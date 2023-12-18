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Люди увидели корову, застрявшую в выгребной яме

Люди увидели корову, застрявшую в выгребной яме

Автор:
18 декабря 2023 20:45
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   истории спасения   корова   коровы   пожарные   природа   спасатели   спасение животных   фото   
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Иногда братьям нашим меньшим не справиться без помощи человека. Недавно в Великобритании люди заметили корову, которая угодила в выгребную яму, наполненную отходами. Спасать беднягу приехала целая пожарная бригада с оборудованием.

Недалеко от фермы в британском городе Бромярд корова упала в выгребную яму, наполненную отходами. Бедняга была вся в грязи, и явно очень напугана. Увидев её, местные жители вызвали спасателей — и на помощь корове выехала целая пожарная команда графства Херефорд-энд-Вустер.

Сначала пожарные осушили яму, удалив из неё все отходы и жидкость, а затем усыпили корову с помощью транквилизатора. На корову надели специальные ремни, и подняли с помощью трактора. Неизвестно, сколько времени корова пробыла в яме, но она явно натерпелась стресса. При падении она не пострадала, и её здоровье было в порядке — поэтому после спасения её отвезли на ферму.

После спасения пожарные написали в соцсетях, что это был "грязный день", и спасение такого крупного животного — очень нелёгкий процесс. Сейчас корова восстанавливается после пережитого в сарае — и наверняка больше не будет подходить к выгребным ямам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   истории   истории спасения   корова   коровы   пожарные   природа   спасатели   спасение животных   фото   
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2  комментария
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129k
parallax 48 минут назад
Удивительно, что при падении ничего себе не сломала.
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10k
Павел 6 минут назад
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