Полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора из-за его "антимигрантских" высказываний

Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - крутой парень, который слов на ветер не бросает. Поэтому полиция после его обещания взяться за безопасность Ирландии лично, если правительство не справляется, быстро взялась за дело и начала проверку по подозрению спортсмена в "разжигании межнациональной розни".
Заявления бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в социальных сетях заинтересовали полицию, сообщается в материале газеты The Daily Telegraph. Речь идет о высказываниях бойца по поводу беспорядков в Дублине.
Напомним, на днях неизвестный ранил ножом пять человек близ школы для девочек в Дублине. Пострадали, в том числе, трое детей. Представители издания The Irish Times, ссылаясь на данные полиции, сообщали, что преступник приехал в страну около 20 лет назад и успел за это время обзавестись гражданством. В соцсетях начали писать, что он уроженец Алжира. Далее в столице начались протесты, окончившиеся потасовками, поджогом патрульных машин, трамваев и автобусов, ограблением магазинов. Правоохранители отмечали, что зачинщики «руководствовались ультраправой идеологией».
После случившегося Макгрегор написал в социальных сетях, что не поддерживает беспорядки, но понимает разочарование людей.
Я осознаю необходимость действий для обеспечения перемен. И быстро! Я в процессе организации. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. В прошлом месяце невинные дети были ранены, выходя из школы. Эшлинг Мерфи убита. Если власти не примут в ближайшее время меры по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я.
, — заявил спортсмен.
По итогам беспорядков были задержаны 34 человека, повреждены 13 магазинов и 11 полицейских машин, часть из них не подлежала восстановлению, уничтожены три автобуса, тяжелое ранение получил один правоохранитель. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оценил ущерб от погромов в десятки миллионов евро.
Ранее Макгрегор после новостей о пожизненном заключении словацкого рабочего за убийство учительницы Эшлинг Мерфи в Ирландии призвал к «серьезным политическим реформам в отношении процессов иммиграции и беженцев в стране.
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