Полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора из-за его "антимигрантских" высказываний

Заявления бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в социальных сетях заинтересовали полицию, сообщается в материале газеты The Daily Telegraph. Речь идет о высказываниях бойца по поводу беспорядков в Дублине.

Напомним, на днях неизвестный ранил ножом пять человек близ школы для девочек в Дублине. Пострадали, в том числе, трое детей. Представители издания The Irish Times, ссылаясь на данные полиции, сообщали, что преступник приехал в страну около 20 лет назад и успел за это время обзавестись гражданством. В соцсетях начали писать, что он уроженец Алжира. Далее в столице начались протесты, окончившиеся потасовками, поджогом патрульных машин, трамваев и автобусов, ограблением магазинов. Правоохранители отмечали, что зачинщики «руководствовались ультраправой идеологией».