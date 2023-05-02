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30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы

30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы

Автор:
02 мая 2023 15:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Случаи   звёзды   знаменитости   известные люди   неожиданно   подборка   свадьбы   фото   шоу бизнес   
2184
32

Приятные неожиданности всегда запоминается надолго. К этим ребятам на свадьбы, например, неожиданно заглянули знаменитости. Звёзды или просто подошли поздравить пары и сфотографироваться с ними, или побывали прямо на свадьбах. Рекордсменамм по количеству свадеб оказались Киану Ривз и Том Хэнкс!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случаи   звёзды   знаменитости   известные люди   неожиданно   подборка   свадьбы   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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997
ruslan d Час назад
Ну такое себе , свадьба и так сомнительное удовольствие , так еще чужие люди ...
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10k
Sapsan Минуту назад
Теперь остается выяснить, кто из них Эд Ширан
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369
Anatolij 44 минуты назад
Не хочу занудствовать, но то, что здесь написано как молодожён, по-русски пишут - молодожёнов.
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38
schpiek 47 минут назад
8. Том Хэнкс просто попутал сослепу ))) Уж больно жених на его сына похож
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920
Шурман 2 часа назад
К нам на свадьбу ворвалась пьяная Пугачева и Агутин 14.09.2009 , правда вот фоткаться с ними мне было заподло , качали свои права что хотят столик с видом на залив пока их все не попросили уйти и объяснили им 20 раз что здесь свадьба и ресторан в Балтик бич занят до завтрашнего дня . Честно жалкие бухие люди .
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