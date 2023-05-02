30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы

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Приятные неожиданности всегда запоминается надолго. К этим ребятам на свадьбы, например, неожиданно заглянули знаменитости. Звёзды или просто подошли поздравить пары и сфотографироваться с ними, или побывали прямо на свадьбах. Рекордсменамм по количеству свадеб оказались Киану Ривз и Том Хэнкс!
1. В 2012 году пара из Великобритании в шутку позвала королеву Елизавету на свою свадьбу, а она взяла и пришла
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8. Том Хэнкс увидел, как ребята фотографируются в Центральном парке Нью-Йорка, и подошёл их поздравить
28. Актёры Джон Хэмм, Эд Хелмс, Джереми Реннер и Джейк Джонсон "ворвались" на свадьбу в Майями
Источник: — переведено специально для fishki.net
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