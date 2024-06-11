Трехцветка – кошка на удачу. Откуда взялось это поверье?

Черепаховый окрас сам по себе очень красив и привлекателен, к тому же встречается не так уж часто. Доподлинно неизвестно, откуда взялось поверье про удачу, однако более справедливой выглядит версия, основанная как раз на оригинальности окраса, его сравнительной редкости. Все, что редкое, – это на удачу, потому что найти такое – уже само по себе удача.