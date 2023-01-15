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В Бостоне открыли своеобразный памятник Кингу

В Бостоне открыли своеобразный памятник Кингу

Автор:
15 января 2023 09:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: king   Юмор   бостон   видео   открытие   памятник   
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Современное искусство - вещь сугубо специфическая. И чем оно современнее, тем специфичнее.

Скульптура под названием «Объятия» была создана по мотивам фотографии 14 октября 1964 года, на которой Мартин Лютер Кинг обнимает супругу за плечи. Снимок был сделал в тот момент, когда он узнал о присуждении Нобелевской премии мира.


Скульптор Хэнк Уиллис Томас пояснил недалекой публике, что он хотел изобразить в памятнике.

«Мне просто нравится этот образ, он обнимает ее с таким ликованием, такой радостью и такой гордостью, и я увидел гордость на ее лице».

И все казалось бы хорошо, но только с одного ракурса. В прочем, смотрите сами.


В сети ценители искусства уже осмыслили сей шедевр и наваяли своих. По мотивам, так сказать.


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Метки: king   Юмор   бостон   видео   открытие   памятник   
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4  комментария
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17k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Флойду приготовиться!
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9k
GROMOZEKA 4 минуты назад
Ну, учитывая, что мистер Кинг был не самым хорошим представителем рода человеческого (мягко говоря), памятник вполне подходящий
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413
Igor Grishaev 5 минут назад
Негр обнимает свою циррозную наркоманскую печень
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
я бы на месте БЛМщиков все магазы раскурочил за такой памятник своему БОГу.
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