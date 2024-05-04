Собака, катающаяся по магазину в продуктовой тележке, это нормально?

Даже те торговые сети, которые лояльны к посетителям с собаками, обычно вводят ряд ограничений. Во-первых, собака не должна быть выше 35 см в холке, для это при входе стоят ростомеры. Во-вторых, хозяева не должны допускать контактов своих питомцев с продуктами на полках и в корзинах других покупателей. В-третьих, никаких покатушек в тележках и в корзинах, по возможности собаку рекомендуют взять на руки.

К слову, в Европе много раз видела, как собак оставляют рядом с магазином, для этого там есть специальные собако-парковки и никто не возмущается, что его питомца кто-то ущемляет в правах.