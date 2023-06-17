Король во всём: 15 лучших экранизаций романов Стивена Кинга

Писатель Бен Мейрс возвращается в Салем — в город своего детства. Там он знакомится с антикваром Страйкером и его партнёром Барлоу, которые поселились в доме, который в детстве очень пугал маленького Бена. После того, как в городе начинают происходить исчезновения, а вновь вернувшиеся люди оборачиваются вампирами, Бен Мейрс начинает подозревать, что его новые знакомые не так просты.

Рейтинг IMDb: 6.7





8 место: Оно (2017)