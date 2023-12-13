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Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе

Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе

Автор:
13 декабря 2023 19:06
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   УФА   биатлонистки   гостиница   жалобы   ремонт   
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В Союзе биатлонистов России пообещали разобраться в ситуации.

Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдёт второй этап Кубка содружества. Спортсменки опубликовали в Telegram-канале, который ведут совместно, несколько роликов с критическими комментариями о некачественном ремонте в номерах и неудовлетворительном состоянии санузлов. Они рассказали, что им пришлось до глубокой ночи убираться в номерах, потому что все поверхности были покрыты толстым слоем пыли.


"Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют", — написали спортсменки.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил журналистам, что не видел роликов от спортсменок, но пообещал разобраться в ситуации.


В свою очередь телевизионный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осадил биатлонисток, которые возмутились состоянием номеров. Он заявил, что не понимает их недовольства — у спортсменок был выбор и они могли заселиться в другой отель, но выбрали тот, который ближе к стадиону, при этом они наперёд знали, что там ещё идёт ремонт.


"Либо ты живешь на стадионе — там условия чуть хуже, но все об этом знали, либо ты живешь в городе. Там в отеле забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Поэтому я не знаю, погорячилась Гербулова или нет в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был", — сообщил Губерниев.

Он также добавил, и это подтвердила биатлонистка из Красноярска Жанна Максимович, что после жалоб всё оперативно починили — в частности, заменили неисправные смесители.


"В любом случае, условия для спортсменов надо создавать!!! Чтобы не было разговоров и споров!!! Уфа очень старается развивать биатлон, но надо еще лучше стараться!!! Касается и всех остальных стадионов!!!" — добавил известный комментатор.

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Метки: Видео   УФА   биатлонистки   гостиница   жалобы   ремонт   
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12  комментариев
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357
iskra Час назад
Интересно, насколько они отобьют деньги, затраченные на них.
А то уже есть футболисты с нулевым выхлопом и миллиардными затратами..
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 17 минут назад
Эти ролики должны смотреть прокуроры, это отнюдь не бесхозяйственность, а совсем другое....
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5k
Григорий 21 минуту назад
не хотелось бы обстирать Татаров, но повода нет. чинил 2 ноута Другу, спасибо это всё, на одном вывел кнопку включения( она была на клавиатуре, которую уже не заказать), на другом сварил и восстановил узел сгибания и закрытия, сломали металл на петле крепления, ПСР и газосварка нам в помощь, я то думал хоть руку пожмёт, но нет. забрал и [мат].
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6k
livaneth 37 минут назад
Пусть лучше объяснит, как она исхитрилась прийти к финишу второй, имея в руках ружьё.
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19k
Shtoppi 50 минут назад
<<Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе>>
---------
какой странный однако заголовок? Башҡортостан это уже не Россия что ли, чтобы вот так этих двух РОССИЙСКИХ БИАТЛОНИСТОК выделять по территориальной принадлежности?
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56k
Опиум для народа Час назад
Еще одни "звёзды", в рот их "бать...
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10k
Дмитрий Час назад
Как говорится, не согласен с пред идущим оратором. При чём здесь "затраченные на них деньги"? Дело в обычном разгильдяйстве. Что кран ах..ный в такой раковине норма? Остальные косяки, включая пыль, это тоже норма? Или как у того д...а Губерниева: жаловаться нельзя, радуйся что такое дали!
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