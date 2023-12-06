Мультголова
Знаменитые братья и сестры на фотографиях с красной дорожки — тогда и сейчас
Автор:
06 декабря 2023 14:44
Предлагаем вашему вниманию большую подборку знаменитостей, которые являются братьями и сестрами. Это снимки из серии «тогда и сейчас», которые не только показывают ход времени, но и могут порядком удивить.
1. Крис и Лиам Хемсворт на своей первой совместной красной дорожке в 2006 году
И вот они вместе на последней красной дорожке в 2019 году
2. Джейден и Уиллоу Смит на одной из первых совместных красных дорожек в 2007 году
А вот они на своем последнем совместном мероприятии в 2023 году
3. Майли и Ноа Сайрус на своей первой совместной красной дорожке в 2008 году
А вот они на своем последнем совместном мероприятии в 2019 году
4. Мэгги и Джейк Джилленхол на своей первой совместной красной дорожке в 2001 году
А вот они вместе на последней красной дорожке в 2023 году
5. Хейли Джоэл и Эмили Осмент на своей первой совместной красной дорожке в 2000 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2022 году
6. Дакота и Эль Фаннинг на одной из первых совместных красных дорожек в 2002 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2023 году
7. Николь и София Ричи вместе со своим отцом Лайонелом Ричи на первой совместной красной дорожке в 2008 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2023 году
8. Лаура и Ванесса Марано на своей первой совместной красной дорожке в 2005 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2022 году
9. Бейонсе и Соланж Ноулз на своей первой совместной красной дорожке в 2001 году
А вот они на своей последней совместной красной дорожке в 2016 году
10. Дилан и Коул Спроус на своей первой совместной красной дорожке в 1998 году
И вот они на красной дорожке в 2022 году
11. Рико и Райни Родригес на своей первой совместной красной дорожке в 2009 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2022 году
12. Мэри-Кейт и Эшли Олсен на своей первой совместной красной дорожке в 1991 году
И вот они вместе на красной дорожке в 2019 году
13. Мод и Айрис Апатоу на своей первой совместной красной дорожке в 2007 году
И вот они на совместном мероприятии в 2022 году
14. Кендалл и Кайли Дженнер на одном из самых первых мероприятий в 2003 году
А вот они на красной дорожке в 2023 году
15. Тиа и Тамера Моури на своей первой совместной красной дорожке в 1994 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2023 году
16. Ник, Джо и Кевин Джонасы на своей первой совместной красной дорожке в 2006 году
А вот они вместе на одной из недавних красных дорожек в 2023 году
17. Пайпер и Сейлор Курда на своей первой совместной красной дорожке в 2014 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2023 году
18. Ава и Дикон Филлипп на своей первой совместной красной дорожке (с мамой Риз Уизерспун) в 2010 году
А вот они оба на мероприятии в 2023 году
19. Зоуи и Эмили Дешанель на своей первой совместной красной дорожке в 2001 году
И вот они вместе на красной дорожке в 2019 году
20. Трейси Эллис Росс и Эван Росс (вместе со своей семьей, включая знаменитую маму, Диану Росс) на первой совместной красной дорожке в 1995 году
А вот они вместе на красной дорожке в 2023 году
21. И наконец, вот Кейт Хадсон, Уайат Рассел и Оливер Хадсон на самой первой совместной красной дорожке в 1997 году
И вот они вместе совсем недавно
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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