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Врач за приём в Индонезии получает два пакета мусора

Врач за приём в Индонезии получает два пакета мусора

Автор:
11 ноября 2023 09:46
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индонезия   врач   интересно   люди   мусор   факты   фото   
838
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В Индонезии большая часть жителей живет без медицинской страховки. И как следствие, без лечения врачом, ведь у них нет денег. Но чего в Индонезии навалом, так это мусора, за которым не успевает ни одна мусорная служба.


И один гениальный молодой человек решил совместить эти два, казалось бы, непересекающихся явления. И теперь индонезийцы могут платить за врачебную помощь мусором.

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Три килограмма перерабатываемых отходов, чтобы получить один визит к врачу. Перерабатываемые – это бутылки, бумага. Либо – пакет с органическими отходами, из которых можно сделать удобрение.

В мусорных клиниках даже есть особая должность – человек, который рассказывает клиентам, какой мусор считается. Если нужно, он соберет людей в кабинет и прочтет им лекцию.

Так назвал свой проект молодой мужчина Гамаль Альбинсаид. Он объясняет свою идею очень просто:

- Порой единственное, что есть у наших бедняков – это мусор на дорогах. Он доступен каждому в отличие от работы с хорошей зарплатой.

Каждый день в городах Индонезии производится до 55 тысяч тонн мусора. Успевают собрать только половину, крупные города тонут в мусоре. Не так быстро, как в Индии, а теперь эта тенденция и вовсе замедляется.

Жалко, что ничего подобного в Индии нет. Но в стране проблема еще и с переработкой мусора, так что смысла в раздельном сборе пока мало.

Это странно, но это работает!

Проект живет уже 10 лет, и реально работает. Местные знают, какой мусор им надо собрать и даже приберечь, чтобы получить талончик. У жителей появилась уверенность, что если что-то случилось, то им есть, куда пойти.

Без медицинской страховки в Индонезии обходятся 250 миллионов человек. Некоторые обращаются к деревенским знахарям, некоторые собирают в долг по соседям ради разового посещения больниц.

Но большая часть болезней так и остается невыявленными или в хронической форме, например, артрит. Люди терпят их до самой смерти.

Правда за «мусорную дань» можно получить только осмотр и услуги базовых врачей. Вылечить рак или провести плановую операцию за мусор нельзя – слишком дорого, столько одному человеку не собрать. А проект не вытягивает это даже на дотациях.

Но все равно, это в сотни раз лучше, чем ничего. И люди смотрят на мусор, как на что-то полезное. И сами не кидают его на улицы.

Как думаете, за сколько в вашем городе вы собрали бы три кило пластика, чтобы попасть на прием? Я бы не смогла собрать, разве что разграбить вот такую мусорку.

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Метки: Индонезия   врач   интересно   люди   мусор   факты   фото   
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24k
ЦСКА 58 минут назад
Что там Ксиан делает??

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64k
doker 6 минут назад
Мусор есть - денег нет. Не слишком ли много люди платят за мусор? Получается мы покупаем мусор?
Или это свойство человека - генерировать мусор?
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4k
poбт 23 минуты назад
как так получается что в стране где у людей нет денег, больше всего мусора, не туристы же это все нажрали?
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