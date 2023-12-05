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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
05 декабря 2023 11:22
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
966
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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35  комментариев
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58k
dima423 3 часа назад
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Ну вот пусть бабы все это и делают...а для секса куклу взять, у нее и голова не болит и до оргазма ее доводить не обязательно))
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17k
Марина 7 минут назад
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Так хомяк просто смотрит, а кот комментирует.
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6k
CruelAsm 17 минут назад
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Мартти Ларни, "Прекрасная свинарка", глава 6.
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2k
KE2646 Час назад
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В Питере есть передвижной толчок. "У Ссаныча" называется.
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3k
Оксид Бетона Час назад
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Новая бритва "Жилеет" с 24 лезвиями. Первое лезвие бреет чисто. Второе ещё чище... ...24-ое нежно полирует череп.
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35
DarkSkat93 2 часа назад
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Мой бы утопился
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33k
Юрий 2 часа назад
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Можно просто на Украину сгонять. Там трансплантологи в плюсе....
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67k
Андрей 2 часа назад
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Это реально стартап!
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1k
Gadova 2 часа назад
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Это пластиковый подсолнух
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67k
Андрей 2 часа назад
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По-моему, до сих пор существует традиция, когда главный инженер после сдачи моста в эксплуатацию, встаёт под его пролётами при первом прохождении по нему транспорта.
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1k
Gadova 2 часа назад
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Уайт пиг маттерс!
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1k
vadimbar 2 часа назад
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Этот просто обернулся на вспышку фотоаппарата.
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14k
Иван 2 часа назад
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Возьму обеих
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146
Феличита Иван 45 минут назад
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тогда уж четверых - вместе с мужьями )))
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14k