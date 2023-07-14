«Ведьма из Блэр»: рождение легенды

Трио главных актёров согласились оставаться в образе в течение всех восьми дней съёмок. Если кто-то один хотел выйти из образа, то остальные тоже должны были сделать это. В качестве стоп-слова использовали «тако».

Майрик и Санчес написали не полный сценарий, а лишь набросок фильма на 35 страницах. Актёрам предлагалось много импровизировать (собственно, от актёров в первую очередь требовалось умение импровизировать). Только так можно было замаскировать художественный фильм под документалку.

Съёмочная группа следовала за актёрами по пятам, но оставалась невидимой. По утрам каждый актёр находил индивидуальную записку с заданием – действиями, которые он должен выполнить в этот день.