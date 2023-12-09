Гейл Потоцки – художница, которая демонстрирует через символы человеческую суть

По-новому интерпретировать взгляды старых мастеров, показав при этом суть человека – возможно ли это? Да, если ты Гейл Потоцки.
Гейл родилась в Детройте в 1961 году. В настоящее время живёт и работает в Чикаго. В её работах органично объединены техника таких старых мастеров, наложивших отпечаток на её творчество, как Фернан Хнопфф, Жан Дельвиль и Данте Габриэль Россетти, и магического реализма.
Работы Потоцки выставлялись в галереях разных стран, а также во всемирно известных учреждениях, включая Музей искусств округа Лос-Анджелес, Музей искусств Миннеаполиса, Художественную галерею Торонто и Музей Х.Р. Гигера в Швейцарии.
Картины Потоцки появлялись на обложках многочисленных книг и журналов, а её коллекции работ были структурированы в монографиях в твёрдом переплёте.
Несмотря на то, что каждое полотно художницы – это целая вселенная символов, а все персонажи максимально серьёзны и сосредоточены, даже при поверхностном рассмотрении заметны юмор, лёгкость и самоирония. Которые точно не помешают нашему строгому, жёсткому и во многом однообразному миру.
Источник:
- Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы
- Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления
- Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма
- Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона
- Скотт Прайор – ловец солнечного света