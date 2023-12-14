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Экс-президент США Дональд Трамп придумал, как наладить бизнес на своём аресте

Экс-президент США Дональд Трамп придумал, как наладить бизнес на своём аресте

Автор:
14 декабря 2023 14:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дональд Трамп   Президент   арест   выборы   костюм   ужин   
1997
4

Знаменитый миллиардер не теряется. Скорее всего, он будет следующим хозяином Белого дома.

В августе этого года Дональда Трампа доставили в тюрьму штата Джорджия по уголовному делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Это была уже четвёртая уголовка и многие считали, что сейчас Трамп и «присядет», причём надолго - по сумме обвинений, ему грозило более 600 лет тюрьмы.

Но Трамп все обвинения отверг, нанял толпу адвокатов и они помогли ему избежать отсидки. Бывший (скорее всего - и будущий) президент провёл в заключении лишь 30 минут и вышел под залог в 200 тысяч долларов.

Теперь он вновь сражается за кресло главы государства и лидирует в рейтинге кандидатов. Ему 77 лет, но выглядит огурцом. Многие иронизируют над привычкой Трампа ходить в солярий перед важными выступлениями, но это уж его дело.

Уголовные дела лишь подогрели интерес к нему интерес. И Трамп старается срубить на этом деньжат.

В своей соцсети Truth Social, он запустил продажу виртуальных карточек по 99 долларов. Если кто-то соберёт 47 штук - получит реальную карточку с куском костюма, в котором он был в день ареста. Чтобы получить такой «артефакт», нужно потратить 4862,38 доллара. Покупатели уже есть, так что скоро весь костюмчик уйдёт с молотка.

Почему гоняются за этой тряпочкой? Всё просто: бонусом к куску костюма идёт приглашение на ужин с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Тряпка на самом деле никому не нужна - все хотят пообщаться с будущим президентом США.

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Метки: Дональд Трамп   Президент   арест   выборы   костюм   ужин   
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4  комментария
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48
dasn7 2 часа назад
Трамп конечно же, не "НАШ!", а граждан сша. Но тем не менее есть мысли - он в этой среде варится с молодых ногтей, предприниматель с огромным опытом и его простой горничной не так легко срубить как Доминика Стросс Кана убрать из кресла главы МВФ. Этот Доня калач тёртый. Но будем посмотреть, как там обернётся.
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7k
Marlboro 22 минуты назад
А мне этот дядька нравится. У него есть харизма. Стоит отметить, что при нем худо бедно, но было спокойно в мире. С приходом бидона опять начались оранжевые революции по всему миру и стычки.
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38k
russger Полчаса назад
Трамп отказался признавать своё поражение на выборах. Потому что русские не сдаются! (с)
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August

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