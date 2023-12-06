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Впечатляющие камео Стивена Кинга, которые зрители с нетерпением ждали

Впечатляющие камео Стивена Кинга, которые зрители с нетерпением ждали

Автор:
06 декабря 2023 19:34
Сообщество : Кино
Метки: Камео   камео стивена кинга   кино   стивен кинг   ужасы   фильм   
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Стивен Кинг, известный писатель ужасов и фэнтези, несколько раз появлялся в камео в фильмах, основанных на его собственных произведениях. Вот несколько таких фильмов с кратким описанием и упоминанием его роли.

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В фильме Кинг появляется в роли зрителя на ярмарке. Женщина, рядом с которой он сидит в кадре, — его жена — Табита Кинг.

Это антологический ужас, состоящий из нескольких коротких историй. Стивен Кинг сыграл роль мужчины по имени Джордж, который сталкивается с агрессивным растением в своем доме.


Это научно-фантастический фильм о том, как машины становятся самосознательными и начинают атаковать людей. Стивен Кинг снялся в камео в роли гостя в ресторане, которого атакуют агрессивные грузовики.

Тут он исполняет роль священника. Его роль кратковременна: он появляется лишь на похоронах Мисси Дэндридж.


В мини-сериале по сценарию самого Кинга, он сыграл роль водителя автобуса. Всегда круто увидеть гениального человека и автора, пусть и ненадолго.



В фильме "Лунатики" полно эпизодических ролей: в нём появляются знаменитые режиссеры Джо Данте и Тобе Хупер, а Марк Хэмилл играет шерифа. Кинг же появляется как смотритель кладбища.

Мини-сериал не был популярным, но сцена, где Кинг играет жадного корпоративного босса, появившегося во главе стола на взлетно-посадочной полосе - было незабываемой сценой.


Красная роза (2002)

Камео Кинга очень короткое: он играет доставщика пиццы, который привозит заказ в особняк. И как положено, сразу после его появления для актеров начинается настоящий ужас.

Кинг появляется в эпизоде ​​​​третьего сезона в роли персонажа Ричарда Бахмана, который помогает избавиться от трупа. Он - эксперт по утилизации - лучший в своём деле.

Экранизация романа Кинга "Оно". В фильме он появляется в роли владельца антикварного магазина. Камео создано в стиле пасхалки для поклонников Кинга.


В новой адаптации Стивен Кинг мелькает в роли жителя дома престарелых. И там он лишь на рекламном фото на автобусной остановке.






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Метки: Камео   камео стивена кинга   кино   стивен кинг   ужасы   фильм   
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647
Torvard 36 минут назад
пи**р и русофоб!но пишет норм...
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5k
Горожанин 39 минут назад
Автор совершенно не понимает значения слова - камео.
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34k
Teodor 48 минут назад
Был преданным поклонником Кинга, охладел к нему разом и навсегда после серии "Стрелок". Читал запоем, ждал с нетерпением каждую часть - скачивал, распечатывал (тогда не было смартов и планшетов, даже наладонники - редкость). И тут, плять, такой невнятный тупой финал, что только тьфу-нахрен-вписду..!
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37
zubo4istka Teodor 38 минут назад
А мне понравился финал. Петля времени.
Мне кажется что когда пишешь что-то такое огромное, ооочень тяжело закончить достойно.
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