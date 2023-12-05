В Орле отреставрировали главный городской мост за 2 миллиарда рублей. А через пять дней он обвалился

Ранее губернатор утверждал, что гарантия на ремонт составит 80 лет.
Главная городская переправа Орла - Красный мост. В начале 2021 года его закрыли на реконструкцию, её делали почти 3 года. За это время мост стал знаменит: его показывали в новостях, на тему горе-реконструкции шутили в КВН. И не просто так - на ремонт ушло почти 2 миллиарда рублей. Были там и ЧП, например, на мост рухнул строительный кран.
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Изначально тендер на реконструкцию выиграла белгородская компания «Ремспецмост». Спустя год её гендира обвинили в мошенничестве и подлоге документов - руководитель конторы уехал на 4,5 года на зону, а договор на реконструкцию расторгли и стали искать нового подрядчика. Им стала столичная »Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», за свои услуги она получила 1,9 миллиарда рублей.
И 30 ноября обновлённый мост торжественно открыли.
Я вообще инженер. Смотрю вот, оцениваю. Мост хороший сделали, просторный, всё, как нужно. Только вот я заметил, что фонари на ветру шатаются. Не знаю, задумано так или нет, но выглядит не очень безопасно, - сообщал очевидец.
Перед открытием моста, губернатор Орловкой области Андрей Клычков пообещал гарантию на работы - 80 лет. А через пять дней из покрытия дороги вывалился солидный кусок и открылся портал в параллельный мир.
Движение трамваев на мосту остановили, а мэру Орла Юрию Парахину вынесли прокурорское представление. Как позже заявил глава города:
Причиной обвала стала изношенность канала, где проходят питающие Торговые ряды коммуникации. Ветхая стенка канала рухнула и потянула за собой асфальт. Ни теплотрасса, ни какие-либо другие коммуникации не повреждены.
Новым ремонтом моста займётся уже другая контора. А движение в полном объёме планирую вновь запустить на раньше конца недели.
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Интересно посмотреть на смету
Поздно теперь.