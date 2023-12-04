Драматичная погоня собак за зайцем

Тревожные моменты из жизни зайца были запечатлены владельцем собак с помощью управляемого дрона.
Неутомимые четвероногие охотники на протяжении более трёх минут преследовали зайца. Он продемонстрировал настоящую жажду к жизни и в конечном итоге ускользнул от упрямых преследователей. Примечательно, что путь погоне преградили парнокопытные обитательницы пастбища, но участники забега пробежали мимо бурёнок и устремились в сторону густых зарослей, где, со слов автора видео, погоня была прекращена, так как жертва скрылась от четвероногих преследователей.
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