Пожар, истерики и бутерброды с сыром: факты о съёмках "Сияния"

Тут ему, а точнее кому-то из его обширного штата сотрудников, которые читали все новинки литературы и писали боссу краткие обзоры по каждой книге, попался на глаза роман молодого американского писателя Стивена Кинга. Бестселлер "Сияние" зацепил Кубрика. Он назвал книгу "одной из самых захватывающих и изобретательных в своём жанре".

Режиссёр купил права на роман, и Кинг написал сценарий. Как ни странно, но сценарные способности американского "короля ужасов" не впечатлили британского режиссёра. Он назвал сценарий слабым и стал переделывать книгу для кино самостоятельно, позвав себе в соавторы писательницу Дайн Джонсон.