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Погоня сотрудников ДПС за быком попала на видео

Погоня сотрудников ДПС за быком попала на видео

Автор:
08 декабря 2023 19:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ДПС   Орёл   Погоня   бык   курьёз   
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Со своей задачей орловские ковбои в погонах справились, никто не пострадал.

Необычную картину наблюдали сегодня днём жители города Орла. Сотрудникам ДПС пришлось устраивать погоню за парнокопытным, и это не олень на каком-нибудь BMW, а самый настоящий бык, сбежавший с фермы.


Сообщается, что в полицию позвонили очевидцы и сообщили, что по встречной полосе, мешая движению автомобилей, бегает огромный бык. Автоинспекторам пришлось сгонять животное с дороги при помощи служебной машины и одного загонщика в лице сотрудника ДПС.


"Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность", — сообщили в орловском главке МВД.

После того, как опасность миновала полицейские принялись искать владельца животного. Но тот нашёлся сам. Как выяснилось, он проживает в частном секторе под Орлом и сам разыскивал быка. Но он представить не мог, что тот за ночь пробежит несколько десятков километров и окажется в городе. Сообщается, что при помощи сотрудников ДПС быка приготовили к транспортировке к месту содержания.

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Метки: Видео   ДПС   Орёл   Погоня   бык   курьёз   
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Андрей Иванов Час назад
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Алексей 9 минут назад
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