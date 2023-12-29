FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15589 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
16 пород собак, которые являются самыми добродушными по мнению учёных

16 пород собак, которые являются самыми добродушными по мнению учёных

Автор:
29 декабря 2023 12:00
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   милота   порода   собака   ученые   фото   
6397
17

Не лает, не кусается и на прохожих не бросается! Может ли быть такой настоящая собака? Однозначно, может! Некоторые породы собак отличаются особым темпераментом, который делает их прекрасными компаньонами для людей.

Эти пёсики проявляют преданность и любовь к своим хозяевам, а также небывалое дружелюбие по отношению к другим животным и людям. Однако, от чего это зависит? Многие собаководы уверены, что эти черты характера — врождённая особенность конкретных пород. Другие убеждены, что покладистый и дружелюбный характер — заслуга правильного воспитания. Кто же из них всё-таки прав?

Разобраться с этим интересным, но крайне непростым вопросом решили исследователи Хельсинского университета. Проведя ряд исследований, они выяснили, какие породы всё-таки лучше всего уживаются с человеком. Давайте скорее узнаем, как же именно они отбирали претендентов на звание «лучших друзей». Результаты своих исследований учёные опубликовали на сайте Daily Mail.

×
×

Команда Хельсинского университета изучала принципиальные поведенческие различия между разными породами собак. Для этого они отобрали 11 тысяч претендентов 300 различных пород и поделили их на 52 группы. Исследователи провели ряд тестов, чтобы узнать, какие собаки больше податливы дрессировке, склонны (или не склонны) к доминированию, общительны по отношению к человеку или другим животным и проявляют упрямство. Золотистые ретриверы, лабрадоры, гончие и шетландские овчарки оказались наиболее добродушными представителями.

Эта удивительная порода собак была выведена ещё в 16 веке в Италии. Питомец обладает невероятно острым чутьём, поэтому нередко приобщается к поиску трюфелей.

Собаки-компаньоны — это в первую очередь питомцы, которые заводятся для дружбы с человеком. Они коммуникабельны, игривы и феноменально реагируют на настроение хозяина, подстраиваясь под него. Чаще всего компаньонами являются собаки средних размеров.

Гончие — многочисленная группа, которая включает в себя охотничьих собак. Они отличаются отменной выносливостью, острым слухом и высоким уровнем интеллекта.

Как вы считаете, каких пород собак в этом списке не хватает?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: добро   животные   милота   порода   собака   ученые   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
74  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
131k
parallax 7 часов назад
Пудели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Набрали добродушного вида барбосов, записали в гончие бигля, вывели новую породу "компаньоны"... Трава была "убойной".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пластичный Дятел 2 часа назад
болонки - злобные, вечно лающие исчадия ада. она попытается тебя укусить сразу как только ты отвернешься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
София 3 часа назад
У меня нет собаки, но мне очень нравится шерсть Комондора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Станислав Вершинин 3 часа назад
Сенбернара нет. И этого, как его, бассет-хаунда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 4 часа назад
болонки и мопсы очень злые, из добрых забыли ньюфа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
ginodaurini 4 часа назад
Самый добродушный из моих псов был стаффордширский терьер. Помесь болонки с таксой - злобное чудовище, боксер - деловая колбаса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 4 часа назад
с 1 местом согласен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 4 часа назад
Такса -компаньон ?? да вы охренели ?? вот уж хрен они добродушные . это норный охотник .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388
zolotoman 4 часа назад
Моя девченка Бассет - любовь на ножках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk 4 часа назад
За долгую жизнь было много пород. Самая добродушная и весёлая - немецкая овчарка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
tatarva 4 часа назад
И Бульёшу добавьте в энтот список пожалуйста. Он правда беспородный или многопородный (((: не знаю как правильнее, но дружить ваабче со всеми хочет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
699
partners74 4 часа назад
В детстве(мне было лет шесть наверное), когда жили в военном городке, познакомился со служебной списанной овчаркой. Хозяин не смог его оставить, к себе домой забрал. Следопыт, охранник, очень коммуникабельный пёсель был к нам детям, таскал нас по сугробам на санках. Джульба звали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
ВЛАДИМИР 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Альф 57 5 часов назад
От хозяина зависит процентов на 90%, остальное темперамент. Воспитанная в любви собака - самая добрая собака. Мой Филимон

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
На хер ЗАПАД! 5 часов назад
Все собаки добродушные. Тут от хозяев зависит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
Purple_Bear 5 часов назад
Эрдельтерьер где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Игорь 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 5 часов назад
а где мопс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 5 часов назад
ну про болонок и прочую мелочь не надо. на чужого они орать будут вечно. это большим мозгов хватает быстро привыкнуть, а вся мелочь - вечная сигнализация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 34 комментария (из 35)
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Бонджорно, бамбини!": как снимали один из лучших выпусков Ералаша
"Бонджорно, бамбини!": как снимали один из лучших выпусков Ералаша
И снова не та дверь: новые мемы про вечеринку в "Мутаборе" и Киркорова
И снова не та дверь: новые мемы про вечеринку в "Мутаборе" и Киркорова
Набирающие популярность в сообществах
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Героическая оборона «Хьюстона». Бой в Зондском проливе
Героическая оборона «Хьюстона». Бой в Зондском проливе
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Были времена

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#история#в мире#смешно#собака#полиция
#животные#автомир#интересное#ДТП#Новый год#подборка#дети#Ynews#Россия#голая вечеринка
#машина#Юмор#забавно#факты#Автовсячина#милота#Китай#Реакция#кот#зима
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Как подружились собака и гепард Как подружились собака и гепард Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка 100-килограммового пса нашли в Нижнем Новгороде 100-килограммового пса нашли в Нижнем Новгороде Собаки, фотогеничность которых просто зашкаливает Собаки, фотогеничность которых просто зашкаливает Удивительная дружба лисенка и собаки Удивительная дружба лисенка и собаки

На что жалуетесь?

Вернуться