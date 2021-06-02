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Стриптизёрша решила проверить тренд из TikTok и чуть не умерла

Стриптизёрша решила проверить тренд из TikTok и чуть не умерла (4 фото)

Автор:
02 июня 2021 13:12
Сообщество : Истории
Метки: trendy   больница   видео   история   питание   тикток   фото   
2732
4

Недавно в TikTok стал популярен тренд, где люди едят спортивное питание не разбавляя водой. По их словам, таким образом все питательные вещества усваиваются быстрее. 20-летняя стриптизерша Бриттани Портильо решила последовать советам блогеров, съела мерную ложку и отправилась на тренировку.

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Метки: trendy   больница   видео   история   питание   тикток   фото   
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12  комментариев
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6k
insaider Час назад
По ходу надо создателям тик-тока премию Дарвина выдать,за ускорение естественного отбора.
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8k
Lev Asriev Полчаса назад
А теперь давайте подумаем, что может произойти в действительности, если запить спортпит малым количеством воды. В желудок попадет более насыщенная, но одинаковая по концентрации смесь. Иными словами, это как выпить залпом 200 граммов водки вместо 4 бутылок пива. Опьянеешь быстрее, но передоза-то нету. Так что, то, что у ТП сердце прихватило, говорит о плохом здоровье, больше ни о чем. Стриптизерша- скорее всего спиртное и/или наркотики, а валим все на спортпит.
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5k
Сергей 37 минут назад
Дура, просто не знала как правильно принимать порошок. Надо было не водой запивать, а ацетоном или бензином. И главное весь процесс снимать на видео.
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7k
Natrogrii 44 минуты назад
Нет ума, считай калека.
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27k
Кот Баюн 47 минут назад
Поколение дегенератов и имбмциллов...
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230
Fedor Час назад
Надо подать идею для тик тока, как сделать носки своими руками.

Это делается так, йух кладётся на верстак,
зажимается в тиски, получаются носки.
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32k
Опаньки Час назад
а видео с работы есть?
для друга друга
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6k
Фельдъегерь Час назад
а что, хороший тренд
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−111
Владимир Час назад
странно.. вроде по профессии положено всякую дрянь глотать
не привыкла что ли?
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