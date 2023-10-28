Сервис по-камбоджийски: обезьяна пробралась в номер и изнасиловала британского туриста

Когда они отсмеялись и сфотографировали происходящее, поняли, что ситуация патовая. Что придёт в голову макаке, никто не знает, ведь любое неосторожное движение обезьяна может расценить как опасность. Поэтому друзья вышли из номера и постарались приманить обезьяну бананом, показывая его из окна.





Очевидец этой истории рассказывает:

"Он кричал, но пошевелиться боялся, а то вдруг она занервничает и откусит ему член. Поэтому наш друг смирно лежал смирно. Как он еще не умер от ужаса, у нее хвост такой длиннющий свисал с кровати! Наше появление тоже никак не смутило напавшую на него обезьяну. Мы испугались и поэтому вышли из номера. Подошли к его окну с улицы и стали выманивать обезьяну бананом. Но наш друг нравился ей больше."





А про обязательные в любой ситуации фото друг пострадавшего пояснил так: "Мы сняли все на телефон, чтобы потом врачам показать, ему же теперь, наверное, уколы какие-нибудь понадобятся..."





Как сообщают СМИ, на банан обезьяна не клюнула и оставила парня, когда ей наскучило играть с его детородным органом. Турист, шокированный произошедшим, первым же рейсом вылетел домой, а один из его друзей выложил фото и рассказал об этой истории в соцсети X (бывший Твиттер).



