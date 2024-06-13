Настоящий гигант, но всего боится: как выглядит самый высокий в мире пёс

Владелица питомца рассказывает, что пес очень быстро рос и все члены семьи были уверены, что он станет рекордсменом.
Трехлетний пес Кевин официально признан самой высокой собакой в мире по версии Книги рекордов Гиннеса — его рост составляет 96 см. Домашний любимец вместе со своей семьей, Трейси, Роджером, Александром и Эви Вулф, живет в городке Западный Де-Мойн (Айова, США).
Семья Вулфов не планировала заводить еще одного дога после смерти одного из их предыдущих питомцев, но однажды приятель рассказал, что раздает щенков, и они не смогли устоять.
Будущего великана назвали в честь главного героя рождественской комедии "Один дома", где по сюжету восьмилетний Кевин успешно защищает свой дом от назойливых грабителей.
Владелица гиганта, Трейси, рассказывает, что песик очень быстро рос и все члены семьи были уверены, что он станет рекордсменом.
Сейчас Кевин живет в большой стае — еще с тремя собаками и четырьмя котами, а также курами, козами и лошадьми.
"Большой Кев" иногда заставляет других щенков нервничать из-за своих удивительных габаритов, но он старается быть милым и нежным с ними, даже приседает, чтобы опуститься до их уровня.
По словам Трейси, вся семья обожает рекордсмена, но 12-летний Александр имеет с ним особенно сильную связь.
"Они были друзьями с самого начала! Много вечеров провели вместе на диване", — смеется госпожа Вулф.
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