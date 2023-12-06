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Очарование роскошного заброшенного отеля, затерявшегося в джунглях Камбоджи

Очарование роскошного заброшенного отеля, затерявшегося в джунглях Камбоджи

Автор:
06 декабря 2023 14:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Bokor Hill Station   Бокор Хилл   Камбоджа   архитектура   колониализм   комплекс   объединение   отель   современность   стиль   
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Девственная природа и творение человеческих рук. Есть в таком объединении что-то завораживающее и магическое одновременно. Наглядным подтверждением служит отель «Бокор Хилл» в колониальном стиле, затерявшийся в джунглях Камбоджи.

В окрестностях прибрежного города Кампот в Камбодже находится скопление старых заброшенных зданий, тесно связанных с недавней историей страны. Это призрачное место – отель «Бокор Хилл», состоящий из множества разрушающихся зданий, разбросанных по вершине холма.

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Изначально Bokor Hill Station («Бокор Хилл Стейшн») был построен французскими колонизаторами как убежище от натиска Пномпеня. В состав комплекса входили отель Bokor Hill Resort & Casino, магазины, почтовое отделение, церковь и даже небольшой дворец.

Строительство «Бокор Хилл» началось в 1921 году и продолжалось 9 месяцев. Говорят, что в его ходе погибло 900 рабочих из местных, но французы посчитали, что жертвы обоснованы, поскольку условия труда были рабскими, а жизнь людей практически ничего не стоила.

Местные жители полушёпотом говорят о призраках этого места. Что неудивительно при таком количестве жертв. Комплекс задумывался как место отдыха для колонизаторов, где можно было сделать покупки, провести время за карточным столом, даже помолиться.

Опять же со слов местных жителей, проигравшиеся в пух и прах неудачники даже бросались в пропасть с обрыва, расположенного за зданием казино.

Впервые отель был покинут французами в 1940 году, а окончательно станция опустела в 1972 году. Красота и эстетика этого места не позволила даже «красным кхмерам» – представителям крайне левого течения в коммунистическом движении в Камбодже, стереть этот пережиток колонизации с лица земли. Они сделали комплекс своей базой, в статусе которой «Бокор Хилл» и пробыл вплоть до 90-х.

Плато Бокор принадлежит камбоджийским властям. Но они передали право аренды компании Sokimex Group. Эта компания с самого начала планировала превратить место в настоящий курортный рай, начиная со строительства новой асфальтированной дороги.

Что-то здесь успели сломать, сжечь и испортить. Но в целом место сохранило свой уникальный колорит и идеально подходило для отдыха. Здесь даже снимали кино.

Компания проложила новую дорогу, провела частичную реконструкцию, построила новые здания. В результате место стало эклектичным – с одной стороны, шикарный новострой, с другой – выглядящие полупризрачными здания, которым уже больше века.  

Некоторые постройки, к примеру, почтовое отделение, оказались разрушены. А вот церковь выглядит ещё достойно и очень аутентично и завораживающе, когда лучи закатного солнца освещают каменный алтарь. Как и бывший летний дворец, который носил название Чёрного.

Видимо, компания-арендатор планирует полностью перестроить это место, вернув ему былую роскошь. Но пока оно сохраняет уникальность благодаря объединению двух эпох. А старые стены собирают автографы туристов, чтобы когда-нибудь вместе с ними превратиться в пыль и воспоминания.

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Метки: Bokor Hill Station   Бокор Хилл   Камбоджа   архитектура   колониализм   комплекс   объединение   отель   современность   стиль   
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Андрей 58 минут назад
Фильмы ужасов снимать без декораций
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Сергей Шишкин 13 минут назад
Это же здание из фильма ужасов Точка R 2004 года! Я как увидел здание на второй картинке сразу фильм вспомнился, там амерские вьетнамцы прятались.

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Борис Карабанов Час назад
Вот, лентяи! Даже не растащили на кирпичи. Это же "заброшка"!
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