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В Санкт-Петербурге "сотрудник полиции" принял натуралиста за наркомана

В Санкт-Петербурге "сотрудник полиции" принял натуралиста за наркомана

Автор:
08 декабря 2023 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Наркотики   Санкт-Петербург   интересное   натуралист   наука   студент   фото   
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Студент снимал мышку на видео, но бдительный прохожий решил, что он занят незаконными вещами.

Иван возвращался домой из университета, как вдруг заметил мышку. Парень решил снять её на видео для своего блога. Но прохожий принял студента за наркомана, искавшего закладку, и напал на натуралиста. Мужчина представился сотрудником полиции из отдела по борьбе с наркотиками, сообщает "78. Новости".

Иван заснял напавшего на него мужчину. Тот выбил телефон из рук Ивана, пнул устройство ногой и поспешил покинуть арену раздора.

— Я шел из университета домой вечером и заметил маленькую мышку, пробегавшую по снегу. Начал снимать ее на видео для своего YouTube-канала. Мимо проходил какой-то неадекватный прохожий, — объяснил парень.

Источник:

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Метки: Видео   Наркотики   Санкт-Петербург   интересное   натуралист   наука   студент   фото   
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6  комментариев
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2k
КАКАнгел 20 минут назад
Надо писать заявление и пусть ищут и сажают.
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1k
Alexandr 5 минут назад
Хороший приход мышей снимать.
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1k
ОТДЕЛ К 7 минут назад
Закладка была внутри мыши.
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2k
Mikhail 10 минут назад
профессиональнее надо быть, профессиональнее.
и не представляться сотрудником, если им не являешься.
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56k
Опиум для народа 13 минут назад
Повезло. А мог и расчленить.
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34k
Korolev 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
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