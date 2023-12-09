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Гейл Потоцки – художница, которая демонстрирует через символы человеческую суть

Гейл Потоцки – художница, которая демонстрирует через символы человеческую суть

Автор:
09 декабря 2023 16:05
Сообщество : Искусство
Метки: Гейл Потоцки   Юмор   волшебство   искусство   картина   магия   мистика   направление   работа   символизм   
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По-новому интерпретировать взгляды старых мастеров, показав при этом суть человека – возможно ли это? Да, если ты Гейл Потоцки.

Гейл родилась в Детройте в 1961 году. В настоящее время живёт и работает в Чикаго. В её работах органично объединены техника таких старых мастеров, наложивших отпечаток на её творчество, как Фернан Хнопфф, Жан Дельвиль и Данте Габриэль Россетти, и магического реализма.

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Работы Потоцки выставлялись в галереях разных стран, а также во всемирно известных учреждениях, включая Музей искусств округа Лос-Анджелес, Музей искусств Миннеаполиса, Художественную галерею Торонто и Музей Х.Р. Гигера в Швейцарии.

Картины Потоцки появлялись на обложках многочисленных книг и журналов, а её коллекции работ были структурированы в монографиях в твёрдом переплёте.

Несмотря на то, что каждое полотно художницы – это целая вселенная символов, а все персонажи максимально серьёзны и сосредоточены, даже при поверхностном рассмотрении заметны юмор, лёгкость и самоирония. Которые точно не помешают нашему строгому, жёсткому и во многом однообразному миру.

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Метки: Гейл Потоцки   Юмор   волшебство   искусство   картина   магия   мистика   направление   работа   символизм   
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3  комментария
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13k
кира 41 минуту назад
Слишком мрачно. Неужели она не видит в человеке ничего светлого?
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9k
Владимир 12 минут назад
Сильно обиженная с больной психикой.
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10k
Billi_Bons Полчаса назад
По-моему, ей необходимо обратиться к психиатру.
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