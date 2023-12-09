Понимает ли собака, что хозяин заболел?

Зима – время гриппа, ОРВИ и прочих респираторных заболеваний. Постарайтесь вспомнить, не уложила ли вас болезнь на недельку-другую в кровать? А теперь давайте припомним, что все это время делал ваш любимый пес. Что-то нам подсказывает: четвероногий друг постоянно находился возле вас, сочувствовал и сопереживал. Простое совпадение? Или он и на самом деле догадывался о вашем болезненном состоянии?
По традиции сразу короткий ответ: да, собаки все чувствуют. И с эмпатией у них тоже полный порядок. Скажем больше: благодаря своему сверхчувствительному обонянию псы способны «вынюхивать» десятки самых разных заболеваний, включая рак на ранних стадиях.
Что нам говорит наука? Не будем говорить на языке чувств и эмоций, а доверимся фактам. Тему сверхчувствительного собачьего обоняния мы затрагивали совсем недавно. Давно известно, что обоняние у собак превосходит по своим возможностям человеческое примерно в 100000 раз. Когда человек заболевает, меняется «химия» его тела, он совсем по-иному пахнет. И эти изменения не остаются незамеченными нашими лохматыми питомцами.
Ученые стараются поставить необыкновенные собачьи дарования на службу людям. Логично предположить: если человек заболевает, к примеру, ОРВИ, то у него меняется запах. А если, не дай Бог, развивается раковая опухоль? Рак ведь коварен тем, что его ранние стадии протекают в основном бессимптомно. Меняется ли в этом случае «химия тела»? Первые опыты впечатляют: с вероятностью до 90% псы ставили верные диагнозы, находя у людей рак простаты, рак молочной железы и даже рак легких. Фантастика: рак легких собаки диагностируют по запаху дыхания человека. Рак простаты или мочевого пузыря – по запаху мочи. Собаки также научились «вынюхивать» скачки сахара в крови – весьма ценное качество для хозяев-диабетиков. Что еще? Питомцы способны почувствовать приближение эпилептического припадка у больных людей и даже сбегать за помощью.
Но и это не все. Страдаете от приступов мигрени? Тогда вы знакомы с общим правилом: таблетку надо принять вовремя, не дожидаться, когда голова разболится «окончательно». Верный пес учует приближение приступа мигрени и тихонько заскулит. Остается пойти и выпить лекарство – это ли не чудо!
Четвероногий друг всегда рядом с хозяином. И в хорошие, и в тяжелые времена. Собака всегда находится на страже своего хозяина. Положив руку на сердце, признаем: пес всегда знает и «предчувствует» больше, чем его хозяин.
За годы жизни под одной крышей пес узнает о хозяине все, включая его запахи, привычки, эмоции и распорядок дня. Кроме того, четвероногие друзья тонко реагируют на скачки окситоцина, серотонина и дофамина в организме своего хозяина. Когда нас подкашивает болезнь, уровень этих гормонов в организме резко падает, и собаки это чувствуют. А вот близкое общение с питомцем, его присутствие, оказываемые им знаки внимания, напротив, повышают уровень гормонов, и мы начинаем субъективно чувствовать себя лучше. А как же радуется умный пес, видя, что любимый хозяин идет на поправку!
От внимания собак вообще не ускользает практически ничего. Мы волнуемся, переживаем, нервничаем – наш организм реагирует всплесками адреналина и кортизола. И снова пес приходит на выручку: не печалься, хозяин! Просто посиди несколько минут спокойно, сделай несколько глубоких вдохов, приведи мысли в порядок. Я рядом, всегда помогу.
Почему собаки так поступают? Полностью согласны с коллегами, которые называют собак образцами бескорыстия и самопожертвования во имя счастья и здоровья хозяина. Обратите внимание: пес лишен возможности произнести слова утешения. Но в данном случае все понятно и так, без излишних слов. Питомец считает себя продолжением своего хозяина, он принимает его таким, какой он есть. Никогда не осудит и не предаст. Так что не будет преувеличением сказать, что собаки «утешают» своего хозяина по велению своего сердца.
А теперь давайте спросим всех собачников: скажите, как изменилась ваша жизнь с появлением мохнатого друга? Почувствовали ли вы себя счастливее, чем раньше? Пожалуй, даже нет смысла проводить анкетирование – ответ и так предельно ясен.
Дорогие друзья, цените каждую минуту, проведенную со своими питомцами. Наслаждайтесь обществом друг друга. Подзовите своего любимца прямо сейчас, обнимите и погладьте его. Как бы тяжело ни сложился ваш день, но, едва взглянув на пса, радушно помахивающего хвостом, вам сразу становится легче. Мы угадали?
Оригинал: Does My Dog Know When I'm Sick? Автор: Kylie Ora Lobell. Источник: cuteness.com. Фото: pri.org (из открытых источников).
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Мне, когда я затемпературил под 39, домашняя крыска стала таскать ништяки из своей заначки!!
Просыпаюсь, а у меня на подушке разложены: засохший кусочек сыра, погрызенная гигиеническая помада и ещё какая то фигня :)
Пришлось срочно идти на поправку - что бы не волновать зверёныша!!!