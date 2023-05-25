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Пожар, истерики и бутерброды с сыром: факты о съёмках "Сияния"

Пожар, истерики и бутерброды с сыром: факты о съёмках "Сияния"

Автор:
25 мая 2023 11:13
Сообщество : Кино
Метки: horror   джек Николсон   джек торранс   кино   книга   кубрик   оверлук   стивен кинг   ужасы   фильм   
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Краткая и немного сумбурная история создания культового ужастика Стэнли Кубрика.

В 1970-х Кубрик решил показать всем, что он способен творить чудеса в любых жанрах. Невероятный кассовый успех фильма ужасов "Изгоняющий дьявола" ($400 млн при бюджете в $12 млн) он воспринял как вызов и решил снять самый страшный фильм в мире, воплощение самых жутких ночных кошмаров зрителей.

Тут ему, а точнее кому-то из его обширного штата сотрудников, которые читали все новинки литературы и писали боссу краткие обзоры по каждой книге, попался на глаза роман молодого американского писателя Стивена Кинга. Бестселлер "Сияние" зацепил Кубрика. Он назвал книгу "одной из самых захватывающих и изобретательных в своём жанре".

Режиссёр купил права на роман, и Кинг написал сценарий. Как ни странно, но сценарные способности американского "короля ужасов" не впечатлили британского режиссёра. Он назвал сценарий слабым и стал переделывать книгу для кино самостоятельно, позвав себе в соавторы писательницу Дайн Джонсон.

Декорации отеля "Оверлук" и лабиринта построили в Англии, так как Кубрик боялся летать (после того как его друг погиб авиакатастрофе). Говорят, Кубрик раскритиковал лабиринт, сказал, что надо всё переделать, так как в нём невозможно потеряться. Пошёл проверять и потерялся. Лабиринт оставили.

Съёмки шли довольно напряжённо, а когда часть материала была снята, на студии случился пожар, и все декорации погибли в огне. Постройка нового "Оверлука" обошлась студии в дополнительные $2,5 млн.

Вступительные кадры с вертолёта были сняты в Колорадо. Это единственные кадры фильма, снятые в США. Оператор, зная, зная какой Кубрик придирчивый, снял слишком много сцен. Осталось много невостребованных общих планов колорадских гор и равнин, которые потом использовали в своих картинах другие режиссёры. Например, Ридли Скотт в "Бегущем по лезвию".

Вот лишь несколько примеров, до чего доходил перфекционизм Стэнли Кубрика на съёмках "Сияния":


  • Сцена разговора Джека с Грейди, предыдущим смотрителем отеля, потребовала 80 с лишним дублей.
  • Сцена, в которой Дик Холлоран, у себя в спальне слышит "сияние", потребовала 60 дублей. У актёра Скатмана Крозерса случился нервный срыв.
  • Рекордные 127 раз снимали сцену, в которой Венди бьёт Джека битой на лестнице.

Зато сцену, в которой из лифта льются реки крови, сняли за три дубля. Но готовился к ней Кубрик целый год. Именно из этой сцены состоял первый трейлер картины - народ был заинтригован.

Сцена, в которой Торранс ломает топором дверь в туалет, снимался месяц. Каждый день Николсон разбивал 2 двери. В итоге он расколотил 60 дверей, пока не попал в нужный режиссёру темп. В юности актёр работал пожарным, поэтому слишком быстро разбивал двери, что для фильма не подходило.

На роль Джека Торранса рассматривались Робин Уильямс, Роберт Де Ниро и Харрисон Форд и другие не менее известные актёры. Кубрик сказал, что выбрал Джека Николсона, потому что тот сопоставим по величине со звёздами голливудского золотого века, такими как Джеймс Кэгни. А вот Кингу этот выбор не понравился. Он сказал, что главный герой должен сходить с ума постепенно, а Джека выглядит сумасшедшим с первых кадров. И вообще он потом назвал картину "красивым кадиллаком без мотора".

Джек Николсон, чтобы ввести в себя в нужное состояние для фильма, две недели питался исключительно бутербродами с сыром, которые он терпеть не мог. Сцены скандалов с Венди были написаны Кубриком по мотивам скандалов Николсона с бывшей женой.

Шелли Дюваль вспоминает съёмки в "Сиянии" как самые трудные за всю её карьеру. Кубрику нравился её типаж (по его мнению, именно такая девушка будет покорно терпеть истерики Торранса), но часто был не доволен её игрой. Эта постоянная неудовлетворённость, помноженная на перфекционизм, — гремучая смесь. От стресса актриса начала лысеть на съёмках.

Несмотря на то, что Кубрику не понравился сценарий Кинга, он иногда консультировался с писателем по ходу съёмок. Однажды он позвонил ему в три часа ночи и спросил: "Ты веришь в бога?". "Да". "Так и знал", — крикнул Кубрик и бросил трубку.

Когда фильм вышел в 1980 году на экраны, критики были примерно такого же мнения о "Сиянии", что и автор оригинала. Писали примерно следующее:


Имея всё необходимое для создания хита, Кубрик в компании с вечно подпрыгивающим Николсоном уничтожил всё, что так пугало в бестселлере Кинга.


Сейчас это кажется удивительным, но Кубрик получил "Золотую малину" как худший режиссёр, а Шелли Дюваль за всё, что она пережила на съёмках, — как худшая актриса (за три года до этого она удостоилась "Золотой пальмовой ветви" в Каннах). Фильму не повезло выйти в кино одновременно со вторыми (для нас пятыми) "Звёздными войнами". Однако при бюджете в $19 млн, он заработал $46 млн, то есть принёс чуть больше $6 млн прибыли (половину забирают кинотеатры). Но "Сияние" оказалось дорогим вином, а не газировкой, и со временем народ по достоинству оценил замысловатый ужастик Кубрика.

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Метки: horror   джек Николсон   джек торранс   кино   книга   кубрик   оверлук   стивен кинг   ужасы   фильм   
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2  комментария
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108k
parallax Час назад
Николсон, актёр от Бога. Таких в мире можно по пальцам пересчитать.
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10k
Б.Касторский 42 минуты назад
Их(ний)Кубрик как наш Тарковский. Все понимают, что гений. Но смотреть тяжело и часто не нравится.
Нет, я не скажу, что мне Кубрик вообще не нравится. Но вот Сияние не очень. При том что Николсон один из любимейших актеров.
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Николай Дмитрич

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