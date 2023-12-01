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Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу!

Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу!

Автор:
01 декабря 2023 15:35
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   зима   кот   нос   снежинка   собака   сугроб   трогательно   фото   
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Сегодня дан старт календарной зиме. Где-то ещё наслаждаются тёплыми деньками, а на других территориях она уже вступила в свои законные права. С главным атрибутом – снегом.

Первому снегу одни животные радуются впервые в жизни. А другие питомцы уже знакомы с этими холодными ажурными штуками, которые оседают на носу и превращаются в капельки воды. Снежинка на носу у пушистых – пожалуй, самое трогательное зрелище начинающейся зимы.

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Метки: Животное   Питомец   зима   кот   нос   снежинка   собака   сугроб   трогательно   фото   
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1  комментарий
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... Час назад
У моей дурёхи первый снег крышу сносит. Щенком вывел на улицу в первый снег, застыла, и глаза по пятаку - хозяин это что
?! И с разбегу в сугроб, час прыгала козочкой, теперь каждый год по первому снегу скачки устраивает, домой не загонишь
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