Экс-президент США Дональд Трамп придумал, как наладить бизнес на своём аресте

Но Трамп все обвинения отверг, нанял толпу адвокатов и они помогли ему избежать отсидки. Бывший (скорее всего - и будущий) президент провёл в заключении лишь 30 минут и вышел под залог в 200 тысяч долларов.

Теперь он вновь сражается за кресло главы государства и лидирует в рейтинге кандидатов. Ему 77 лет, но выглядит огурцом. Многие иронизируют над привычкой Трампа ходить в солярий перед важными выступлениями, но это уж его дело.