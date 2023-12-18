Люди увидели корову, застрявшую в выгребной яме

Сначала пожарные осушили яму, удалив из неё все отходы и жидкость, а затем усыпили корову с помощью транквилизатора. На корову надели специальные ремни, и подняли с помощью трактора. Неизвестно, сколько времени корова пробыла в яме, но она явно натерпелась стресса. При падении она не пострадала, и её здоровье было в порядке — поэтому после спасения её отвезли на ферму.