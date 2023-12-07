Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников

В Пензе неизвестный мужчина забрал из пункта выдачи Wildberries заказ стоимостью более 20 тысяч рублей и не оплатил его.
Мужчина пришел забирать заказ из интернет-магазина, взял праздничный костюм в руки и скрылся, не оплатив. Стоимость похищенного составила более 20 тысяч рублей. Сотрудница точки обратилась в полицию.
Источник:
Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель.
Мужчина признал вину и пояснил, что заказал костюм для того, чтобы поздравить своих родственников с предстоящим праздником.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на два года. Костюм у него изъяли.
Источник:
- В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора
- Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в павлина
- Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру
- Дело — труба: мигрант украл у ребенка духовой инструмент
- Новый год любой ценой: чиновники тайно срубили ель в огороде жительницы Миньяра