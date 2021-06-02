Стриптизёрша решила проверить тренд из TikTok и чуть не умерла

После тренировки девушка отправилась на работу в стриптиз-клуб, однако на сцену так и не вышла.

"Я сильно потела и вся взмокла, хотя на мне было только бикини. Потом вернулась боль в груди, но на этот раз стала намного сильнее. Она распространилась на спину и левую руку, из-за чего она слегка ослабла. Я знала — это симптомы сердечного приступа"

Девушка вызвала скорую помощь, которая увезла её в больницу. Там врачи диагностировали у Бриттани сердечный приступ.