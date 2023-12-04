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Драматичная погоня собак за зайцем

Драматичная погоня собак за зайцем

Автор:
04 декабря 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погоня   Пёс   в мире   животные   собака   
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Тревожные моменты из жизни зайца были запечатлены владельцем собак с помощью управляемого дрона.

Неутомимые четвероногие охотники на протяжении более трёх минут преследовали зайца. Он продемонстрировал настоящую жажду к жизни и в конечном итоге ускользнул от упрямых преследователей. Примечательно, что путь погоне преградили парнокопытные обитательницы пастбища, но участники забега пробежали мимо бурёнок и устремились в сторону густых зарослей, где, со слов автора видео, погоня была прекращена, так как жертва скрылась от четвероногих преследователей.

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Метки: Видео   Погоня   Пёс   в мире   животные   собака   
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6  комментариев
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23k
Слепой Пью 23 минуты назад
Заис!!! Молодец! Я за тебя болел! Хрен этим Сцобакам в зубы!
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6k
Alex Минуту назад
Мме бы такую дыхалку! Зац - красавец просто.
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2k
Dimon 5 минут назад
Петлял бы косой постоянно, тогда намного раньше собаки выдохлись.
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22k
BiZ 10 минут назад
по заголовку думал, что догонят. дальше не читал, болел за зайца не моргая..
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9k
БарНалей 16 минут назад
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18k
Alex ASK 21 минуту назад
Погоню из Snatch конечно же все вспомнили
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