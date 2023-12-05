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В Орле отреставрировали главный городской мост за 2 миллиарда рублей. А через пять дней он обвалился

В Орле отреставрировали главный городской мост за 2 миллиарда рублей. А через пять дней он обвалился

Автор:
05 декабря 2023 17:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Орел   красный мост   открытие   рекострукция   ремонт   
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Ранее губернатор утверждал, что гарантия на ремонт составит 80 лет.

Главная городская переправа Орла - Красный мост. В начале 2021 года его закрыли на реконструкцию, её делали почти 3 года. За это время мост стал знаменит: его показывали в новостях, на тему горе-реконструкции шутили в КВН. И не просто так - на ремонт ушло почти 2 миллиарда рублей. Были там и ЧП, например, на мост рухнул строительный кран.

Изначально тендер на реконструкцию выиграла белгородская компания «Ремспецмост». Спустя год её гендира обвинили в мошенничестве и подлоге документов - руководитель конторы уехал на 4,5 года на зону, а договор на реконструкцию расторгли и стали искать нового подрядчика. Им стала столичная  »Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», за свои услуги она получила 1,9 миллиарда рублей.

И 30 ноября обновлённый мост торжественно открыли.

Я вообще инженер. Смотрю вот, оцениваю. Мост хороший сделали, просторный, всё, как нужно. Только вот я заметил, что фонари на ветру шатаются. Не знаю, задумано так или нет, но выглядит не очень безопасно, - сообщал очевидец.

Перед открытием моста, губернатор Орловкой области Андрей Клычков пообещал гарантию на работы - 80 лет. А через пять дней из покрытия дороги вывалился солидный кусок и открылся портал в параллельный мир.

Движение трамваев на мосту остановили, а мэру Орла Юрию Парахину вынесли прокурорское представление. Как позже заявил глава города:

Причиной обвала стала изношенность канала, где проходят питающие Торговые ряды коммуникации. Ветхая стенка канала рухнула и потянула за собой асфальт. Ни теплотрасса, ни какие-либо другие коммуникации не повреждены.

Новым ремонтом моста займётся уже другая контора. А движение в полном объёме планирую вновь запустить на раньше конца недели.

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Метки: Видео   Орел   красный мост   открытие   рекострукция   ремонт   
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8  комментариев
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4k
poбт 37 минут назад
какой широкий "мост"
даже дома на нем стоят

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211
babai65 3 минуты назад
И кто там меня в таких постах минусит когда я высказываюсь о воровстве на всех уровнях власти. Это хорошо что не под автобусом/трамваем не рухнул.
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119
Аврашалом Маркович 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
кира 21 минуту назад
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23k
Анатолий Соколов 36 минут назад
судя по фото - провалился не мост, а грунт на улице перед мостом, где только асфальт поменяли.
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16k
GROMOZEKA 38 минут назад
2 ярда за ремонт моста и при этом глава города, что-то там чешет про изношенность коммуникаций?
Интересно посмотреть на смету
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66k
doker 46 минут назад
Эх, розог в детстве не хватало...
Поздно теперь.
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August

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