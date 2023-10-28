Сервис по-камбоджийски: обезьяна пробралась в номер и изнасиловала британского туриста

Любопытный примат решил поинтересоваться, что у британца в штанах - и всё заверте...
В Камбодже длиннохвостая макака пробралась в номер отеля, где жил турист из Великобритании. Мужчина уснул и оставил открытым окно - этого оказалось достаточно, чтобы обезьяна проникла внутрь комнаты. Видимо, спящий человек показался ей самым интересным развлечением. Гостья стянула с туриста штаны и принялась изучать его "хозяйство".
Проснувшись, британец обнаружил шокирующую картину: на нём сидит обезьяна и облизывает его половые органы. Крик жертвы был таким громким, что прибежали друзья туриста, жившие в соседней комнате.
Когда они отсмеялись и сфотографировали происходящее, поняли, что ситуация патовая. Что придёт в голову макаке, никто не знает, ведь любое неосторожное движение обезьяна может расценить как опасность. Поэтому друзья вышли из номера и постарались приманить обезьяну бананом, показывая его из окна.
Очевидец этой истории рассказывает:
"Он кричал, но пошевелиться боялся, а то вдруг она занервничает и откусит ему член. Поэтому наш друг смирно лежал смирно. Как он еще не умер от ужаса, у нее хвост такой длиннющий свисал с кровати! Наше появление тоже никак не смутило напавшую на него обезьяну. Мы испугались и поэтому вышли из номера. Подошли к его окну с улицы и стали выманивать обезьяну бананом. Но наш друг нравился ей больше."
А про обязательные в любой ситуации фото друг пострадавшего пояснил так: "Мы сняли все на телефон, чтобы потом врачам показать, ему же теперь, наверное, уколы какие-нибудь понадобятся..."
Как сообщают СМИ, на банан обезьяна не клюнула и оставила парня, когда ей наскучило играть с его детородным органом. Турист, шокированный произошедшим, первым же рейсом вылетел домой, а один из его друзей выложил фото и рассказал об этой истории в соцсети X (бывший Твиттер).
Зоолог из Испании Анхель Гаэль поясняет, что "сексуальная активность ради удовольствия, а не только для размножения наблюдается у человекообразных обезьян, орангутанов и шимпанзе. Макаки также вполне могут желать секса с человеком просто ради секса. А мозг и память у них развиты настолько, что успех там фиксируется. То есть, если примату понравился интим с человеком, он будет, как и хищники, искать человеческой плоти еще и еще. Но только с иными целями: не сожрать, а полюбить!". Туристам, которые планируют путешествие в Камбоджу - на заметку!
Источник:
- Почему на Тайване между туалетом и комнатой стеклянная стена?
- Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле
- Печальная история камбоджийской девушки-обезьянки
- "Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену
- Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии
- Ты чего такой печальный?
- Понимаешь, в Африке я жил с обезьяной.
- Не волнуйся, я никому не расскажу. Да и она не расскажет.
- В том-то и дело: не расскажет, не позвонит, не напишет, - грустно вздыхает мужчина.
Начинает рассказывать, как было трудно, его перебивают:
- А с бабами-то там как?
- Да понимаете, незнакомая пища, климат...
- А с бабами как?
- Работали с утра до вечера, надо было вовремя сдать объект...
- Да понятно, ты скажи как там с бабами было? Обезьянка трогает мужика за плечо:
- Пап, а пап, ну расскажи ты им.