В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся под лёд

Чудеса случаются не только под Новый год

Когда помощь прибыла, пëс уже еле держался на плаву у кромки льда и выл от холода и усталости. "Не в нашу смену! " - решили спасатели. Один из них подполз к полынье и помог пëселю вылезти. Но тот снова провалился, пройдя всего пару шагов. Всё было под контролем.