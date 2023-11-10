Олень врезался в автомобиль, который собирались купить

В США камера наблюдения запечатлела оленя, проложившего свой путь через частную территорию. Неожиданно зверь совершил прыжок и оказался в кузове автомобиля, выставленного на продажу.
Джей Воган из Нью-Джерси (США) решил продать свой пикап и, найдя покупателя, договорился с ним о цене и о встрече. Но дальше произошло нечто поразительное. Потенциальный покупатель как раз подъезжал к дому продавца, когда в припаркованный пикап неожиданно прыгнул олень
Джею обидно то, что его пикап никогда не попадал в ДТП, а тут прямо в день продажи получил некоторые повреждения. Пришлось снизить цену на 900 долларов, и сделка всё-таки состоялась.
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