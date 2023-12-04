Драматичная погоня собак за зайцем

Великие люди, которые дорвались до современных технологий

В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем

На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами

Владелец питомника разнял щенков проверенным способом

Пёс защитил хозяина от грабителя

В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку