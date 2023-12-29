16 пород собак, которые являются самыми добродушными по мнению учёных

Не лает, не кусается и на прохожих не бросается! Может ли быть такой настоящая собака? Однозначно, может! Некоторые породы собак отличаются особым темпераментом, который делает их прекрасными компаньонами для людей.
Эти пёсики проявляют преданность и любовь к своим хозяевам, а также небывалое дружелюбие по отношению к другим животным и людям. Однако, от чего это зависит? Многие собаководы уверены, что эти черты характера — врождённая особенность конкретных пород. Другие убеждены, что покладистый и дружелюбный характер — заслуга правильного воспитания. Кто же из них всё-таки прав?
Разобраться с этим интересным, но крайне непростым вопросом решили исследователи Хельсинского университета. Проведя ряд исследований, они выяснили, какие породы всё-таки лучше всего уживаются с человеком. Давайте скорее узнаем, как же именно они отбирали претендентов на звание «лучших друзей». Результаты своих исследований учёные опубликовали на сайте Daily Mail.
Команда Хельсинского университета изучала принципиальные поведенческие различия между разными породами собак. Для этого они отобрали 11 тысяч претендентов 300 различных пород и поделили их на 52 группы. Исследователи провели ряд тестов, чтобы узнать, какие собаки больше податливы дрессировке, склонны (или не склонны) к доминированию, общительны по отношению к человеку или другим животным и проявляют упрямство. Золотистые ретриверы, лабрадоры, гончие и шетландские овчарки оказались наиболее добродушными представителями.
Эта удивительная порода собак была выведена ещё в 16 веке в Италии. Питомец обладает невероятно острым чутьём, поэтому нередко приобщается к поиску трюфелей.
Собаки-компаньоны — это в первую очередь питомцы, которые заводятся для дружбы с человеком. Они коммуникабельны, игривы и феноменально реагируют на настроение хозяина, подстраиваясь под него. Чаще всего компаньонами являются собаки средних размеров.
Гончие — многочисленная группа, которая включает в себя охотничьих собак. Они отличаются отменной выносливостью, острым слухом и высоким уровнем интеллекта.
Как вы считаете, каких пород собак в этом списке не хватает?
Источник:
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