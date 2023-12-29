16 пород собак, которые являются самыми добродушными по мнению учёных

Эти пёсики проявляют преданность и любовь к своим хозяевам, а также небывалое дружелюбие по отношению к другим животным и людям. Однако, от чего это зависит? Многие собаководы уверены, что эти черты характера — врождённая особенность конкретных пород. Другие убеждены, что покладистый и дружелюбный характер — заслуга правильного воспитания. Кто же из них всё-таки прав?

Разобраться с этим интересным, но крайне непростым вопросом решили исследователи Хельсинского университета. Проведя ряд исследований, они выяснили, какие породы всё-таки лучше всего уживаются с человеком. Давайте скорее узнаем, как же именно они отбирали претендентов на звание «лучших друзей». Результаты своих исследований учёные опубликовали на сайте Daily Mail.