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Начало новой эпохи: группа KISS ушла в виртуальное пространство

Начало новой эпохи: группа KISS ушла в виртуальное пространство

Автор:
09 декабря 2023 07:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   аватары   виртуальный мир   звезды   кисс   шоу бизнес   
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Помните таких парней с эффектными причесонами и шикарной боевой раскраской? Так вот они вполне себе прекрасно существуют до сих пор и, судя по всему, еще долго будут радовать своих поклонников.

Глэмрокеры KISS, отыграв в Нью-Йорке последний концерт своего прощального тура End Of The Road, заявили, что мол хватит с них по сценам прыгать, возраст дает о себе знать. Да и вообще сейчас пришло время новой цифровой реальности. И теперь вместо живых музыкантов будут выступать их цифровые копии.


Выглядят они, кстати, весьма круто.


Их аватары были созданы компанией спецэффектов Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic в партнерстве с Pophouse Entertainment Group.


Фронтмен KISS Пол Стэнли: “Группа заслуживает того, чтобы жить дальше, потому что группа больше, чем мы. Для нас очень интересно сделать следующий шаг и увидеть, как Kiss увековечены ”.

Мы можем быть вечно молодыми и вечно культовыми, если отправимся в места, о которых раньше и не мечтали”, - добавляет басист KISS Джин Симмонс.


Для тех, кто не знал, группа была создана в 1973 году в Нью-Йорке и быстро завоевала известность благодаря своим эпичным выступлениям. Что уж говорить, создать особую атмосферу на своих концертах они умели на все 100%.


Kiss - одна из самых влиятельных рок - групп всех времен. Считается, что было продано более 75 миллионов пластинок по всему миру.


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Метки: Видео   аватары   виртуальный мир   звезды   кисс   шоу бизнес   
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9  комментариев
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81
Lopasin 47 минут назад
Что делать когда ты уже стар, ноги не ходят, а бабла поднять хочется? Варианта два:
- стать президентом США
- оцифровать себя и отправлять на концерты за деньгами, попивая сок у себя на даче
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15k
Hairy Минуту назад
Ну такое себе развлечение. Если идешь на концерт, то в первую очередь ради обоюдной обратной связи: музыканты дарят зрителям свою энергетику и талант, зрители своё обожание и деньги-все счастливы, а не этот суррогатный эрзац. Имхо.
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974
Иванов Петров Сидоров 2 минуты назад
Хрень полная. Столько народу набилось чтобы посмотреть кино на экране про KISS.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 5 минут назад
Первый CD купленный мной еще в далеком 1988 -ом году в Штатах был именно Kiss – Dynasty , цельных шестьдесят гринов , еще тех полновесных , конечно же налом . Эх , вот были времена . ..
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427
сергей миронов 9 минут назад
В ответ на это зрители стали виртуальными уже давно - просмотров на ютубе в разы больше количества людей, посещающих концерты
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38k
russger 19 минут назад
А смысл ходить на голограммы? С таким же успехом можно в ютубчике видео посмотреть
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133
Falke 23 минуты назад
Два раза был на их концертах, они и в 70 лет зажигали ,а Симмонс летал через зал:)) Шоу у них хорошее, одним словом Кисы...
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10k
SuperTroll 48 минут назад
Старая школа настоящего рока
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