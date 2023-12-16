FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15466 постов • 1696 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
17 пород собак, которые являются самыми агрессивными по мнению учёных

17 пород собак, которые являются самыми агрессивными по мнению учёных

Автор:
16 декабря 2023 10:06
Сообщество : Животные
Метки: агрессия   животные   порода   собака   ученые   факты   фото   
1321
18

Агрессивное поведение собак является противоречивой темой, вызывающей много споров. Например, любители собак уверены, что злых пород не бывает и поведение питомца зависит исключительно от воспитания. Другие же люди убеждены в генетической склонности тех или иных пёсиков к желанию показать зубки и свой дрянной характер в самый непредсказуемый момент. Кто из них прав?

Разрешить вечный спор решили исследователи Хельсинского университета. Они выяснили, что в мире существует довольно много пород, чьи представители обладают потенциалом к агрессивному поведению. Давайте узнаем подробнее, каким образом им это удалось сделать, а также посмотрим, кто попал в список «победителей». Результаты исследования опубликовали на своём сайте Daily Mail.

×
×

В ходе исследования команда Хельсинского университета намеревалась изучить принципиальные поведенческие различия между породами собак. Исследователи собрали огромный набор данных поведенческого обследования, содержащий информацию о 11 тысячах собаках 300 различных пород. Затем все они были разделены на 52 группы. Полученные данные выявили тесную связь между породой и семью личностными чертами: неуверенность в себе, податливость дрессировке, агрессивность/склонность к доминированию, энергичность, общительность с другими собаками, общительность с человеком и упрямство.

Низшие места рейтинга заняли пудель, испанская водяная собака, бордер-колли, вельш-корги, английская овчарка, пинчеры и шнауцеры.

Беспородные собаки славятся генетическим разнообразием. Как правило, они имеют более высокие показатели здоровья по сравнению с породными собаками. Однако их поведенческие особенности не поддаются никакому описанию. Необходимость выживать в условиях улицы часто приводит к повышению уровня агрессии по отношению к другим животным и людям.

Брахицефалические породы включают собак, обладающих плоскими мордочками. К ним относятся английские и французские бульдоги, бычьи мастифы, бостонские терьеры, боксёры, мопсы, ши-тсу, лхассо апсо и пекинесы.

Смешивание разных пород собак может привести к неожиданной генетической комбинации, которая спровоцирует появление у метиса склонности к агрессивному поведению.

Помимо породы, было обнаружено несколько других факторов, связанных с агрессией собак. Было выявлено, что кобели более агрессивны, чем суки. Также исследователям удалось выяснить, что взрослые собаки (старше 9 лет) более склонны к агрессивному поведению, чем молодые.

Сюда, пожалуй, стоит ещё добавить ротвейлера, ховаварта, курцахаара, веймаранера и других пёсиков, которые были выведены в центральной Европе.

Аборины — это породы собак, которые появились на свет естественным образом, без помощи селекции. Такие животные обладают невероятным умом и способны принимать самостоятельные решения.

Это порода собак, родственная джек-рассел-терьеру.

Первое место занимают все представители бойцовских пород. К ним относят американского бульдога, бультерьера, американского питбуля, стаффордширского терьера, канарского дога, аргентинского дога и кане-корсо.

Учёные уверены, что понимание природы агрессивных пород собак поможет обществу принимать более взвешенные и безопасные решения при выборе и воспитании домашних питомцев.


Как вы считаете, кто заслуженно или незаслуженно оказался в этом списке?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: агрессия   животные   порода   собака   ученые   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Сергей Час назад
Куйня а не пост!
Высрал из моска.
Знал я одного кинолога, ох он властям мозги делал за собак!
Я к чему- по статистике покусов (официальных) да, всякие там большие породы в топе, но!!!
Он начал свою статистику вести, опрашивал под подпись многих собаководов города.
Так вот там уже, мелкие блоховозы вышли в топ по агрессии!
Проблема лишь в том, что почти никто не заявляет на мелких, просто проходят мимо.
Тут даже не сделаешь топ по покусам, потому что мелкие опять впереди будут!
Но опять же, официально они пушистые, потому что 99% не заявляют о нападениях и покусах, именно из-за размеров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 10 минут назад
Чушь, а не пост.
Самый злой и агрессивный- это стой-терьер. Лает два раза, первый в воздух, а второй- уж извините, на поражение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
iskra 21 минуту назад
То есть - поведение собаки все-таки зависит от генетики и селекции? Как неожиданно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Иванов Полчаса назад
Бред. Все служебные собаки не агрессивны по определению. Если правильно дрессированы.
По опасности (не по силе в драке) можно такой список:
1. Бойцовые - спецпороды, специально выведены для драк, агрессивны действительно, это одно из их качеств. Могут сорваться при любой дрессировке
2. Брошенные собаки. Людей, в отличии от диких животных, не боятся, а к вольной жизни слабо приспособлены, могут одичать до агрессивности. А если скрестятся с волками - вообще задница. Прецеденты были
3. Все мелкие собачёнки. Не сами по себе, а из-за отношения к ним. Берут их из-за уси-пуси, относятся как к детям, балуют. В итоге вырастают избалованные чудовища, считающие себя хозяевами всего вокруг. И если подумают, что на их власть и имущество покусились - то обязательно нападут, это в инстинктах собак.

Служебные собаки ближе всего к волкам по поведению. Если их хоть как то воспитывали, то не нападают на детей (щенки - табу), без команды не нападают на взрослых (если не защищают свою стаю, в которую включают своего хозяина и его семью. Хозяин - вожак стаи, его слово - закон. А вот кого собака считает вожаком - тут есть варианты, это не всегда глава семьи). Но если собаку не дрессировать (не обязательно профессионально) хотя бы номинально - ждите проблем. Как с любым животным и человеком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 37 минут назад
Вот пост ни о чем. Хрень. Поясню. Разные типы собак имеют разное назначение. Например овчарки.... Должны кусать людей. Это служебные собаки. Или вы думаете милицейский пес должен при задержании зализать насмерть преступника??? При этом, к таким собакам применяются весьма жесткие для стороннего человека средства воспитания. А наоборот бойцовские породы просто имеют сломанную бошку и могут пол жизни быть паяньками а потом всю семью перегрызть(о чем были истории вполне себе).
Поэтому рейтинг собак, которые укусят вас, делится на обученных и не обученных.
И наверное так.
1. Бойцовские. От них всегда стоит ждать укуса
2. Дворовые, ибо их воспитанием никто не занимается. А уж если стая...
3. Мелкие бабские, которые вообще генетические мутанты.
4. Служебные, когда не знаешь, воспитывал их хозяин или нет. Но если воспитывал, то служебная собака без команды не укусит человека.

А вообще к собакам должно быть уважительное отношение. И желательно удаленное))) вы же не подойдете к майку тайсону и не подвергаете его за уши или постучите по заду)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
kσρβγς 45 минут назад
Бредятина. Лидируют "мирные" породы, типа коккеров, пуделей, мелочевки невоспитанной избалованной, даже хозяев кусают тока в путь. Но нет жалоб - нет статистики.
Не люблю бойцов, но, если бойца не переклинило - ему люди глубоко похер...
Охотники генетически не агрессивны... Там много лет вопрос решался очень просто, малейшая агрессия на хозяина/стаю - мгновенная смерть бобику... Можно в клетку напихать гончаков тех же как негров в трюм корабля, не будет ни малейшей агрессии внутри...
Очень много зависит от воспитания, от социализации щенка...
Психология собаки вообще очень интересная вещь... Просто так, проходя мимо, собака никогда не укусит, нужен повод для любого действия...
Просто для примера - собаки очень интересно различают людей, в частности выделяют детей, пьяных и военных - эти категории ведут себя неадекватно с точки зрения собаки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот 51 минуту назад
Да уж... Кавказкой овчарки нету - "добрейшей" души псина) У друга отец заводчик) Псин нужно "ломать" чтобы человека как хозяина воспринимали. Немецкая же овчарка, х.з у меня пес был (умер) - готов зализать любого.. Понятно что от собаки зависит, но злее кавказской овчарки, я не видел, не видел ни одной доброй псины.. Даже с хозяином когда, дрессированная, она терпит.. Но порыкивает, что не так.. Хозяин купаться (мой брат), мне дал мне поводок, я чуть натянул, на меня посмотрел, зарычал..Он всегда брал себе кавказцев для охраны дома, но ни один не был добрым..Даже то что меня знал, я чуть ли не каждый день ходил, один хрен, я чужой..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Час назад
Самая агрессивная собака
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
Плюс 16 причин завести котика
Плюс 16 причин завести котика
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный поход в магазин

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#авто аварии#кино#факты#Россия#милота#Ynews
#автомобили#интересно#в мире#аварии#позитив#Автовсячина#улыбнуло#полиция#новости#фильм
#автомир#интересное#животные#ДТП#история#СССР#подборка#люди#соцсети#Аукцион
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда 9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными 9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира Почему у некоторых собак хвост закручивается колечком? Почему у некоторых собак хвост закручивается колечком? Ньюфаундленд: милый пушистый великан Ньюфаундленд: милый пушистый великан

На что жалуетесь?

Вернуться