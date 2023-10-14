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Обречённая на неодиночество

Обречённая на неодиночество

Автор:
14 октября 2023 16:28
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ширли Адель Мейсон   болезнь   доктор   книга   личность   медицина   психика   расстройство   случай   шизофрения   
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В 1923 году в одном из городков Миннесоты родилась девочка Ширли Адель Мейсон. Которая обречена была жить одна, но не в одиночестве.

Детство Ширли нельзя назвать счастливым и безоблачным. Её мать Марта страдала шизофренией, что наложило отпечаток и на характер женщины, и на её отношение к окружающим. Малышке пришлось натерпеться от психически нестабильной родительницы ещё в детстве. Но у детей гибкая психика. И повзрослевшая дочь забыла и ледяные ванны, и избиения, и ужасы запертого сундука и всех уверяла, что у неё лучшая мама на свете.

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После окончания школы девушка поступила в колледж, но психотравмы детства дали о себе знать. Сеансам с доктором Корнелией Уилбур помешала мать, совравшая, что та отказалась работать с Ширли.

Попытки улучшить своё состояние Мейсон предприняла только после её смерти, в 1954 году, когда уже была взрослой женщиной и преподавала в Колумбийском университете, который окончила.

Ширли пугали провалы в памяти. Проснувшись утром, она могла обнаружить на кухне беспорядок и разбитую посуду. Или несколько новых платьев в шкафу и отсутствие только что полученной зарплаты. Или себя в незнакомом месте далеко от дома, не имея ни малейшего понятия о том, как туда попала.

Пытаясь разобраться в себе, женщина отыскала доктора Уилбур и возобновила сеансы. В ходе которых и выяснилась пугающая правда: в сознании женщины жили целых 16 личностей. И когда Ширли нужно было спрятаться от мира, чтобы в очередной раз пережить стрессовые воспоминания, то роль ведущей брала на себя одна из них.

В сознании преподавателя уживались утончённая француженка Вики (как раз она и скупала платья), музыкант Ванесса, плотники Сид и Майк, художница Марсия, бунтарка Пегги Лу, маленькая девочка, подросток и не только.

Психотерапевт считала, что личности стали появляться ещё в детстве, чтобы разделить стресс на несколько «человек» и помочь ребёнку справиться с переживаниями. В течение 10 лет Ширли проходила лечение от диссоциативного расстройства идентичности. Со своим доктором она подружилась, поскольку всю жизнь искала поддержки, отсутствующей в детстве. А когда у Корнелии диагностировали болезнь Паркинсона, то переехала к ней жить.

Доктор решила использовать уникальный случай пациентки, ставшей подругой, чтобы прославиться. И, спросив разрешения у Мейсон, привлекла писательницу Флору Рету Шрайбер для работы над книгой.

Которая и вышла в 1973 году. «Сивилла» стала бестселлером – весь тираж в количестве 6 млн экземпляров был распродан в рекордные сроки.

Ширли приобрела на гонорар домик и продолжила преподавать в университете. Мужа и детей у неё не было. В 1990 году женщина узнала об онкологическом заболевании. Лечиться отказалась, но прожила ещё 8 лет и скончалась в феврале 1998 года.

Историю с многочисленными личностями многие исследователи ставили под сомнение, считая, что специалист просто умело манипулировала больной с нестабильной психикой, подводя её к нужным ответам и выводам.

Спустя годы после смерти Ширли в подвале её дома нашли множество картин, реализованных на аукционе за довольно солидные суммы от 30 до 100 тыс. долларов. Кто на самом деле был их автором – сама Ширли, которая не училась живописи, или одна из её личностей – художница Марсия? Этот вопрос так и остался без ответа.

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Метки: Ширли Адель Мейсон   болезнь   доктор   книга   личность   медицина   психика   расстройство   случай   шизофрения   
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6  комментариев
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13k
Denissg 15 минут назад
О нет! Только не акробат! (с)
---
Читал про девочку, в которой жило (вот не соврать бы) чуть ли не две тысячи человек. Разумеется, они не могли быть одинаково развиты. Девочке нужно было выступить в суде. Сложный случай. С ней работали врачи и выбрали несколько абсолютно завершенных личностей, хоть биографии пиши. Они были допрошены под присягой и дали точно одинаковые показания, которые были приняты судом. Жаль, не помню подробностей (возможно, читал другой я).
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484
Матвейка Полчаса назад
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3k
Тварь 56 минут назад
Спектр в юбке
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38
Наталья Тихонова Тварь Полчаса назад
Сплит?
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38
Наталья Тихонова Тварь 15 минут назад
Хороший фильм)
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