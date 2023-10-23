Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду

Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман

Тимон и Пумба: спасенные от жестоких хозяев пес и кабан нашли новый дом

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Неравнодушные люди спасли щенка, который едва не захлебнулся гудроном