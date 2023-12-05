Одним грибом можно накормить всю деревню!

Итак, друзья, разрешите представить нашего сегодняшнего гостя, для кого-то (кто любит ходить по грибы ради азарта) печаль, а для кого-то (кому важен результат выраженный в массе собранных грибов) радость.

Научное название этого гриба – Macrocybe titans, что можно перевести с латыни как "большеголов титанический". И оно вполне оправдано, так как размеры этого гриба поражают.