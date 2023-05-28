Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

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Грузовой автомобиль Scania, перевозивший жидкие химикаты, перевернулся на трассе М-5 в районе деревни Искра.
Предварительно установлено, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде.
В результате ДТП произошла деформация металлических бочек. В МЧС сообщили, что водоёмов рядом с местом ДТП нет, а «на землю попали только капли химикатов, угрозы нет».
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