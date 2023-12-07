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Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

Автор:
07 декабря 2023 09:03
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   дед мороз   костюм   кража   пенза   
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В Пензе неизвестный мужчина забрал из пункта выдачи Wildberries заказ стоимостью более 20 тысяч рублей и не оплатил его.

Мужчина пришел забирать заказ из интернет-магазина, взял праздничный костюм в руки и скрылся, не оплатив. Стоимость похищенного составила более 20 тысяч рублей. Сотрудница точки обратилась в полицию.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель.

Мужчина признал вину и пояснил, что заказал костюм для того, чтобы поздравить своих родственников с предстоящим праздником.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на два года. Костюм у него изъяли.

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Метки: Wildberries   Видео   дед мороз   костюм   кража   пенза   
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2  комментария
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Илья 16 минут назад
Идиот! Надеюсь у него нет детей.
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Илья 11 минут назад
Прямо герой фильма Ёлки 11.
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Себастьян Перейра

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