FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Голая правда 129 постов • 139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Голая правда
Сервис по-камбоджийски: обезьяна пробралась в номер и изнасиловала британского туриста

Сервис по-камбоджийски: обезьяна пробралась в номер и изнасиловала британского туриста

Автор:
28 октября 2023 12:18
Сообщество : Голая правда
Метки: Камбоджа   обезьяна   отель   секс   секс-туризм   туризм   
1702
3

Любопытный примат решил поинтересоваться, что у британца в штанах - и всё заверте...

В Камбодже длиннохвостая макака пробралась в номер отеля, где жил турист из Великобритании. Мужчина уснул и оставил открытым окно - этого оказалось достаточно, чтобы обезьяна проникла внутрь комнаты. Видимо, спящий человек показался ей самым интересным развлечением. Гостья стянула с туриста штаны и принялась изучать его "хозяйство".


Проснувшись, британец обнаружил шокирующую картину: на нём сидит обезьяна и облизывает его половые органы. Крик жертвы был таким громким, что прибежали друзья туриста, жившие в соседней комнате.


Когда они отсмеялись и сфотографировали происходящее, поняли, что ситуация патовая. Что придёт в голову макаке, никто не знает, ведь любое неосторожное движение обезьяна может расценить как опасность. Поэтому друзья вышли из номера и постарались приманить обезьяну бананом, показывая его из окна.


Очевидец этой истории рассказывает:

"Он кричал, но пошевелиться боялся, а то вдруг она занервничает и откусит ему член. Поэтому наш друг смирно лежал смирно. Как он еще не умер от ужаса, у нее хвост такой длиннющий свисал с кровати! Наше появление тоже никак не смутило напавшую на него обезьяну. Мы испугались и поэтому вышли из номера. Подошли к его окну с улицы и стали выманивать обезьяну бананом. Но наш друг нравился ей больше."


А про обязательные в любой ситуации фото друг пострадавшего пояснил так: "Мы сняли все на телефон, чтобы потом врачам показать, ему же теперь, наверное, уколы какие-нибудь понадобятся..."


Как сообщают СМИ, на банан обезьяна не клюнула и оставила парня, когда ей наскучило играть с его детородным органом. Турист, шокированный произошедшим, первым же рейсом вылетел домой, а один из его друзей выложил фото и рассказал об этой истории в соцсети X (бывший Твиттер).


Зоолог из Испании Анхель Гаэль поясняет, что "сексуальная активность ради удовольствия, а не только для размножения наблюдается у человекообразных обезьян, орангутанов и шимпанзе. Макаки также вполне могут желать секса с человеком просто ради секса. А мозг и память у них развиты настолько, что успех там фиксируется. То есть, если примату понравился интим с человеком, он будет, как и хищники, искать человеческой плоти еще и еще. Но только с иными целями: не сожрать, а полюбить!". Туристам, которые планируют путешествие в Камбоджу - на заметку!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Голая правда"
Метки: Камбоджа   обезьяна   отель   секс   секс-туризм   туризм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
... Час назад
ещё - одна страна куда я ни ногой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
16k
Vital Idol Минуту назад
а где видео?! кот спрашивает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
LozmanPozman 11 минут назад
Теперь у него никогда ни на кого ге встанет,к бабке не ходить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dangora 14 минут назад
Скоро во всех новостях - "Британские ученые выяснили, что макаки любят оральный секс!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
danieldewitte 18 минут назад
Спасибо, ржал аки конь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Никита Сергеевич 21 минуту назад
У обезьян статья есть за хомофилию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь 23 минуты назад
А это точно была - обезьяна? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 24 минуты назад
Я теперь и овцам боюсь подходить, вдруг она сожительствовала с кем то из неназванных наций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 37 минут назад
Короче, кто-то из местных обезьяних ловесалов вышпилил брата нашего меньшего, и тот решил, что англичашка ему такую же услугу окажет. Но сын альбиона оказался слаб духом и телом, и вёл себя в постели, как бревно. Потому сын жарких джунглей быстренько к нему охладел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
banzai7 38 минут назад
Наши животные более воспитаны. Ещё не один медведь не позволил себе подобное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 38 минут назад
Мужчина приехал из Африки. Друг спрашивает его:

- Ты чего такой печальный?
- Понимаешь, в Африке я жил с обезьяной.
- Не волнуйся, я никому не расскажу. Да и она не расскажет.
- В том-то и дело: не расскажет, не позвонит, не напишет, - грустно вздыхает мужчина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 40 минут назад
Вернулся мужик из длительной африканской командировки. Приходит в гости к друзьям, с маленькой обезьянкой на плече, рассказать о впечатлениях.
Начинает рассказывать, как было трудно, его перебивают:

- А с бабами-то там как?
- Да понимаете, незнакомая пища, климат...
- А с бабами как?
- Работали с утра до вечера, надо было вовремя сдать объект...
- Да понятно, ты скажи как там с бабами было? Обезьянка трогает мужика за плечо:
- Пап, а пап, ну расскажи ты им.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 уморительных питомцев, которых поймали с поличным
20 уморительных питомцев, которых поймали с поличным
Председатель СК Александр Бастрыкин решил создать специальные подразделения для борьбы с преступлениями мигрантов
Председатель СК Александр Бастрыкин решил создать специальные подразделения для борьбы...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё из-за твоего недосыпа

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#Юмор#кино#Автовсячина#полиция#дети#шоу бизнес#знаменитости
#животные#машина#интересное#забавно#задержание#подборка#школа#ДТП#авто аварии#истории
#люди#автомобили#в мире#интересно#США#фильм#аварии#новости#история#креатив
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии Печальная история камбоджийской девушки-обезьянки Печальная история камбоджийской девушки-обезьянки "Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену "Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста,... Почему на Тайване между туалетом и комнатой стеклянная стена? Почему на Тайване между туалетом и комнатой стеклянная стена? Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле

На что жалуетесь?

Вернуться