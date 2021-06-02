Стриптизёрша решила проверить тренд из TikTok и чуть не умерла

Недавно в TikTok стал популярен тренд, где люди едят спортивное питание не разбавляя водой. По их словам, таким образом все питательные вещества усваиваются быстрее. 20-летняя стриптизерша Бриттани Портильо решила последовать советам блогеров, съела мерную ложку и отправилась на тренировку.
Бриттани Портильо на своей странице в TikTok рассказала о том, что не стоит следовать всем советам их соцсетей. 20-летняя девушка съела целую мерную ложку спортивного питания и запила небольшим количеством воды.
@brivtny
Story time feel free to ask more questions down below I’ll answer them in my next video #fypシ #preworkout♬ deja vu - Olivia Rodrigo
"После того как я проглотила предтренировочную смесь, я почувствовала покалывание и зуд по всему телу. Было неприятно, но я погуглила и выяснила, что это обычный побочный эффект... так что я приступила к тренировке, но вскоре начала чувствовать тяжесть в груди и лёгкую боль. Не такую уж и сильную, поэтому решила, что это проявление тревожности или что-то вроде панической атаки, поэтому я просто проигнорировала", - рассказала девушка.
После тренировки девушка отправилась на работу в стриптиз-клуб, однако на сцену так и не вышла.
"Я сильно потела и вся взмокла, хотя на мне было только бикини. Потом вернулась боль в груди, но на этот раз стала намного сильнее. Она распространилась на спину и левую руку, из-за чего она слегка ослабла. Я знала — это симптомы сердечного приступа"
Девушка вызвала скорую помощь, которая увезла её в больницу. Там врачи диагностировали у Бриттани сердечный приступ.
@brivtny
#inverted also heparin is what’s helped me be fine and stable throughout my experience because it helps with heart attack symptoms no need to cap🙂♬ Let It Happen - Tame Impala
Спортивное питание обычно состоит из аминокислот, витаминов группы В, кофеина, креатина и искусственных подсластителей. Возбуждающего эффекта хватает на тренировку. Однако, если нарушить правила приготовления напитка, может произойти страшное, пишет BuzzFeed.
Источник:
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Это делается так, йух кладётся на верстак,
зажимается в тиски, получаются носки.
для друга друга
не привыкла что ли?