Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух

Когда мы думаем о насекомых, жуках, жутких пауках, то обычно представляем их маленькими. Ну, они же небольшого размера, не так ли? На самом деле, некоторые насекомые намного крупнее, чем нам кажется.
А некоторые из них достаточно велики, чтобы вызвать СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы! Итак, вот 11 самых больших обнаруженных насекомых.
Гигантская африканская улитка ахатина
Гигантская улитка ахатина - самый крупный наземный моллюск. С конца 18 века эти огромные (до 30см) создания широко распространились по тропическим и субтропическим широтам планеты. На африканском континенте, а также в лесах территории Юго-Восточной Азии, где теперь живут эти африканские улитки, после того как их сюда завезли, эти брюхоногие моллюски обитают на стволах деревьев.
Обычно, там, где появляется ахатина, люди начинают испытывать трудности с ней, а точнее — с е истреблением. Все это оттого, что улитка воистину всепожирающая и архибыстро размножающаяся. Кстати, в США улитка считается национальным бедствием, т.к. в один прекрасный момент эти создания так размножились в одном из штатов, что съел почти все, что попалось им на пути — кору на деревьях, посевы и даже штукатурку на домах (улиткам для построения раковин нужен кальций). По этой причине людям, разводящим ахатин в США, грозит тюремный срок.
Жук-голиаф
Гигантский жук-голиаф - крупнейшее и тяжелейшее насекомое планеты, получившее название в честь мифического великана Голиафа. Обитатель Центральной и Юго-Восточной Африки, жук-голиаф и впрямь гигантского размера. Длина туловища достигает 100-110 мм, ширина — 60 мм, а еще больше впечатляет вес этого насекомого. Самцы могут весить до 100 граммов, самки значительно меньше и легче.
Все свое время жук-голиаф проводит под корой деревьев. С деревьев он спускается в период спаривания. Роговидные выросты на голове насекомого служат оружием в борьбе за самку, а также при отстаивании права на территорию. У самок такие рога имеют другую форму и используются как лопата для строительства колыбелек для яиц. После оплодотворения самка откладывает в землю яйца. Она роет землю специальным щитом, расположенным на голове. Это помогает ей надежно спрятать будущее потомство. Сразу после выполненной миссии самка возвращается на дерево.
Гусеница Citheronia regalis
На звание самой большой гусеницы в мире по праву претендует вид под названием Citheronia regalis. Цитерония королевская или королевская ореховая моль действительно является гигантом, так как длина тела гусеницы достигает 15 сантиметров! Кроме того, само насекомое выглядит достаточно пугающе: его тело сплошь покрыто короткими шипами, а голову украшают 4 пары длинных рогов, которые делают существо похожим на дракона. Наверное, поэтому цитеронию королевскую еще называют «рогатый дьявол гикори».
Тем не менее, невзирая на свой устрашающий внешний вид, который необходим насекомому для отпугивания хищников, цитерония королевская не представляет никакой опасности для человека. К тому же эту гусеницу нельзя встретить в нашем регионе, так как обитает она лишь в Южной Африке. Интересно, что данная гусеница к концу лета превращается в очень красивую моль с размахом крыльев до 16 сантиметров.
Гигантская уэтта
Уэта обитает только в Новой Зеландии на острове Литтл-Барриер. Необычное имя дал нашей героине коренной народ маори. Животинку аборигены обозвали wetapunga, что означает «бог уродливых существ». Научное родовое имя Deinacrida heteracantha в переводе с греческого менее оскорбительно — «страшный кузнечик». Эта «букашка» входит в топ-10 самых крупных и тяжелых насекомых мира. В среднем особи весят 20-30 г, но беременные самки, в общем-то, как и человеческие, увеличиваются в размерах чуть ли не вдвое! Длина тела членистоногого гиганта — 10 см, и это без учета лапок, на которые приходятся еще, как минимум, 3-4 см!
Питается уэта как своими членистоногими собратьями, так и растительной пищей: плодами, листьями, цветками. Несмотря на внешнюю схожесть с саранчой, насекомое крайне полезно для экологии Новой Зеландии. Соблюдая веганский рацион, уэта разносит семена местных растений, тем самым распространяя их.
Тарантуловый ястреб
В английском языке этих ос называют tarantula hawks, «тарантуловые ястребы»: они с ястребиным рвением набрасываются на своих жертв – пауков-птицеедов, по-английски именуемых tarantula. Начнем с того, что их насчитывается более 100 тысяч видов, большая часть проживает на тропическом поясе и пара видов обитает в субтропиках. В сезон размножения самка тарантулового ястреба часами летает низко над землей или бегает по ней в поисках конкретной цели — паука тарантула.
Если паук застигнут на открытом месте, сражение перерастает в жестокую битву. Тарантул гораздо крепче осы: он вооружен двумя ядовитыми жвалами и восемью цепкими ногами. Но тем не менее чаще побеждает оса, вонзающая жало в его брюшко, где расположены нервные центры. Спустя несколько секунд паук парализован. После этого оса затаскивает паука в его нору или в свое убежище. Затем оса откладывает яйцо на брюшко паука, который станет кормом для будущей осы.
Таракан-носорог
Таракан-носорог, или гигантский роющий таракан является одним из самых крупных представителей тараканов. Он вырастает в длину до 80-100 мм и весит 25-35 г. В естественных условиях обитания были пойманы несколько экземпляров, весящих до 50 г. Гигантские роющие тараканы обитают на северо-востоке Австралии. Насекомые селятся преимущественно в эвкалиптовых рощах, произрастающих на песчаных почвах. Насекомые живут в подземных убежищах, которые они выкапывают сами на глубине 15-30 см, максимум 1 м. Укрытия обычно располагаются под слоем листьев или валежника. Они же служат им основной пищей.
Тараканы-носороги – социальные насекомые. Они живут колониями, в которых может быть несколько сотен особей. Матери трепетно опекают свое потомство до 3-4 лет. В случае их гибели заботу о подрастающем поколении берут на себя находящиеся рядом с ними половозрелые самки.
Гигантский водяной клоп
Водяные клопы встречаются в пресноводных прудах Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Всего насчитывается порядка 170 видов этих насекомых. Размеры гигантских водяных клопов варьируются от 1 сантиметра до впечатляющих 12 сантиметров. Эти потрясающие насекомые могут показаться жуткими, поскольку питаются рыбами, змеями, черепахами и даже небольшими утками. Но они также являются безжалостными хищниками, охотящимися на опасных для человека насекомых и вредителей.
Интересен сам способ охоты, используемый клопами. Они располагаются на растениях в воде так, чтобы на поверхности оставалась спинная трубка, через которую насекомое дышит воздухом. Далее клоп занимает выжидательную позицию. Как только рядом с ним проплывает что-либо, насекомое бросается в атаку. Крепко держа жертву водяной клоп пронзает ее своим хоботкоподобным ртом и вводит ферменты, которые переваривают ее изнутри. После этого жуки высасывают «питательный суп» из жертвы.
Древесный омар
Долго считалось, что эти особи вымерли, ученые всего мира искали представителей этого класса на всей планете. Повезло австралийским натуралистам, которые обнаружили древесного омара на вулканической скале Пирамиде Болла у берегов Австралии. Именно там обнаружили норы, жильцами которых были древесные омар, или палочники.
Палочники довольно длинные и тонкие особи, достигают длины 12-15 см при ширине 1,5-2 см. У древесного омара нет крыльев, но он очень быстро передвигается. Днем насекомое прячется в норе, а ночью выползает наружу. Характерно для них то, что особи создают постоянные пары. Самки перед началом засухи откладывают яйца, которые созревают очень долго. Через полгода появляются личинки, но многие из них погибают из-за засухи. Самка и без самца может отложить яйца, но тогда потомством будут только особи женского рода.
Tenodera sinensis
Tenodera sinensis или китайский кланяющийся богомол - насекомое, активное в основном в ночное время суток. Насекомое достигает в длину до 15 см. Китайский богомол распространен на территории Китая, Кореи, Японии, Таиланда и Микронезии. В 1895 году он был завезен в Северную Америку в окрестности Филадельфии, (штат Пенсильвания с целью уничтожения вредных насекомых, оттуда он довольно стремительно расселился в восточных регионах континента. С середины 70-х годов прошлого века данный вид приобрел популярность в качестве домашнего питомца.
Диета насекомого состоит в основном из насекомых, хотя взрослые самки иногда могут питаться позвоночными — маленькими рептилиями и амфибиями (в некоторых источниках отмечается, что они охотятся колибри). Как и некоторые другие богомолы, представители данного вида склонны к каннибализму.
Дровосек-титан
Насекомое невероятных размеров для своего класса относится к семейству усачей. Взрослая особь за период жизни может достичь внушительных размеров: примерно 17 см в длину и около 8 см в ширину. Он с трудом помещается на ладони взрослого человека. Правда, такими характеристиками обладают редкие экземпляры. Сильные челюсти насекомого, расположенные на голове, без труда могут перекусить небольшой прут. Дровосек-титан ловко использует свое главное оружие для защиты.
Как ни странно, обладая такими внушительными размерами, жук ничем не питается и использует запасы энергии, которые ему удалось аккумулировать на стадии личинки. Интересный факт - никто и никогда не видел, как растет и развивается личинка жука-титана. Существует предположение, что свое становление она получает в загнивающих корнях деревьев, где достигает внушительных размеров в длину.
Павлиноглазка атлас
Бабочка павлиноглазка атлас является одной из крупнейших в мире. Размах ее крыльев составляет около 24 см. Встречается она в субтропиках Юго-Восточной Азии, Индонезии, Таиланде, юге Китая, Малайском архипелаге. Помимо размеров, гигантская красавица имеет еще одну уникальную особенность – полностью атрофированный рот. На протяжении своей недолгой (1-2 недели) жизни, она ничем не питается, а перерабатывает жировые запасы, накопленные еще будучи гусеницей.
Вся жизнь этих прекрасных созданий посвящена исключительно размножению. В первый же вечер после выхода из куколки самец отправляется на поиски самки. Самка, вышедшая из куколки, неподвижно сидит в ожидании самца, и способна ждать его таким образом в течение нескольких суток. Спаривание длится несколько часов. На следующий вечер после спаривания самка начинает откладку яиц. Откладка яиц продолжается в течение нескольких ночей, сразу же после ее окончания самка погибает.
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