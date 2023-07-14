«Ведьма из Блэр»: рождение легенды

Жанр фильмов ужасов довольно специфический. И сложный. Ведь зрители хотят бояться, а привычные монстры – вампиры, зомби и маньяки с топорами выглядят уже такими картонными и скучными, что навевают только тоску и вызывают смех, а не ужас. Поэтому для достижения результата надо использовать другой способ – реалистичности и недосказанности.
Студенты-кинематографисты Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес познакомились в Университете Центральной Флориды в 1993 году на почве любви к ужастикам. Вместе ребята и придумали идею: группа людей натыкается на страшный дом в лесу, но не может удержаться от того, чтобы не зайти внутрь. Ведь тяга к страшному в природе человеческой.
Несколько лет они работали над идеей, пока не создали полноценную легенду о сверхъестественном существе, которое они назвали «Ведьма из Блэр». Для создания фильма они вместе с тремя друзьями организовали продюсерскую компанию Haxan Films, названную так в честь шведского документально-игрового ужастика 1922 года. Häxan в переводе со шведского означает "ведьмы".
Ребята предложили свою идею дистрибьюторским компаниям. Miramax отказалась, заявив, что их идея провальная и не принесёт прибыли. Спустя три месяца ожидания Artisan Entertainment заключила договор с Майриком и Санчесом.
К подбору актёров ребята подошли креативно. Пришедшему на прослушивание претенденту говорили: «Вы только что отбыли 10 лет из 25-летнего срока заключения. Расскажите нам, почему вы должны быть освобождены условно-досрочно». Хизер Донахью в течение 10 минут живописала о том, почему она вообще не заслуживает освобождения. И получила главную роль.
Как иногда и бывает в случае с такими специфическими проектами, роль испортила девушке если не жизнь, то точно актёрскую карьеру. Из-за неё Донахью подверглась нападкам (в фильме Хизер представлена как виновница исчезновения команды), в том числе угрозам физической расправы. В 2008 году она оставила актёрскую карьеру и занялась медицинским каннабисом (своеобразный способ убежать от действительности).
Из-за низкого бюджета режиссёры набирали для работы над фильмом студентов, расклеивая объявления в кампусах. Отозвались не только студенты. Например, Патриша ДеКу: она играла Мэри Браун и помогала в художественном отделе.
Трио главных актёров согласились оставаться в образе в течение всех восьми дней съёмок. Если кто-то один хотел выйти из образа, то остальные тоже должны были сделать это. В качестве стоп-слова использовали «тако».
Майрик и Санчес написали не полный сценарий, а лишь набросок фильма на 35 страницах. Актёрам предлагалось много импровизировать (собственно, от актёров в первую очередь требовалось умение импровизировать). Только так можно было замаскировать художественный фильм под документалку.
Съёмочная группа следовала за актёрами по пятам, но оставалась невидимой. По утрам каждый актёр находил индивидуальную записку с заданием – действиями, которые он должен выполнить в этот день.
Связь осуществлялась в лучших шпионских традициях, чтобы не нарушать атмосферу. Для экстренной связи со съёмочной группой все получили рации и специальное устройство, помогающее найти ящик с прикреплённым к нему красным флажком. В ящике находились инструкции на этот день и еда. А актёры оставляли в нём отснятый за предыдущий день материал.
Даже с учётом всех мер безопасности Хизер, Майк и Джошуа ухитрились трижды заблудиться. В том числе в первый день – уже через час после выхода из машины заплутали и потеряли связь со съёмочной группой.
Перед началом работы участники подписали согласие, позволяющее команде «морочить себе голову» и вообще делать с ними почти всё, что вздумается. Однажды на съёмочная группа напала ночью на палатку, где спали актёры. Ребята не знали, что это произойдёт, и их ужас был неподдельным. Впоследствии они рассказали, что надеялись, что это съёмочная группа. Но не были на 100% уверены в этом.
Действия фильма разворачиваются в городе Беркиттсвилле, штат Мэриленд. Беркиттсвилл – это реально существующая малонаселённая деревушка. На момент съёмок в ней жил всего 171 человек.
Первой задачей актёров было взять интервью у местных, которых подсылали режиссёры, предварительно их проинструктировав. Женщина, рассказывавшая о ведьме из Блэр, выдумывала эту историю на ходу. Но все так впечатлились, что решили, будто «Ведьма из Блэр» – это реальная легенда.
Детские голоса, которые герои фильма слышат по ночам, — это запись детей, играющих на детской площадки у дома матери Эдуардо Санчеса. Запись воспроизводилась через спрятанный в лесу магнитофон. По словам Майка, это был самый жуткий момент съёмок.
С каждым днём группа оставляла актёрам всё меньше еды. В последние два дня Хизер и Майку досталось только по энергетическому батончику, ломтику яблока и немного воды. Позже Хизер сказала, что никогда в жизни не испытывала такого дикого голода.
Самый известный кадр картины – крупный план лица Хизер, когда она записывает свое прощальное видео. Донахью планировала, что в кадр попадёт все лицо, но слишком сильно увеличила масштаб. Однако режиссёры были так потрясены эффектом, что оставили всё как есть.
Последний съёмочный день пришёлся на ночь Хэллоуина. Это придало последнему дню особую атмосферу. Съёмочная группа планировала завершить работу за день до этого, но, как назло, у камеры сели батарейки.
За 8 дней Хизер, Майк и Джош отсняли 19 часов материала. На монтаж 90-минутного фильма ушло 8 месяцев.
Маркетинговая кампания вошла в учебники по маркетингу. Три актёра были внесены в список «пропавших без вести, предположительно мёртвых» на сайте IMDb, а на кинофестивалях были развешены плакаты с их изображениями. Мать Донахью получала открытки с соболезнованиями от людей, считавших её дочь погибшей.
Был создан сайт, на котором распространялась информация о том, что найденные кадры были настоящими, и легенда «Ведьмы из Блэр» продвигалась как реальная. На заре цифрового маркетинга это был уникальный и новаторский ход.
Был создан фальшивый документальный фильм под названием «Проклятие ведьмы из Блэр», содержащий фальшивые кадры из новостей и фрагменты из поддельного документального фильма 1970-х годов. Фильм был показан как настоящий на канале Sci-Fi, что заставило тысячи зрителей поверить в то, что ведьма из Блэр – это реальная история.
Первоначальный бюджет фильма составил около $25 тысяч. В конце производства он вырос до $600 тысяч. Кассовые сборы достигли колоссальной суммы в $250 млн. И фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» попал в Книгу рекордов Гиннесса как картина, получившая максимальную прибыль с каждого вложенного доллара.
В 2000 году вышло продолжение - "Ведьма из Блэр 2: Книга теней". Он обошёлся студии в $15 млн и не имел и сотой доли успеха оригинала, однако в прокате окупился. Третья часть под названием "Новая глава" вышла в 2016-м. Картина стоила $5 млн, а заработала $45 млн.
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