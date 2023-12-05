В Орле отреставрировали главный городской мост за 2 миллиарда рублей. А через пять дней он обвалился

Главная городская переправа Орла - Красный мост. В начале 2021 года его закрыли на реконструкцию, её делали почти 3 года. За это время мост стал знаменит: его показывали в новостях, на тему горе-реконструкции шутили в КВН. И не просто так - на ремонт ушло почти 2 миллиарда рублей. Были там и ЧП, например, на мост рухнул строительный кран.