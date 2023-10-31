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15 удивительных завтраков из разных стран мира, которые доказывают, что в еде есть свои культурные причуды

15 удивительных завтраков из разных стран мира, которые доказывают, что в еде есть свои культурные причуды

Автор:
31 октября 2023 10:02
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Культура   блюдо   в мире   гурман   завтра   пища   страны   
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Ниже вы можете увидеть фото традиционных блюд, с которых начинают свой день жители разных уголков планеты.

Завтрак, как утверждают диетологи, самый важный приём пищи. Утренняя трапеза способна зарядить энергией, силами и хорошим настроением на весь день. И если, например, в России (и в большей части стран СНГ) традиционным является горячий завтрак — каши, яичница, горячие бутерброды и тёплые тонизирующие напитки, то утренние приемы пищи в других странах могут сильно удивить. Некоторые кулинарные изыски настолько необычны, что поневоле вызывают желание их повторить (а вот как отнесутся едоки к подаче на завтрак жареных бананов или странной стряпни из чёрной фасоли — это уже другой вопрос).

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В обязательном порядке включает бараний рубец с яичницей и квадратную колбасу Лорна. В качестве добавок могут использоваться свежие овощи и грибы.

Шакшука — традиционное израильское блюдо из овощей и яиц, которое подаётся вместе с хлебом или питой. Любима во многих арабских странах.

На столе должны быть приготовленный на пару рис, суп мисо, тофу, солёные огурцы и несколько гарниров.

Чаще всего итальянцы начинают свой день со свежевыпеченных корнетто (выпечка, похожая на круассан, но имеющая большую сладость) и чашки кофе. Кстати, вы знали, что в Италии принято пить капучино только до 11 часов утра? Местные жители уверены, что молоко, входящее в состав напитка, усваивается только в этот период времени.

Испанцы обожают хлеб с помидором по-каталонски — это традиционный завтрак испанских пастухов, который был известен ещё в далёком прошлом. Ещё одно блюдо, пользующееся популярностью среди местных жителей — чурос. Это печенье с корицей из слоеного теста, которое выпекается в форме палочек. Подаётся с горячим шоколадом.

В Гайане очень любят завтракать Bake & saltfish — хрустящей булочкой с рыбой и овощами. Вкусно и питательно.

Популярное блюдо на завтрак в Уганде называется катого. Это жареные зелёные бананы, тушёные с мясом.

Жители Польши — любители простой еды. Для них обычное дело начать свой день с яичницы-болтуньи.

Жители Бали предпочитают есть на завтрак самую тяжёлую пищу. Один из вариантов — традиционный завтрак наси-горент, который представляет собой жареный рис с рыбой или мясом.

Мексиканские чилакес и посоле — это источники бодрости и энергии. Первое блюдо готовят из кукурузной лепёшки (другие добавки можно положить на своё усмотрение, чаще всего это мясо или овощи). Второй гастрономический шедевр является супом на основе чили, бульона, специй и мяса. Суп на завтрак — это что-то новенькое!

Любители сытного завтрака едят фрейхоаду — густой суп из чёрной фасоли и мяса. Выглядит, возможно, такое блюдо не очень. Однако бразильцы любят его за неповторимый вкус.

Подобное утреннее блюдо распространено не во всей Германии, а только в Баварии. Там на завтрак традиционно любят есть фигурную выпечку с белой колбаской и сладкой горчицей. Запивают всё это великолепие не кофе или чаем, а светлым пивом.

В Колумбии на завтрак нередко подают арепы — сладковатые кукурузные лепёшки, которые вкусны сами по себе или вместе со сливочным маслом, яйцами, мясом или вареньем.

В Эфиопии любят ынджеру — большие рыхлые лепёшки, которые готовятся из африканского злака теф. Они подаются с различными добавками и начинками.

Иранцы любят начинать свой день не только с лёгкого завтрака, но и с чего-нибудь сытного. На столах у них частенько можно увидеть блюдо под названием халим — смесь из пшеницы, корицы, сливочного масла и сахара, приготовленная с рубленым мясом. Подаётся в больших горшках.

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Метки: Еда   Культура   блюдо   в мире   гурман   завтра   пища   страны   
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6  комментариев
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1k
klklkl 2 часа назад
Немчура знает толк в еде. Бахнуть на завтрак 0.5 пива
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4k
Enigma Kuutar 9 минут назад
У японца, видимо, какой-то праздничный завтрак - рис с красной фасолью.
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11k
Олегbl4 Час назад
Колумбийский завтрак. А что там справа насыпано?
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Израильский по уму...+чашка кофию!
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26k
Федор 2 часа назад
Баварская фигурная выпечка называется - бретцель. Прикольная кстати штучка, иногда его разрезают самую толстую часть и вкладывают внутрь салатный лист, ветчину и ломтик или помидора или сыра. Как фастфуд замечателен))
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12k
Copycat 2 часа назад
Ну я с поляками полностью согласен - я человек простой и завтрак готовлю себе сам, а по утрам вообще в лом что либо делать, по этому завтрак у меня не должен отнимать много времени на его приготовление - яишенка с сосисочками самое оно, а так можно ещё и немного салатика с холодильника достать приготовленного днем ранее
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