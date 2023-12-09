Начало новой эпохи: группа KISS ушла в виртуальное пространство

Помните таких парней с эффектными причесонами и шикарной боевой раскраской? Так вот они вполне себе прекрасно существуют до сих пор и, судя по всему, еще долго будут радовать своих поклонников.
Глэмрокеры KISS, отыграв в Нью-Йорке последний концерт своего прощального тура End Of The Road, заявили, что мол хватит с них по сценам прыгать, возраст дает о себе знать. Да и вообще сейчас пришло время новой цифровой реальности. И теперь вместо живых музыкантов будут выступать их цифровые копии.
Выглядят они, кстати, весьма круто.
Их аватары были созданы компанией спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic в партнерстве с Pophouse Entertainment Group.
Фронтмен KISS Пол Стэнли: “Группа заслуживает того, чтобы жить дальше, потому что группа больше, чем мы. Для нас очень интересно сделать следующий шаг и увидеть, как Kiss увековечены ”.
“Мы можем быть вечно молодыми и вечно культовыми, если отправимся в места, о которых раньше и не мечтали”, - добавляет басист KISS Джин Симмонс.
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Для тех, кто не знал, группа была создана в 1973 году в Нью-Йорке и быстро завоевала известность благодаря своим эпичным выступлениям. Что уж говорить, создать особую атмосферу на своих концертах они умели на все 100%.
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Kiss - одна из самых влиятельных рок - групп всех времен. Считается, что было продано более 75 миллионов пластинок по всему миру.
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