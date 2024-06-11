Трехцветка – кошка на удачу. Откуда взялось это поверье?

Трехцветка, или, как её еще называют, – кошка черепахового окраса, с давних времен считается кошкой на удачу. Трехцветных котят намного более охотно разбирают чем, скажем, черных и полосатых с белыми пятнами, а если трехцветная кошка сама приходит в дом – это двойная радость.
Черепаховый окрас сам по себе очень красив и привлекателен, к тому же встречается не так уж часто. Доподлинно неизвестно, откуда взялось поверье про удачу, однако более справедливой выглядит версия, основанная как раз на оригинальности окраса, его сравнительной редкости. Все, что редкое, – это на удачу, потому что найти такое – уже само по себе удача.
Но примечательно, что в некоторых древних учениях и религиях триада "белый, красный и черный" является основополагающей формулой существования. Белый символизирует небо (белый свет) и верхний мир, мир богов. Красный (охристый) – жизнь и срединный мир, мир людей. Черный (темно-серый) – нижний мир, мир духов. А все вместе они создают равновесие. К примеру такая цветовая триада встречается на древних костюмах многих народов.
А еще она является основой Мезенской (палащельской) росписи, одной из древнейших росписей России.
Мезенская роспись является обережной, защитной. Интересная аналогия! Вот такие, выходит, чудесные живые талисманы, эти кошки трехцветки.
Источник:
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Оттуда же откуда и о чёрной кошке. Из дремучей древности.