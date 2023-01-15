В Бостоне открыли своеобразный памятник Кингу

Современное искусство - вещь сугубо специфическая. И чем оно современнее, тем специфичнее.
Скульптура под названием «Объятия» была создана по мотивам фотографии 14 октября 1964 года, на которой Мартин Лютер Кинг обнимает супругу за плечи. Снимок был сделал в тот момент, когда он узнал о присуждении Нобелевской премии мира.
Скульптор Хэнк Уиллис Томас пояснил недалекой публике, что он хотел изобразить в памятнике.
«Мне просто нравится этот образ, он обнимает ее с таким ликованием, такой радостью и такой гордостью, и я увидел гордость на ее лице».
И все казалось бы хорошо, но только с одного ракурса. В прочем, смотрите сами.
В сети ценители искусства уже осмыслили сей шедевр и наваяли своих. По мотивам, так сказать.
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