15 удивительных завтраков из разных стран мира, которые доказывают, что в еде есть свои культурные причуды

Ниже вы можете увидеть фото традиционных блюд, с которых начинают свой день жители разных уголков планеты.
Завтрак, как утверждают диетологи, самый важный приём пищи. Утренняя трапеза способна зарядить энергией, силами и хорошим настроением на весь день. И если, например, в России (и в большей части стран СНГ) традиционным является горячий завтрак — каши, яичница, горячие бутерброды и тёплые тонизирующие напитки, то утренние приемы пищи в других странах могут сильно удивить. Некоторые кулинарные изыски настолько необычны, что поневоле вызывают желание их повторить (а вот как отнесутся едоки к подаче на завтрак жареных бананов или странной стряпни из чёрной фасоли — это уже другой вопрос).
В обязательном порядке включает бараний рубец с яичницей и квадратную колбасу Лорна. В качестве добавок могут использоваться свежие овощи и грибы.
Шакшука — традиционное израильское блюдо из овощей и яиц, которое подаётся вместе с хлебом или питой. Любима во многих арабских странах.
На столе должны быть приготовленный на пару рис, суп мисо, тофу, солёные огурцы и несколько гарниров.
Чаще всего итальянцы начинают свой день со свежевыпеченных корнетто (выпечка, похожая на круассан, но имеющая большую сладость) и чашки кофе. Кстати, вы знали, что в Италии принято пить капучино только до 11 часов утра? Местные жители уверены, что молоко, входящее в состав напитка, усваивается только в этот период времени.
Испанцы обожают хлеб с помидором по-каталонски — это традиционный завтрак испанских пастухов, который был известен ещё в далёком прошлом. Ещё одно блюдо, пользующееся популярностью среди местных жителей — чурос. Это печенье с корицей из слоеного теста, которое выпекается в форме палочек. Подаётся с горячим шоколадом.
В Гайане очень любят завтракать Bake & saltfish — хрустящей булочкой с рыбой и овощами. Вкусно и питательно.
Популярное блюдо на завтрак в Уганде называется катого. Это жареные зелёные бананы, тушёные с мясом.
Жители Польши — любители простой еды. Для них обычное дело начать свой день с яичницы-болтуньи.
Жители Бали предпочитают есть на завтрак самую тяжёлую пищу. Один из вариантов — традиционный завтрак наси-горент, который представляет собой жареный рис с рыбой или мясом.
Мексиканские чилакес и посоле — это источники бодрости и энергии. Первое блюдо готовят из кукурузной лепёшки (другие добавки можно положить на своё усмотрение, чаще всего это мясо или овощи). Второй гастрономический шедевр является супом на основе чили, бульона, специй и мяса. Суп на завтрак — это что-то новенькое!
Любители сытного завтрака едят фрейхоаду — густой суп из чёрной фасоли и мяса. Выглядит, возможно, такое блюдо не очень. Однако бразильцы любят его за неповторимый вкус.
Подобное утреннее блюдо распространено не во всей Германии, а только в Баварии. Там на завтрак традиционно любят есть фигурную выпечку с белой колбаской и сладкой горчицей. Запивают всё это великолепие не кофе или чаем, а светлым пивом.
В Колумбии на завтрак нередко подают арепы — сладковатые кукурузные лепёшки, которые вкусны сами по себе или вместе со сливочным маслом, яйцами, мясом или вареньем.
В Эфиопии любят ынджеру — большие рыхлые лепёшки, которые готовятся из африканского злака теф. Они подаются с различными добавками и начинками.
Иранцы любят начинать свой день не только с лёгкого завтрака, но и с чего-нибудь сытного. На столах у них частенько можно увидеть блюдо под названием халим — смесь из пшеницы, корицы, сливочного масла и сахара, приготовленная с рубленым мясом. Подаётся в больших горшках.
Источник:
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