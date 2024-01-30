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Мистицизм и символизм глазами Пола Бонда

Мистицизм и символизм глазами Пола Бонда

Автор:
30 января 2024 13:00
Сообщество : Искусство
Метки: Пол Бонд   жанр   искусство   картина   магия   мистика   реальность   символизм   современность   художник   
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Как показать миру сказку? Конечно, через картину. И Пол Дэвид Бонд отлично знает, как это правильно сделать.

Художник родился в 1964 году в Гвадалахаре, Мексика. Поэтому логично, что основой его работ и творчества стал латиноамериканский жанр магического реализма, где символические и фантастические элементы смешиваются с реалистичной атмосферой. Так рождается мир, в котором возможно всё.

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«Сказки для взрослых» – так Бонд часто называет свои картины. При объединении обычных и привычных предметов с элементами фантазий, грёз и мистики  рождаются образы, которые пробуждают воображение и касаются невидимых струн души.

Картины Бонда представлены в галереях, музеях и частных коллекциях по всему миру. Работы Пола отличает ощущение живого воздуха, отсутствие ненужных деталей, стремление к балансу во всех его проявлениях.

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Метки: Пол Бонд   жанр   искусство   картина   магия   мистика   реальность   символизм   современность   художник   
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Андрей Кузнецов Полчаса назад
зовите доктора ))
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