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20 красивейших религиозных сооружений мира

20 красивейших религиозных сооружений мира

Автор:
06 декабря 2023 14:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   мир   религия   сооружение   фотография   храм   
1137
21

Возвышающиеся небоскребы, безусловно, производят впечатление, но слово "красивый" не подходит для многих из них. Чего нельзя сказать о религиозных сооружениях, поскольку их архитекторы - как современные, так и древние - ставили красоту во главу угла. На протяжении всей истории человечества мало что побуждало людей к творчеству так же сильно, как религия, поэтому эти храмы и соборы были построены с целью воздать почести божествам.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   мир   религия   сооружение   фотография   храм   
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2  комментария
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parallax Час назад
18. Пантеон, Рим, Италия.

Красоты там вообще- то мало. А вот архитектура для своего венмени была революционная.
Монолитный бетонный купол без всякой арматуры и стоит уже почти 2000 лет.
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23k
hebpat 2 часа назад
у нас столько уникальных и красивейших храмов, что одним ограничится - это даже как то не правильно, даже можно отдельный пост про это запилить
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