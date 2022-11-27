Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух

Гигантская улитка ахатина - самый крупный наземный моллюск. С конца 18 века эти огромные (до 30см) создания широко распространились по тропическим и субтропическим широтам планеты. На африканском континенте, а также в лесах территории Юго-Восточной Азии, где теперь живут эти африканские улитки, после того как их сюда завезли, эти брюхоногие моллюски обитают на стволах деревьев.

Обычно, там, где появляется ахатина, люди начинают испытывать трудности с ней, а точнее — с е истреблением. Все это оттого, что улитка воистину всепожирающая и архибыстро размножающаяся. Кстати, в США улитка считается национальным бедствием, т.к. в один прекрасный момент эти создания так размножились в одном из штатов, что съел почти все, что попалось им на пути — кору на деревьях, посевы и даже штукатурку на домах (улиткам для построения раковин нужен кальций). По этой причине людям, разводящим ахатин в США, грозит тюремный срок.

Жук-голиаф