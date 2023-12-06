Впечатляющие камео Стивена Кинга, которые зрители с нетерпением ждали

Стивен Кинг, известный писатель ужасов и фэнтези, несколько раз появлялся в камео в фильмах, основанных на его собственных произведениях. Вот несколько таких фильмов с кратким описанием и упоминанием его роли.
В фильме Кинг появляется в роли зрителя на ярмарке. Женщина, рядом с которой он сидит в кадре, — его жена — Табита Кинг.
Это антологический ужас, состоящий из нескольких коротких историй. Стивен Кинг сыграл роль мужчины по имени Джордж, который сталкивается с агрессивным растением в своем доме.
Это научно-фантастический фильм о том, как машины становятся самосознательными и начинают атаковать людей. Стивен Кинг снялся в камео в роли гостя в ресторане, которого атакуют агрессивные грузовики.
Тут он исполняет роль священника. Его роль кратковременна: он появляется лишь на похоронах Мисси Дэндридж.
В мини-сериале по сценарию самого Кинга, он сыграл роль водителя автобуса. Всегда круто увидеть гениального человека и автора, пусть и ненадолго.
В фильме "Лунатики" полно эпизодических ролей: в нём появляются знаменитые режиссеры Джо Данте и Тобе Хупер, а Марк Хэмилл играет шерифа. Кинг же появляется как смотритель кладбища.
Мини-сериал не был популярным, но сцена, где Кинг играет жадного корпоративного босса, появившегося во главе стола на взлетно-посадочной полосе - было незабываемой сценой.
Красная роза (2002)
Камео Кинга очень короткое: он играет доставщика пиццы, который привозит заказ в особняк. И как положено, сразу после его появления для актеров начинается настоящий ужас.
Кинг появляется в эпизоде третьего сезона в роли персонажа Ричарда Бахмана, который помогает избавиться от трупа. Он - эксперт по утилизации - лучший в своём деле.
Экранизация романа Кинга "Оно". В фильме он появляется в роли владельца антикварного магазина. Камео создано в стиле пасхалки для поклонников Кинга.
В новой адаптации Стивен Кинг мелькает в роли жителя дома престарелых. И там он лишь на рекламном фото на автобусной остановке.
Источник:
- Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"
- Пожар, истерики и бутерброды с сыром: факты о съёмках "Сияния"
- «Ведьма из Блэр»: рождение легенды
- 13 жутких фильмов ужасов, в которых к превеликому удивлению никто и ни при каких обстоятельствах не умирает
- Король во всём: 15 лучших экранизаций романов Стивена Кинга
Мне кажется что когда пишешь что-то такое огромное, ооочень тяжело закончить достойно.
Есть редкие исключения, например Стальная Крыса... Или Гамильтон - как начинает с второсортной книги, так твердо и держит линию, читабельно и честно, но у него серии коротенькие, 2-3 книги... А! Еще Глен Кук неплохо сериалы держит...