14k
котегRUS Час назад
да! фото очень информативные.... автор, а где видосики с гравийного завтрака ?
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