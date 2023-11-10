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Олень врезался в автомобиль, который собирались купить

Олень врезался в автомобиль, который собирались купить

Автор:
10 ноября 2023 12:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Прикол   США   в мире   олень   прыжок   
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В США камера наблюдения запечатлела оленя, проложившего свой путь через частную территорию. Неожиданно зверь совершил прыжок и оказался в кузове автомобиля, выставленного на продажу.

Джей Воган из Нью-Джерси (США) решил продать свой пикап и, найдя покупателя, договорился с ним о цене и о встрече. Но дальше произошло нечто поразительное. Потенциальный покупатель как раз подъезжал к дому продавца, когда в припаркованный пикап неожиданно прыгнул олень

Джею обидно то, что его пикап никогда не попадал в ДТП, а тут прямо в день продажи получил некоторые повреждения. Пришлось снизить цену на 900 долларов, и сделка всё-таки состоялась.

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Метки: Видео   Прикол   США   в мире   олень   прыжок   
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