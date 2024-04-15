Замок Зингер и его секреты

Сказки о мрачном Средневековье давно стали классикой и излюбленным направлением современников. Пережитки этого времени легко найти по всей Европе в виде замков.
В Америке тоже есть замки, о которых мало кто знает. Большинство из этих домов – особняки, построенные для развлечения сверхбогатых людей. Но один замок – это нечто совсем иное – замок, полный секретов и тайн. Это замок Зингера на Тёмном острове.
Дарк-Айленд – это остров площадью 2,83 гектара в штате Нью-Йорк. Остров находится в нескольких километрах от границы между Соединёнными Штатами и Канадой. Он расположен так близко к канадской границе, что на Дарк-Айленде можно наблюдать американский восход и, повернувшись в другую сторону, увидеть канадский закат.
Замок Зингера – единственное строение на острове Дарк-Айленд, названное в честь первого владельца острова Фредерика Гилберта Борна – мультимиллионера. Борн работал в компании по производству швейных машин Singer, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. И стал пятым директором и президентом компании в довольно молодом возрасте 36 лет.
Борн купил Тёмный остров, чтобы у него и его семьи было тайное убежище. Он приобрёл остров за 5 000 долларов, а затем потратил в сто раз больше на строительство замка. Работами занимался архитектор Эрнест Флэгг.
На создание этого замка в стиле готического возрождения вдохновил замок Вудсток, описанный в книге сэра Вальтера Скотта «Вудсток, или Кавалер» (1826).
Для строительства было использовано несколько тонн гранита, а для помощи привлечены итальянские каменщики. В замке находилась 5-этажная часовая башня с циферблатом, который, по слухам, был сделан из чистого золота.
В самом замке, наряду с часовой башней, было 28 спален, большая и изысканно украшенная гостиная, кухня и столовая. Есть очень большой винный погреб, комната для завтрака с арочными окнами в готическом стиле и большой зал. Большой зал оформлен в средневековом стиле с рыцарскими доспехами по обе стороны от входа. В нём есть массивный мраморный камин и потрясающая библиотека со стенами, отделанными ореховыми панелями. По всему замку расставлены старинные швейные машинки Singer.
На территории есть площадка для игры в сквош, традиционный розовый сад и три лодочных домика.
Замок Зингер – потрясающий образец архитектуры, но он, прежде всего, известен некоторыми уникальными особенностями. По неизвестной причине замок Зингер полон тайных ходов. В библиотеке была книга, потянув за которую, можно было отпереть панель в стене, ведущую в винный погреб.
Стена рядом с камином также служила входом в потайной люк. На стене в гостиной висит портрет в рамке, который можно наклонить вперед или назад, чтобы стоящий за ним человек мог незаметно заглянуть в комнату. В кабинете Борна в башне есть потайной люк, ведущий в подземелье.
Сегодня служители замка продолжают находить новые секреты по всему дому. В покоях прислуги была обнаружена дверь-ловушка, расположенная под полом. Сотрудники считают, что здесь прятали ценности, когда семья не проживала в замке. Ворам никогда бы не пришло в голову искать ценности в комнатах прислуги, поэтому эта комната была идеальным местом для их хранения.
Дверь на полу можно было открыть, потянув за крючок в шкафу Борна. В стенах и под полом замка есть туннели, а в сами стены были встроены решетки, чтобы кто-то мог незаметно заглянуть в комнаты.
Некоторые из этих секретов легко объяснить, другие же остаются загадкой. Потайные ходы использовались в основном слугами: они могли заглядывать в комнаты, когда у Борнов были гости. Слуги могли видеть, когда кому-то нужно долить напиток или когда подавать следующее блюдо.
Почти в каждой комнате замка есть потайные кнопки, нажав на которые, можно вызвать прислугу. Туннель из кухни в столовую имеет смысл, как и кладовка в комнатах для прислуги.
Впрочем, это объясняет лишь некоторые архитектурные странности. Зачем было построено подземелье, и почему определённые проходы вели в совершенно конкретные комнаты, остаётся загадкой и по сей день.
Когда в 1905 году замок Зингера был закончен, Борн как раз вышел на пенсию, что позволило ему в полной мере насладиться уединением и роскошью вместе с семьёй.
Борн умер в 1919 году, и с тех пор у замка Зингер сменилось несколько владельцев. Совсем недавно, в 2006 году, компания Sotheby's International Realty выставила объект на продажу за ошеломляющую сумму в 24,5 миллиона долларов. Собственность осталась непроданной. Пока замок остаётся туристическим объектом, где можно остановиться в люксе по цене более 700 долларов за ночь. Насладиться роскошью интерьера и попытаться разгадать секреты замка, многие из которых до сих пор остаются загадкой.
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Дарвин рулит!