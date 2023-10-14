Обречённая на неодиночество

После окончания школы девушка поступила в колледж, но психотравмы детства дали о себе знать. Сеансам с доктором Корнелией Уилбур помешала мать, совравшая, что та отказалась работать с Ширли.

Попытки улучшить своё состояние Мейсон предприняла только после её смерти, в 1954 году, когда уже была взрослой женщиной и преподавала в Колумбийском университете, который окончила.