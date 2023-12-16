17 пород собак, которые являются самыми агрессивными по мнению учёных

Агрессивное поведение собак является противоречивой темой, вызывающей много споров. Например, любители собак уверены, что злых пород не бывает и поведение питомца зависит исключительно от воспитания. Другие же люди убеждены в генетической склонности тех или иных пёсиков к желанию показать зубки и свой дрянной характер в самый непредсказуемый момент. Кто из них прав?
Разрешить вечный спор решили исследователи Хельсинского университета. Они выяснили, что в мире существует довольно много пород, чьи представители обладают потенциалом к агрессивному поведению. Давайте узнаем подробнее, каким образом им это удалось сделать, а также посмотрим, кто попал в список «победителей». Результаты исследования опубликовали на своём сайте Daily Mail.
В ходе исследования команда Хельсинского университета намеревалась изучить принципиальные поведенческие различия между породами собак. Исследователи собрали огромный набор данных поведенческого обследования, содержащий информацию о 11 тысячах собаках 300 различных пород. Затем все они были разделены на 52 группы. Полученные данные выявили тесную связь между породой и семью личностными чертами: неуверенность в себе, податливость дрессировке, агрессивность/склонность к доминированию, энергичность, общительность с другими собаками, общительность с человеком и упрямство.
Низшие места рейтинга заняли пудель, испанская водяная собака, бордер-колли, вельш-корги, английская овчарка, пинчеры и шнауцеры.
Беспородные собаки славятся генетическим разнообразием. Как правило, они имеют более высокие показатели здоровья по сравнению с породными собаками. Однако их поведенческие особенности не поддаются никакому описанию. Необходимость выживать в условиях улицы часто приводит к повышению уровня агрессии по отношению к другим животным и людям.
Брахицефалические породы включают собак, обладающих плоскими мордочками. К ним относятся английские и французские бульдоги, бычьи мастифы, бостонские терьеры, боксёры, мопсы, ши-тсу, лхассо апсо и пекинесы.
Смешивание разных пород собак может привести к неожиданной генетической комбинации, которая спровоцирует появление у метиса склонности к агрессивному поведению.
Помимо породы, было обнаружено несколько других факторов, связанных с агрессией собак. Было выявлено, что кобели более агрессивны, чем суки. Также исследователям удалось выяснить, что взрослые собаки (старше 9 лет) более склонны к агрессивному поведению, чем молодые.
Сюда, пожалуй, стоит ещё добавить ротвейлера, ховаварта, курцахаара, веймаранера и других пёсиков, которые были выведены в центральной Европе.
Аборины — это породы собак, которые появились на свет естественным образом, без помощи селекции. Такие животные обладают невероятным умом и способны принимать самостоятельные решения.
Это порода собак, родственная джек-рассел-терьеру.
Первое место занимают все представители бойцовских пород. К ним относят американского бульдога, бультерьера, американского питбуля, стаффордширского терьера, канарского дога, аргентинского дога и кане-корсо.
Учёные уверены, что понимание природы агрессивных пород собак поможет обществу принимать более взвешенные и безопасные решения при выборе и воспитании домашних питомцев.
Как вы считаете, кто заслуженно или незаслуженно оказался в этом списке?
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Высрал из моска.
Знал я одного кинолога, ох он властям мозги делал за собак!
Я к чему- по статистике покусов (официальных) да, всякие там большие породы в топе, но!!!
Он начал свою статистику вести, опрашивал под подпись многих собаководов города.
Так вот там уже, мелкие блоховозы вышли в топ по агрессии!
Проблема лишь в том, что почти никто не заявляет на мелких, просто проходят мимо.
Тут даже не сделаешь топ по покусам, потому что мелкие опять впереди будут!
Но опять же, официально они пушистые, потому что 99% не заявляют о нападениях и покусах, именно из-за размеров!
Самый злой и агрессивный- это стой-терьер. Лает два раза, первый в воздух, а второй- уж извините, на поражение.
По опасности (не по силе в драке) можно такой список:
1. Бойцовые - спецпороды, специально выведены для драк, агрессивны действительно, это одно из их качеств. Могут сорваться при любой дрессировке
2. Брошенные собаки. Людей, в отличии от диких животных, не боятся, а к вольной жизни слабо приспособлены, могут одичать до агрессивности. А если скрестятся с волками - вообще задница. Прецеденты были
3. Все мелкие собачёнки. Не сами по себе, а из-за отношения к ним. Берут их из-за уси-пуси, относятся как к детям, балуют. В итоге вырастают избалованные чудовища, считающие себя хозяевами всего вокруг. И если подумают, что на их власть и имущество покусились - то обязательно нападут, это в инстинктах собак.
Служебные собаки ближе всего к волкам по поведению. Если их хоть как то воспитывали, то не нападают на детей (щенки - табу), без команды не нападают на взрослых (если не защищают свою стаю, в которую включают своего хозяина и его семью. Хозяин - вожак стаи, его слово - закон. А вот кого собака считает вожаком - тут есть варианты, это не всегда глава семьи). Но если собаку не дрессировать (не обязательно профессионально) хотя бы номинально - ждите проблем. Как с любым животным и человеком
Поэтому рейтинг собак, которые укусят вас, делится на обученных и не обученных.
И наверное так.
1. Бойцовские. От них всегда стоит ждать укуса
2. Дворовые, ибо их воспитанием никто не занимается. А уж если стая...
3. Мелкие бабские, которые вообще генетические мутанты.
4. Служебные, когда не знаешь, воспитывал их хозяин или нет. Но если воспитывал, то служебная собака без команды не укусит человека.
А вообще к собакам должно быть уважительное отношение. И желательно удаленное))) вы же не подойдете к майку тайсону и не подвергаете его за уши или постучите по заду)))
Не люблю бойцов, но, если бойца не переклинило - ему люди глубоко похер...
Охотники генетически не агрессивны... Там много лет вопрос решался очень просто, малейшая агрессия на хозяина/стаю - мгновенная смерть бобику... Можно в клетку напихать гончаков тех же как негров в трюм корабля, не будет ни малейшей агрессии внутри...
Очень много зависит от воспитания, от социализации щенка...
Психология собаки вообще очень интересная вещь... Просто так, проходя мимо, собака никогда не укусит, нужен повод для любого действия...
Просто для примера - собаки очень интересно различают людей, в частности выделяют детей, пьяных и военных - эти категории ведут себя неадекватно с точки зрения собаки...
У моей тётки была кавказкая. Всех местных собак пыталась загрызть, кота своего от тех же собак отбивала, попугаиха на ней могла гулять. Тётку слушалась беспрекословно, её детей - как тётка скажет. На людей не нападала, хотя облаять и напугать - это обязательно. Меня побаивалась, я в армии несколько месяцев собаководом служил, это собаки чувствуют. Но если кавказцу не показать сразу, кто в доме хозяин - жди беды. При правильном воспитании - не отличается от любой овчарки.