В Бостоне открыли своеобразный памятник Кингу

Скульптор Хэнк Уиллис Томас пояснил недалекой публике, что он хотел изобразить в памятнике.

«Мне просто нравится этот образ, он обнимает ее с таким ликованием, такой радостью и такой гордостью, и я увидел гордость на ее лице».

И все казалось бы хорошо, но только с одного ракурса. В прочем, смотрите сами.