Цитадель Ла-Ферьер – жемчужина системы обороны Гаити

Каждый элемент построенного на вершине горы укрепления одинаково ярко показывает и оборонительную стратегию, и технические инновации. В форте, строительством которого руководил Анри Кристоф – бывший раб, гаитянский военный, в позднее король, были жилые помещения и склады, рассчитанные на содержание 5 000 защитников в течение целого года. Если ехать по горной дороге, то становится понятно, что каждая сторона цитадели уникальна в своём роде – это не банальный замок в форме кирпича.

В задней части находится стандартный цилиндрический вал – изогнутая стена, призванная сдерживать вражескую атаку и препятствовать её преодолению.