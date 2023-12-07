Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

Дело — труба: мигрант украл у ребенка духовой инструмент

Два приятеля из Подмосковья на тележке утащили банкомат из торгового центра

Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в павлина

Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора