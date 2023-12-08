В Санкт-Петербурге "сотрудник полиции" принял натуралиста за наркомана

Студент снимал мышку на видео, но бдительный прохожий решил, что он занят незаконными вещами.
Иван возвращался домой из университета, как вдруг заметил мышку. Парень решил снять её на видео для своего блога. Но прохожий принял студента за наркомана, искавшего закладку, и напал на натуралиста. Мужчина представился сотрудником полиции из отдела по борьбе с наркотиками, сообщает "78. Новости".
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Иван заснял напавшего на него мужчину. Тот выбил телефон из рук Ивана, пнул устройство ногой и поспешил покинуть арену раздора.
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— Я шел из университета домой вечером и заметил маленькую мышку, пробегавшую по снегу. Начал снимать ее на видео для своего YouTube-канала. Мимо проходил какой-то неадекватный прохожий, — объяснил парень.
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и не представляться сотрудником, если им не являешься.