Врач за приём в Индонезии получает два пакета мусора

В Индонезии большая часть жителей живет без медицинской страховки. И как следствие, без лечения врачом, ведь у них нет денег. Но чего в Индонезии навалом, так это мусора, за которым не успевает ни одна мусорная служба.
И один гениальный молодой человек решил совместить эти два, казалось бы, непересекающихся явления. И теперь индонезийцы могут платить за врачебную помощь мусором.
Три килограмма перерабатываемых отходов, чтобы получить один визит к врачу. Перерабатываемые – это бутылки, бумага. Либо – пакет с органическими отходами, из которых можно сделать удобрение.
В мусорных клиниках даже есть особая должность – человек, который рассказывает клиентам, какой мусор считается. Если нужно, он соберет людей в кабинет и прочтет им лекцию.
Так назвал свой проект молодой мужчина Гамаль Альбинсаид. Он объясняет свою идею очень просто:
- Порой единственное, что есть у наших бедняков – это мусор на дорогах. Он доступен каждому в отличие от работы с хорошей зарплатой.
Каждый день в городах Индонезии производится до 55 тысяч тонн мусора. Успевают собрать только половину, крупные города тонут в мусоре. Не так быстро, как в Индии, а теперь эта тенденция и вовсе замедляется.
Жалко, что ничего подобного в Индии нет. Но в стране проблема еще и с переработкой мусора, так что смысла в раздельном сборе пока мало.
Это странно, но это работает!
Проект живет уже 10 лет, и реально работает. Местные знают, какой мусор им надо собрать и даже приберечь, чтобы получить талончик. У жителей появилась уверенность, что если что-то случилось, то им есть, куда пойти.
Без медицинской страховки в Индонезии обходятся 250 миллионов человек. Некоторые обращаются к деревенским знахарям, некоторые собирают в долг по соседям ради разового посещения больниц.
Но большая часть болезней так и остается невыявленными или в хронической форме, например, артрит. Люди терпят их до самой смерти.
Правда за «мусорную дань» можно получить только осмотр и услуги базовых врачей. Вылечить рак или провести плановую операцию за мусор нельзя – слишком дорого, столько одному человеку не собрать. А проект не вытягивает это даже на дотациях.
Но все равно, это в сотни раз лучше, чем ничего. И люди смотрят на мусор, как на что-то полезное. И сами не кидают его на улицы.
Как думаете, за сколько в вашем городе вы собрали бы три кило пластика, чтобы попасть на прием? Я бы не смогла собрать, разве что разграбить вот такую мусорку.
Источник:
- Какие русские слова и почему опасно произносить за границей?
- Самолеты из соломы и наушники из кокосов: как американцы чуть не погубили островитян
- Что такое телекресла и для чего их ставили на вокзалах
- Что такое "синдром третьего человека"
- Удивительная карьера Крокодила Данди, найденного на шоу талантов
Или это свойство человека - генерировать мусор?