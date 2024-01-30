Мистицизм и символизм глазами Пола Бонда

«Сказки для взрослых» – так Бонд часто называет свои картины. При объединении обычных и привычных предметов с элементами фантазий, грёз и мистики рождаются образы, которые пробуждают воображение и касаются невидимых струн души.

Картины Бонда представлены в галереях, музеях и частных коллекциях по всему миру. Работы Пола отличает ощущение живого воздуха, отсутствие ненужных деталей, стремление к балансу во всех его проявлениях.