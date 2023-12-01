Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу!

Первому снегу одни животные радуются впервые в жизни. А другие питомцы уже знакомы с этими холодными ажурными штуками, которые оседают на носу и превращаются в капельки воды. Снежинка на носу у пушистых – пожалуй, самое трогательное зрелище начинающейся зимы.