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Собака, катающаяся по магазину в продуктовой тележке, это нормально?

Собака, катающаяся по магазину в продуктовой тележке, это нормально?

Автор:
04 мая 2024 07:58
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   магазин   собака   тележка   фото   
776
4

Честно говоря, у меня все слова закончились, когда на моих глазах собаку усадили в тележку и жизнерадостно вкатили в зал. Так, будто это в порядке вещей.

Все заверения, что «у пусечки лапы чище, чем у всех покупателей вместе взятых!», «мой собакосын слюни на мясо никогда не пускает» и «только в России собак лишают всех прав и свобод!!!», в этой ситуации звучат не очень убедительно. Дикость. Антисанитария. Неуважение к окружающим.

Магазины, рестораны, отели «дог-френдли» вовсе не означают, что хозяева и их питомцы могут там хоть на голове стоять, никто не отменял нормы поведения и воспитанность, как первых, так и вторых.

Даже те торговые сети, которые лояльны к посетителям с собаками, обычно вводят ряд ограничений. Во-первых, собака не должна быть выше 35 см в холке, для это при входе стоят ростомеры. Во-вторых, хозяева не должны допускать контактов своих питомцев с продуктами на полках и в корзинах других покупателей. В-третьих, никаких покатушек в тележках и в корзинах, по возможности собаку рекомендуют взять на руки.

К слову, в Европе много раз видела, как собак оставляют рядом с магазином, для этого там есть специальные собако-парковки и никто не возмущается, что его питомца кто-то ущемляет в правах.

В последнее время я слишком часто сталкиваюсь с агрессией со стороны неадекватных владельцев собак. Им же можно всё — не убирать за питомцами, усаживать их на лавки в парках под запрещающими знаками, кататься в тележках по магазину! Всё. И попробуй что-то сказать. Загрызут. Речь, конечно же, про определённую категорию, не про всех. Адекватных больше! Иначе по магазинам бы целые собачьи поезда из тележек разъезжали.


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Метки: в мире   животные   магазин   собака   тележка   фото   
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4  комментария
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14k
Андрей А Полчаса назад
А детей в грязной обуви в тележку сажают , как будто так и положено.
Нет сил наверное передвигаться по магазину самостоятельно
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11k
Касьян Пуздой 5 минут назад
просто запретить вход с собаками во все общественные места.
и количество собак сократится в городе само по себе.
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111
Бывалый Трус Полчаса назад
С собаками вообще в магазине делать нечего. Если это не поводырь, конечно.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2996 постов (2911 в горячем)

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