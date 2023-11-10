Олень врезался в автомобиль, который собирались купить

Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек

Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению

Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу

Аллигатор напал на укротителя во время представления

Олень наведался в магазин сладостей

В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем