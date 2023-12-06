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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
06 декабря 2023 08:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2116
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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50  комментариев
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12k
Dmitry 57 минут назад
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Б... Вот как теперь с этим жить?))))))))))))))
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14k
Рафаэль Закиров 2 минуты назад
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1k
Ugo 22 минуты назад
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У него телефонный аппарат дома???
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2k
MrMopnex Полчаса назад
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Толку сейчас на него смотреть? На консолях только в 25 году выйдет. Покажешь взгляд компа примерно в 27-ом
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63
uma-dohu 51 минуту назад
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Тепловоз на колесах
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2k
Victor 55 минут назад
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не переживай. учитель так почти ко всему классу относится
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2k
Victor 56 минут назад
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с помощью правой руки рождаемость не повысить. тут женщины нужны. как для рождения так и с медицинским образованием
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2k
Victor Час назад
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вот а смысл? бензиновые из канистры заправить проще
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2k
Victor Час назад
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не надо зажигать море!
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12
Ya friday2009 Полчаса назад
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она мимо пробегала :))
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15k
Alex Час назад
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Пффф, сейчас записи поднял, я комп в 2011 собирал, потянет )))) видео только апал.
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