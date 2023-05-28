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Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

Автор:
28 мая 2023 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: Башкирия   ДТП   авария   авто   фура   химикаты   
957
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Грузовой автомобиль Scania, перевозивший жидкие химикаты, перевернулся на трассе М-5 в районе деревни Искра.

Предварительно установлено, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде.

В результате ДТП произошла деформация металлических бочек. В МЧС сообщили, что водоёмов рядом с местом ДТП нет, а «на землю попали только капли химикатов, угрозы нет».

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Метки: Башкирия   ДТП   авария   авто   фура   химикаты   
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1  комментарий
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Бывалый 57 минут назад
Думаю, что грибы в этом лесу собирать теперь не стоит.
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