Погоня сотрудников ДПС за быком попала на видео

Со своей задачей орловские ковбои в погонах справились, никто не пострадал.
Необычную картину наблюдали сегодня днём жители города Орла. Сотрудникам ДПС пришлось устраивать погоню за парнокопытным, и это не олень на каком-нибудь BMW, а самый настоящий бык, сбежавший с фермы.
Сообщается, что в полицию позвонили очевидцы и сообщили, что по встречной полосе, мешая движению автомобилей, бегает огромный бык. Автоинспекторам пришлось сгонять животное с дороги при помощи служебной машины и одного загонщика в лице сотрудника ДПС.
"Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", — сообщили в орловском главке МВД.
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После того, как опасность миновала полицейские принялись искать владельца животного. Но тот нашёлся сам. Как выяснилось, он проживает в частном секторе под Орлом и сам разыскивал быка. Но он представить не мог, что тот за ночь пробежит несколько десятков километров и окажется в городе. Сообщается, что при помощи сотрудников ДПС быка приготовили к транспортировке к месту содержания.
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