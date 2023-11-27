FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10993 поста • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора из-за его "антимигрантских" высказываний

Полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора из-за его "антимигрантских" высказываний

Автор:
27 ноября 2023 22:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ирландия   конор макгрегор   межнациональная рознь   мигранты   миграционная политика   ненависть   подозрение   
1388
4

Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - крутой парень, который слов на ветер не бросает. Поэтому полиция после его обещания взяться за безопасность Ирландии лично, если правительство не справляется, быстро взялась за дело и начала проверку по подозрению спортсмена в "разжигании межнациональной розни".

Заявления бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в социальных сетях заинтересовали полицию, сообщается в материале газеты The Daily Telegraph. Речь идет о высказываниях бойца по поводу беспорядков в Дублине.

Напомним, на днях неизвестный ранил ножом пять человек близ школы для девочек в Дублине. Пострадали, в том числе, трое детей. Представители издания The Irish Times, ссылаясь на данные полиции, сообщали, что преступник приехал в страну около 20 лет назад и успел за это время обзавестись гражданством. В соцсетях начали писать, что он уроженец Алжира. Далее в столице начались протесты, окончившиеся потасовками, поджогом патрульных машин, трамваев и автобусов, ограблением магазинов. Правоохранители отмечали, что зачинщики «руководствовались ультраправой идеологией».

После случившегося Макгрегор написал в социальных сетях, что не поддерживает беспорядки, но понимает разочарование людей.

Я осознаю необходимость действий для обеспечения перемен. И быстро! Я в процессе организации. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. В прошлом месяце невинные дети были ранены, выходя из школы. Эшлинг Мерфи убита. Если власти не примут в ближайшее время меры по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я.

, — заявил спортсмен. 

По итогам беспорядков были задержаны 34 человека, повреждены 13 магазинов и 11 полицейских машин, часть из них не подлежала восстановлению, уничтожены три автобуса, тяжелое ранение получил один правоохранитель. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оценил ущерб от погромов в десятки миллионов евро.

Ранее Макгрегор после новостей о пожизненном заключении словацкого рабочего за убийство учительницы Эшлинг Мерфи в Ирландии призвал к «серьезным политическим реформам в отношении процессов иммиграции и беженцев в стране.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ирландия   конор макгрегор   межнациональная рознь   мигранты   миграционная политика   ненависть   подозрение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
126k
parallax 2 часа назад
С мигрантами власть справиться не в состоянии, а вот с Макгрегором и ультраправыми, вполне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
132
Kol40in Полчаса назад
Правила таковы: правда, произнесенная вслух, наказывается. Ну демократия в общем .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
338
deadDEVIL 57 минут назад
Как всегда, красавчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Слепой Пью 2 часа назад
Не все извилины ему отбили в поединках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Греби в нашу сторону, братан. Там тебе удачи не видать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 2 часа назад
Он теперь будет баллотироваться..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86456



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
Киоск или палатка
Киоск или палатка
Шевчук угрожал Газманову решить вопрос в темном переулке: зачем он наехал на народного артиста России?
Шевчук угрожал Газманову решить вопрос в темном переулке: зачем он наехал на народного...
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поза банана

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#автомобили#история#в мире#фильм#милота#кот#подборка
#животные#Прикол#факты#забавно#кино#позитив#аварии#СССР#съемка#екатеринбург
#Юмор#интересно#машина#автомир#дети#Россия#ДТП#авто аварии#Автовсячина#Китай
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности 200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России 200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России "Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой "Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который... В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе

На что жалуетесь?

Вернуться