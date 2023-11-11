Врач за приём в Индонезии получает два пакета мусора

Три килограмма перерабатываемых отходов, чтобы получить один визит к врачу. Перерабатываемые – это бутылки, бумага. Либо – пакет с органическими отходами, из которых можно сделать удобрение.

В мусорных клиниках даже есть особая должность – человек, который рассказывает клиентам, какой мусор считается. Если нужно, он соберет людей в кабинет и прочтет им лекцию.