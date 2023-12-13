<<Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе>>

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил журналистам, что не видел роликов от спортсменок, но пообещал разобраться в ситуации.

В свою очередь телевизионный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осадил биатлонисток, которые возмутились состоянием номеров. Он заявил, что не понимает их недовольства — у спортсменок был выбор и они могли заселиться в другой отель, но выбрали тот, который ближе к стадиону, при этом они наперёд знали, что там ещё идёт ремонт.