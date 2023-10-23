Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду

Три овцы оказались в ловушке из-за наводнения, вызванного штормом Бабет. Животные остались на небольшом участке поля и не могли самостоятельно найти путь до безопасного места. К счастью, у владельца также жила смелая собака по кличке Пэтси. Четвероногий друг человека не испугался непогоды и вернул застрявших овец хозяину.
Владелец фермерского хозяйства, расположенного в графстве Флинтшир, запечатлел момент спасения овец. Со слов мужчины, шторм, получивший имя «Бабет», накрыл Великобританию и Ирландию и нанёс ущерб многим домохозяйствам, разлучив заводчиков домашней скотины со своими подопечными.
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Питомец по кличке Пэтси переплыла вышедшую из берегов реку и сопроводила трёх овец до безопасного места.
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