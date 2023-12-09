Начало новой эпохи: группа KISS ушла в виртуальное пространство

Их аватары были созданы компанией спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic в партнерстве с Pophouse Entertainment Group.

Фронтмен KISS Пол Стэнли: “Группа заслуживает того, чтобы жить дальше, потому что группа больше, чем мы. Для нас очень интересно сделать следующий шаг и увидеть, как Kiss увековечены ”.

“Мы можем быть вечно молодыми и вечно культовыми, если отправимся в места, о которых раньше и не мечтали”, - добавляет басист KISS Джин Симмонс.