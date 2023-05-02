30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы

Приятные неожиданности всегда запоминается надолго. К этим ребятам на свадьбы, например, неожиданно заглянули знаменитости. Звёзды или просто подошли поздравить пары и сфотографироваться с ними, или побывали прямо на свадьбах. Рекордсменамм по количеству свадеб оказались Киану Ривз и Том Хэнкс!