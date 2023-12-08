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В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лёд

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лёд

Автор:
08 декабря 2023 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   Пёс   Спасение   животные   река   собака   
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В Павловском Посаде женщина выгуливала свою собаку и вдруг услышала чей-то жалобный вой. Женщина пошла на него и увидела барахтающегося в ледяной воде пса. Вытащить животное самостоятельно не вышло, и она вызвала спасателей.

Чудеса случаются не только под Новый год

Когда помощь прибыла, пëс уже еле держался на плаву у кромки льда и выл от холода и усталости. "Не в нашу смену! " - решили спасатели. Один из них подполз к полынье и помог пëселю вылезти. Но тот снова провалился, пройдя всего пару шагов. Всё было под контролем.

Несчастного животного вынесли на берег на руках

Найти хозяев окоченевшего Тузика на месте не получилось. Его забрала к себе та самая женщина, которая так вовремя оказалась в нужном месте.Собачий рай откладывается на неопределённый срок.

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Метки: Видео   Подмосковье   Пёс   Спасение   животные   река   собака   
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Alex 51 минуту назад
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