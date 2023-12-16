17 пород собак, которые являются самыми агрессивными по мнению учёных

Агрессивное поведение собак является противоречивой темой, вызывающей много споров. Например, любители собак уверены, что злых пород не бывает и поведение питомца зависит исключительно от воспитания. Другие же люди убеждены в генетической склонности тех или иных пёсиков к желанию показать зубки и свой дрянной характер в самый непредсказуемый момент. Кто из них прав?