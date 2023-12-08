Погоня сотрудников ДПС за быком попала на видео

Необычную картину наблюдали сегодня днём жители города Орла. Сотрудникам ДПС пришлось устраивать погоню за парнокопытным, и это не олень на каком-нибудь BMW, а самый настоящий бык, сбежавший с фермы.

Сообщается, что в полицию позвонили очевидцы и сообщили, что по встречной полосе, мешая движению автомобилей, бегает огромный бык. Автоинспекторам пришлось сгонять животное с дороги при помощи служебной машины и одного загонщика в лице сотрудника ДПС.