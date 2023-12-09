Гейл Потоцки – художница, которая демонстрирует через символы человеческую суть

Работы Потоцки выставлялись в галереях разных стран, а также во всемирно известных учреждениях, включая Музей искусств округа Лос-Анджелес, Музей искусств Миннеаполиса, Художественную галерею Торонто и Музей Х.Р. Гигера в Швейцарии.

Картины Потоцки появлялись на обложках многочисленных книг и журналов, а её коллекции работ были структурированы в монографиях в твёрдом переплёте.

Несмотря на то, что каждое полотно художницы – это целая вселенная символов, а все персонажи максимально серьёзны и сосредоточены, даже при поверхностном рассмотрении заметны юмор, лёгкость и самоирония. Которые точно не помешают нашему строгому, жёсткому и во многом однообразному миру.