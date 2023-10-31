15 удивительных завтраков из разных стран мира, которые доказывают, что в еде есть свои культурные причуды

Завтрак, как утверждают диетологи, самый важный приём пищи. Утренняя трапеза способна зарядить энергией, силами и хорошим настроением на весь день. И если, например, в России (и в большей части стран СНГ) традиционным является горячий завтрак — каши, яичница, горячие бутерброды и тёплые тонизирующие напитки, то утренние приемы пищи в других странах могут сильно удивить. Некоторые кулинарные изыски настолько необычны, что поневоле вызывают желание их повторить (а вот как отнесутся едоки к подаче на завтрак жареных бананов или странной стряпни из чёрной фасоли — это уже другой вопрос).