Король во всём: 15 лучших экранизаций романов Стивена Кинга

Сегодня мы хотим познакомить вас с рейтингом лучших экранизаций по романам и рассказам Кинга, который составили журналисты британского издания о кино Empire.
Стивен Кинг один из самых издаваемых писателей в мире. За свою карьеру (ни много, ни мало трудовой стаж Стивена 50 лет!) он написал 65 романом и больше 200 рассказов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по его произведениям снимаются десятки фильмов и сериалов.
15 место: Куджо (1983)
Куджо, огромный сенбернар, всегда был хорошим мальчиком и любил свою семью. Но длилось это ровно до тех пор, пока его не укусила летучая мышь.
Рейтинг IMDb: 6.1
14 место: Оно 2 (2019)
Вторая часть истории про клоуна-убийцу (который совсем и не клоун), на тропу войны с которым спустя 27 лет вышли повзрослевшие Неудачники.
Рейтинг IMDb: 6.5
13 место: Игра Джералда (2017)
После внезапной смерти супруга во время интимных игр, Джесси остаётся прикованной к своей кровати. Но страхи, которые когда-либо в жизни испытывала женщина, не оставят её одну, превратив дом в изощрённую камеру пыток.
Рейтинг IMDb: 6.5
12 место: Кристина (1983)
Жуткая история про машину-убийцу, захваченную потусторонними силами. Она не только кровожадна, но и чудовищно ревнива.
Рейтинг IMDb: 6.7
11 место: Доктор Сон (2019)
История про выросшего Дэнни Торранса, сына того самого человека, который привёз свою семью в печально известный отель «Оверлук» из «Сияния». Взрослый Дэн имеет не только проблемы с алкоголем, но и паранормальные способности, благодаря которым он должен помочь такой же одарённой девочке Абре.
Рейтинг IMDb: 7.3
10 место: Зелёная миля (1999)
Джон Коффи был обвинён в страшном преступлении, после чего оказался в тюрьме «Холодная гора», где каждый осуждённый проходит «зелёную милю» к месту своей казни. Только вот странный гигант становится самым необычным узником за всю историю службы начальника блока смертников Пола Эджкомба.
Рейтинг IMDb: 8.6
9 место: Салемские вампиры (1979)
Писатель Бен Мейрс возвращается в Салем — в город своего детства. Там он знакомится с антикваром Страйкером и его партнёром Барлоу, которые поселились в доме, который в детстве очень пугал маленького Бена. После того, как в городе начинают происходить исчезновения, а вновь вернувшиеся люди оборачиваются вампирами, Бен Мейрс начинает подозревать, что его новые знакомые не так просты.
Рейтинг IMDb: 6.7
8 место: Оно (2017)
После того, как в городке Дерри начинают пропадать дети, группа школьников выясняет, что за этим стоит жуткий клоун Пеннивайз. Но чем больше ребята узнают кто же это такой, тем точнее понимают, что это не просто клоун, а древнейшее зло, с которым им и предстоит сразиться.
Рейтинг IMDb: 7.3
7 место: Мёртвая зона (1983)
Джонни Смит пролежал в коме после аварии целых пять лет. После того, как мужчина пришёл в сознание, он обнаружил в себе удивительные экстрасенсорные способности: теперь, просто прикоснувшись к человеку, Джонни чётко видит и его прошлое, и его будущее.
Рейтинг IMDb: 7.2
6 место: Мизери (1990)
Энни Вилкс — ярая фанатка писателя Пола Шелдона. Снежная буря, из-за которой Пол попал в аварию, стала настоящим счастливым случаем для Энни, ведь ей удалось спасти своего кумира! Вот только радость ли это для самого Пола?
Рейтинг IMDb: 7.8
5 место: Мгла (2007)
Странный туман накрыл улицы провинциального городка. Группа людей оказалась заперта внутри небольшого супермаркета, где им предстоит противостоять ужасу, таящемуся во мгле. Но страшны не только жуткие монстры из тумана, но и те, с кем предстоит делить одну крышу над головой.
Рейтинг IMDb: 7.1
4 место: Останься со мной (1986)
50-е годы, конец лета, а вместе с ним и всех летних радостей, так как в городке таинственно пропадает мальчишка. Четверо друзей-подростков решают, что найти его им под силу, и отправляются на поиски пропавшего.
Рейтинг IMDb: 8.1
3 место: Кэрри (1976)
Кэрри — милая, робкая девушка, над которой издеваются в школе, а набожная мать так закручивает гайки, что и вздохнуть нельзя. Но никто не знает, что в Кэрри проснулись жуткие паранормальные способности, которые уничтожат всех, кто посмеет её обидеть.
Рейтинг IMDb: 7.4
2 место: Побег из Шоушенка (1994)
Энди Дюфрейн признан виновным в убийстве своей жены и её любовника. Так он становится заключённым тюрьмы Шоушенк, где царят жестокость и унижение. Тут Энди знакомится с Рэдом, который становится его близким другом. Но даже несмотря на дружбу и хорошее отношение в тюрьме, которого он добился спустя многие годы, душа Энди рвётся наружу. Он разрабатывает хитроумный план побега.
Рейтинг IMDb: 9.3
1 место: Сияние (1980)
Джек Торренс с семьёй приезжает в отель «Оверлук» для работы смотрителем вне сезона. Но что-то странное начинает творится с главой семейства. Что-то, что подвергает опасности всю семью.
Рейтинг IMDb: 8.4
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А вот "Салемские вампиры" получили очень сопливый подбор актеров в 1979 году. Куда более качественным вышел ремейк в 2004 "Участь Салема".
Как помниться из сюжета,к главному герою приставали "сестры" И в некоторых случаях им удавалось одержать верх над ним. И это называется "хорошее отношение"?!
Предложение дочитывайте, пожалуйста.
Фантазия у него, однако...