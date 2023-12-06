20 красивейших религиозных сооружений мира

Возвышающиеся небоскребы, безусловно, производят впечатление, но слово "красивый" не подходит для многих из них. Чего нельзя сказать о религиозных сооружениях, поскольку их архитекторы - как современные, так и древние - ставили красоту во главу угла. На протяжении всей истории человечества мало что побуждало людей к творчеству так же сильно, как религия, поэтому эти храмы и соборы были построены с целью воздать почести божествам.