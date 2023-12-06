Очарование роскошного заброшенного отеля, затерявшегося в джунглях Камбоджи

Строительство «Бокор Хилл» началось в 1921 году и продолжалось 9 месяцев. Говорят, что в его ходе погибло 900 рабочих из местных, но французы посчитали, что жертвы обоснованы, поскольку условия труда были рабскими, а жизнь людей практически ничего не стоила.

Местные жители полушёпотом говорят о призраках этого места. Что неудивительно при таком количестве жертв. Комплекс задумывался как место отдыха для колонизаторов, где можно было сделать покупки, провести время за карточным столом, даже помолиться.