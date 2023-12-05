Одним грибом можно накормить всю деревню!

Не знаю как вам, а мне мексиканские грибники кажутся несчастными. Ну, что это за "тихая охота", когда основная трудность не найти гриб, а притащить его домой? Да и к тому же сходил один раз по грибы, и всё – весь год можно не ходить.
Итак, друзья, разрешите представить нашего сегодняшнего гостя, для кого-то (кто любит ходить по грибы ради азарта) печаль, а для кого-то (кому важен результат выраженный в массе собранных грибов) радость.
Научное название этого гриба – Macrocybe titans, что можно перевести с латыни как "большеголов титанический". И оно вполне оправдано, так как размеры этого гриба поражают.
Но ещё более поражает умение этого гриба скрываться, учитывая его размеры, удивительно узнать, что он был открыт и описан только 1998 году. Хотя водится не в далёких непроходимых местах, а в довольно густонаселённых. Впрочем, и в далёких он тоже водится.
Родиной этого гриба является Центральная и Южная Америка. А северная граница его ареала доходит и до Соединённых Штатов, где он и был впервые обнаружен.
Эти грибные великаны растут обычно кластерами, и учитывая размеры (отдельный гриб может превышать метр в окружности шляпки), то далеко не факт, что вы будете в состоянии унести домой свою находку.
В литературе, кстати, пишут, что масса кластера может превышать тридцать килограммов. А это уже довольно тяжёлая ноша, особенно, если идти из леса далеко
Что касается их съедобности и стоит ли их, вообще, нести домой. В литературе сообщается, что грибы съедобны и местные жители их готовят. Предположу, что если бы они были ядовиты, то с одного гриба вымерла бы вся деревня (а это трудно не заметить).
Правда, пока плодовые тела не достигли своих внушительных размеров, их можно спутать с местным ядовитым видом, так что собирать нужно те, которые достигли трофейных размеров
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