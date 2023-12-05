Во время сноса здания в Москве часть стены упала прямо на дорогу

К счастью, пострадавших нет.
В Москве начался снос седьмого корпуса Российского университета. Однако, строители совсем не подумали о последствиях. Часть стены свалилась прямо на проезжую часть, в нескольких метрах от проезжающего автомобиля. К счастью, никого не задело, сообщает SHOT.
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Ограждение вокруг стройки никого бы не спасло от падения стены такого размера. Водитель автомобиля и его пассажиры могут праздновать второй день рождения.
Ролик с падением стены появился в социальных сетях. В настоящее время движение в Минаевском переулке затруднено. С помощью крана строители разгребают завалы.
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