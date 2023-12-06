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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8317 постов • 896 подписчиков подписаться
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Знаменитые братья и сестры на фотографиях с красной дорожки —&nbsp;тогда и сейчас

Знаменитые братья и сестры на фотографиях с красной дорожки — тогда и сейчас

Автор:
06 декабря 2023 14:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   братья и сестры   звезды красная дорожка   знаменитости   знаменитости в юности   красная дорожка   сестры и братья знаменитостей   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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Предлагаем вашему вниманию большую подборку знаменитостей, которые являются братьями и сестрами. Это снимки из серии «тогда и сейчас», которые не только показывают ход времени, но и могут порядком удивить.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   братья и сестры   звезды красная дорожка   знаменитости   знаменитости в юности   красная дорожка   сестры и братья знаменитостей   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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6  комментариев
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
Автор! Накидал фоток и всё? Нет, чтобы развернуть тему: написать - в каких киношках эти неизвестные снимались. А так - НЕЗАЧОТ
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863
Вовка 8 минут назад
Спасибо, очень интересно! Ещё бы знать, кто все эти люди?
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15k
Hairy 18 минут назад
Шляпа неинтересная.
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2k
Шерхан Полчаса назад
Кроме Олсон никого не знаю.
А те про кого написано "на последней красной дорожке" умерли? - Печалька...
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3k
Сергей Полчаса назад
4 лица знакомы. Кто остальные, хвз. Автор молодецъ.
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1k
Голодранец! Полчаса назад
... я и не знаю этих людей
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