Самая маленькая дикая кошка в Африке

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Фотоловушка запечатлела черноногую кошку. Черноногая кошка считается одной из самых маленьких диких кошек в мире. Длина головы и тела взрослого животного составляет 35–52 сантиметров.
Питается кошка грызунами, птицами, рептилиями, зайцами и другими мелкими животными. Её охота заканчивается успехом в 60% случаев (у льва этот показатель 20-25%).
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