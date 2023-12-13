<<Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе>>

В Союзе биатлонистов России пообещали разобраться в ситуации.
Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдёт второй этап Кубка содружества. Спортсменки опубликовали в Telegram-канале, который ведут совместно, несколько роликов с критическими комментариями о некачественном ремонте в номерах и неудовлетворительном состоянии санузлов. Они рассказали, что им пришлось до глубокой ночи убираться в номерах, потому что все поверхности были покрыты толстым слоем пыли.
"Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют", — написали спортсменки.
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил журналистам, что не видел роликов от спортсменок, но пообещал разобраться в ситуации.
В свою очередь телевизионный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осадил биатлонисток, которые возмутились состоянием номеров. Он заявил, что не понимает их недовольства — у спортсменок был выбор и они могли заселиться в другой отель, но выбрали тот, который ближе к стадиону, при этом они наперёд знали, что там ещё идёт ремонт.
"Либо ты живешь на стадионе — там условия чуть хуже, но все об этом знали, либо ты живешь в городе. Там в отеле забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Поэтому я не знаю, погорячилась Гербулова или нет в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был", — сообщил Губерниев.
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Он также добавил, и это подтвердила биатлонистка из Красноярска Жанна Максимович, что после жалоб всё оперативно починили — в частности, заменили неисправные смесители.
"В любом случае, условия для спортсменов надо создавать!!! Чтобы не было разговоров и споров!!! Уфа очень старается развивать биатлон, но надо еще лучше стараться!!! Касается и всех остальных стадионов!!!" — добавил известный комментатор.
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А то уже есть футболисты с нулевым выхлопом и миллиардными затратами..
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какой странный однако заголовок? Башҡортостан это уже не Россия что ли, чтобы вот так этих двух РОССИЙСКИХ БИАТЛОНИСТОК выделять по территориальной принадлежности?
Все их претензии учли и быстро исправили.