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Во время сноса здания в Москве часть стены упала прямо на дорогу

Во время сноса здания в Москве часть стены упала прямо на дорогу

Автор:
05 декабря 2023 19:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   везение   здание   снос здания   фото   чудо   
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К счастью, пострадавших нет.

В Москве начался снос седьмого корпуса Российского университета. Однако, строители совсем не подумали о последствиях. Часть стены свалилась прямо на проезжую часть, в нескольких метрах от проезжающего автомобиля. К счастью, никого не задело, сообщает SHOT.

Ограждение вокруг стройки никого бы не спасло от падения стены такого размера. Водитель автомобиля и его пассажиры могут праздновать второй день рождения.

Ролик с падением стены появился в социальных сетях. В настоящее время движение в Минаевском переулке затруднено. С помощью крана строители разгребают завалы.

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Метки: Москва   Россия   везение   здание   снос здания   фото   чудо   
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