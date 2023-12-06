20 красивейших религиозных сооружений мира

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Возвышающиеся небоскребы, безусловно, производят впечатление, но слово "красивый" не подходит для многих из них. Чего нельзя сказать о религиозных сооружениях, поскольку их архитекторы - как современные, так и древние - ставили красоту во главу угла. На протяжении всей истории человечества мало что побуждало людей к творчеству так же сильно, как религия, поэтому эти храмы и соборы были построены с целью воздать почести божествам.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: архитектура мир религия сооружение фотография храм
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Красоты там вообще- то мало. А вот архитектура для своего венмени была революционная.
Монолитный бетонный купол без всякой арматуры и стоит уже почти 2000 лет.