Настоящий гигант, но всего боится: как выглядит самый высокий в мире пёс

Трехлетний пес Кевин официально признан самой высокой собакой в мире по версии Книги рекордов Гиннеса — его рост составляет 96 см. Домашний любимец вместе со своей семьей, Трейси, Роджером, Александром и Эви Вулф, живет в городке Западный Де-Мойн (Айова, США).

Семья Вулфов не планировала заводить еще одного дога после смерти одного из их предыдущих питомцев, но однажды приятель рассказал, что раздает щенков, и они не смогли устоять.

Будущего великана назвали в честь главного героя рождественской комедии "Один дома", где по сюжету восьмилетний Кевин успешно защищает свой дом от назойливых грабителей.

Владелица гиганта, Трейси, рассказывает, что песик очень быстро рос и все члены семьи были уверены, что он станет рекордсменом.