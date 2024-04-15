Замок Зингер и его секреты

Замок Зингера – единственное строение на острове Дарк-Айленд, названное в честь первого владельца острова Фредерика Гилберта Борна – мультимиллионера. Борн работал в компании по производству швейных машин Singer, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. И стал пятым директором и президентом компании в довольно молодом возрасте 36 лет.

Борн купил Тёмный остров, чтобы у него и его семьи было тайное убежище. Он приобрёл остров за 5 000 долларов, а затем потратил в сто раз больше на строительство замка. Работами занимался архитектор Эрнест Флэгг.