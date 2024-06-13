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Самая маленькая дикая кошка в Африке

Самая маленькая дикая кошка в Африке

Автор:
13 июня 2024 09:13
Метки: Видео   животные   интересно   кошка   факты   черноногая кошка   
1386
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Фотоловушка запечатлела черноногую кошку. Черноногая кошка считается одной из самых маленьких диких кошек в мире. Длина головы и тела взрослого животного составляет 35–52 сантиметров.

Питается кошка грызунами, птицами, рептилиями, зайцами и другими мелкими животными. Её охота заканчивается успехом в 60% случаев (у льва этот показатель 20-25%).

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Метки: Видео   животные   интересно   кошка   факты   черноногая кошка   
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11  комментариев
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28k
Sheir 2 часа назад
Гепард на минималках)
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2k
Лютый вам Бетховен 8 минут назад
Явно же котёнок.
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16k
Ivan 24 минуты назад
Самая маленькая дикая кошка в АфрикеПосмотреть
Самая маленькая дикая кошка в Африке
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616
Геннадий Хамидулин 39 минут назад
Заяц между прочим может справиться с лисой.....Длина зайчика до 70 см., вес до 7кг.......
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2k
Миша 42 минуты назад
Симпатяшка. ) Неужели селекционеры не пытались одомашнить?
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25k
pssst 57 минут назад
Мне всегда нравится вот это: питается мелкими животными: мышами, птицами, зайцами.... ага, а также косулями, лосями, белыми медведями и кашалотами.
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34k
Slonyash Час назад
Очень милая на вид!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4022 в горячем)

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