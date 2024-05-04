Собака, катающаяся по магазину в продуктовой тележке, это нормально?

Честно говоря, у меня все слова закончились, когда на моих глазах собаку усадили в тележку и жизнерадостно вкатили в зал. Так, будто это в порядке вещей.
Все заверения, что «у пусечки лапы чище, чем у всех покупателей вместе взятых!», «мой собакосын слюни на мясо никогда не пускает» и «только в России собак лишают всех прав и свобод!!!», в этой ситуации звучат не очень убедительно. Дикость. Антисанитария. Неуважение к окружающим.
Магазины, рестораны, отели «дог-френдли» вовсе не означают, что хозяева и их питомцы могут там хоть на голове стоять, никто не отменял нормы поведения и воспитанность, как первых, так и вторых.
Даже те торговые сети, которые лояльны к посетителям с собаками, обычно вводят ряд ограничений. Во-первых, собака не должна быть выше 35 см в холке, для это при входе стоят ростомеры. Во-вторых, хозяева не должны допускать контактов своих питомцев с продуктами на полках и в корзинах других покупателей. В-третьих, никаких покатушек в тележках и в корзинах, по возможности собаку рекомендуют взять на руки.
К слову, в Европе много раз видела, как собак оставляют рядом с магазином, для этого там есть специальные собако-парковки и никто не возмущается, что его питомца кто-то ущемляет в правах.
В последнее время я слишком часто сталкиваюсь с агрессией со стороны неадекватных владельцев собак. Им же можно всё — не убирать за питомцами, усаживать их на лавки в парках под запрещающими знаками, кататься в тележках по магазину! Всё. И попробуй что-то сказать. Загрызут. Речь, конечно же, про определённую категорию, не про всех. Адекватных больше! Иначе по магазинам бы целые собачьи поезда из тележек разъезжали.
Источник:
- Купленный жительницей Китая «щенок» оказался опасным исчезающим животным
- Собака с самым длинным языком побила мировой рекорд
- Друг на миллион: 14 самых дорогостоящих пород собак, цены на которые сильно кусаются
- Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира
- Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины
Нет сил наверное передвигаться по магазину самостоятельно
и количество собак сократится в городе само по себе.