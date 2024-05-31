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Цитадель Ла-Ферьер – жемчужина системы обороны Гаити

Цитадель Ла-Ферьер – жемчужина системы обороны Гаити

Автор:
31 мая 2024 13:29
Сообщество : Строитель
Метки: Анри Кристоф   Строительство   Цитадель Ла-Ферьер   архитектура   гаити   король   крепость   оборона   сооружение   форт   
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Гаити – страна очень бедная. И на первый взгляд может показаться, что это сооружение – столь основательное и фундаментальное просто не может здесь располагаться. Но это только на первый.

Эта легендарная крепость некогда была жемчужиной национальной обороны Гаити. Не слишком часто, но война способна порождать объекты искусства. И, пожалуй, самым продуктивным в этом плане направлением является архитектура.

Цитадель Ла-Ферьер на Гаити – наглядный тому пример. Как и иные крепости, возведённые до XX века, концепция Цитадели (её возводили в период с 1804 по 1817 год), как её называют местные жители, поражает своей внушительностью.

Каждый элемент построенного на вершине горы укрепления одинаково ярко показывает и оборонительную стратегию, и технические инновации. В форте, строительством которого руководил Анри Кристоф – бывший раб, гаитянский военный, в позднее король, были жилые помещения и склады, рассчитанные на содержание 5 000 защитников в течение целого года. Если ехать по горной дороге, то становится понятно, что каждая сторона цитадели уникальна в своём роде – это не банальный замок в форме кирпича.

В задней части находится стандартный цилиндрический вал – изогнутая стена, призванная сдерживать вражескую атаку и препятствовать её преодолению.

Боковые стены обрываются прямо к отвесному склону. Такая форма делает атаку с этого угла практически нереальной. Но по-настоящему впечатляет внешняя стена – острая и треугольная, рассекающая склон как наконечник стрелы, и предоставляющая минимальный доступ для потенциальных нападающих.

Даже само местоположение имеет стратегическое значение – возвышенности рассматриваются как идеальное место для обороны, но нигде это не имеет такого значения, как на столь крохотном острове как Гаити. Классические крепости на побережье были бы уязвимы для нападения с моря. Строительство фортов на вершинах гор было не просто прихотью гаитян – это была жизненная необходимость. Цитадель так и не реализовала заданный потенциал оборонительного сооружения. Её строили для защиты от возможного возвращения французской армии, желающей вновь поработить недавно освобождённый гаитянский народ. Но французы больше не вернулись.

Теперь грандиозное сооружение – главная туристическая достопримечательность, объявлена национальным парком и официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ла-Ферьер изображена на купюрах и марках. Где-то на её территории остался и инициатор строительства Кристоф, сторонники которого тайно похоронили его тело после самоубийства в 1820 году. А все 365 пушек по-прежнему безмолвствуют, выступая грозным напоминанием силы маленькой бедной страны, готовой сражаться за свободу.

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Метки: Анри Кристоф   Строительство   Цитадель Ла-Ферьер   архитектура   гаити   король   крепость   оборона   сооружение   форт   
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