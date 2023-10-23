FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14976 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду

Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду

Автор:
23 октября 2023 07:33
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Спасение   животные   овца   собака   уэльс   
1096
2
1

Три овцы оказались в ловушке из-за наводнения, вызванного штормом Бабет. Животные остались на небольшом участке поля и не могли самостоятельно найти путь до безопасного места. К счастью, у владельца также жила смелая собака по кличке Пэтси. Четвероногий друг человека не испугался непогоды и вернул застрявших овец хозяину.

Владелец фермерского хозяйства, расположенного в графстве Флинтшир, запечатлел момент спасения овец. Со слов мужчины, шторм, получивший имя «Бабет», накрыл Великобританию и Ирландию и нанёс ущерб многим домохозяйствам, разлучив заводчиков домашней скотины со своими подопечными.

Питомец по кличке Пэтси переплыла вышедшую из берегов реку и сопроводила трёх овец до безопасного места.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Пёс   Спасение   животные   овца   собака   уэльс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

963321



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам
«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан...
Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Набирающие популярность в сообществах
Гениальные инженерные решения
Гениальные инженерные решения
Чудеса инженерии
Чудеса инженерии
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#новости#Медведь#работа#милота#Прикол#фильм#конфликт
#животные#в мире#Юмор#познавательно#Китай#кот#сарказм#Россия#Спасение#семья
#факты#СССР#забавно#природа#люди#Мемы#удивительно#Москва#полиция
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Тимон и Пумба: спасенные от жестоких хозяев пес и кабан нашли новый дом Тимон и Пумба: спасенные от жестоких хозяев пес и кабан нашли новый дом Владелец питомника разнял щенков проверенным способом Владелец питомника разнял щенков проверенным способом Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном

На что жалуетесь?

Вернуться