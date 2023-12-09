Понимает ли собака, что хозяин заболел?

Но и это не все. Страдаете от приступов мигрени? Тогда вы знакомы с общим правилом: таблетку надо принять вовремя, не дожидаться, когда голова разболится «окончательно». Верный пес учует приближение приступа мигрени и тихонько заскулит. Остается пойти и выпить лекарство – это ли не чудо!

Четвероногий друг всегда рядом с хозяином. И в хорошие, и в тяжелые времена. Собака всегда находится на страже своего хозяина. Положив руку на сердце, признаем: пес всегда знает и «предчувствует» больше, чем его хозяин.

За годы жизни под одной крышей пес узнает о хозяине все, включая его запахи, привычки, эмоции и распорядок дня. Кроме того, четвероногие друзья тонко реагируют на скачки окситоцина, серотонина и дофамина в организме своего хозяина. Когда нас подкашивает болезнь, уровень этих гормонов в организме резко падает, и собаки это чувствуют. А вот близкое общение с питомцем, его присутствие, оказываемые им знаки внимания, напротив, повышают уровень гормонов, и мы начинаем субъективно чувствовать себя лучше. А как же радуется умный пес, видя, что любимый хозяин идет на поправку!

От внимания собак вообще не ускользает практически ничего. Мы волнуемся, переживаем, нервничаем – наш организм реагирует всплесками адреналина и кортизола. И снова пес приходит на выручку: не печалься, хозяин! Просто посиди несколько минут спокойно, сделай несколько глубоких вдохов, приведи мысли в порядок. Я рядом, всегда помогу.

Почему собаки так поступают? Полностью согласны с коллегами, которые называют собак образцами бескорыстия и самопожертвования во имя счастья и здоровья хозяина. Обратите внимание: пес лишен возможности произнести слова утешения. Но в данном случае все понятно и так, без излишних слов. Питомец считает себя продолжением своего хозяина, он принимает его таким, какой он есть. Никогда не осудит и не предаст. Так что не будет преувеличением сказать, что собаки «утешают» своего хозяина по велению своего сердца.

А теперь давайте спросим всех собачников: скажите, как изменилась ваша жизнь с появлением мохнатого друга? Почувствовали ли вы себя счастливее, чем раньше? Пожалуй, даже нет смысла проводить анкетирование – ответ и так предельно ясен.

Дорогие друзья, цените каждую минуту, проведенную со своими питомцами. Наслаждайтесь обществом друг друга. Подзовите своего любимца прямо сейчас, обнимите и погладьте его. Как бы тяжело ни сложился ваш день, но, едва взглянув на пса, радушно помахивающего хвостом, вам сразу становится легче. Мы угадали?