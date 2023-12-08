В Санкт-Петербурге "сотрудник полиции" принял натуралиста за наркомана

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли

В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора

Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами

В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная...