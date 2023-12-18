Люди увидели корову, застрявшую в выгребной яме

Иногда братьям нашим меньшим не справиться без помощи человека. Недавно в Великобритании люди заметили корову, которая угодила в выгребную яму, наполненную отходами. Спасать беднягу приехала целая пожарная бригада с оборудованием.
Недалеко от фермы в британском городе Бромярд корова упала в выгребную яму, наполненную отходами. Бедняга была вся в грязи, и явно очень напугана. Увидев её, местные жители вызвали спасателей — и на помощь корове выехала целая пожарная команда графства Херефорд-энд-Вустер.
Сначала пожарные осушили яму, удалив из неё все отходы и жидкость, а затем усыпили корову с помощью транквилизатора. На корову надели специальные ремни, и подняли с помощью трактора. Неизвестно, сколько времени корова пробыла в яме, но она явно натерпелась стресса. При падении она не пострадала, и её здоровье было в порядке — поэтому после спасения её отвезли на ферму.
После спасения пожарные написали в соцсетях, что это был "грязный день", и спасение такого крупного животного — очень нелёгкий процесс. Сейчас корова восстанавливается после пережитого в сарае — и наверняка больше не будет подходить к выгребным ямам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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